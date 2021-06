Oramai ci siamo quasi, manca pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island. Sei coppie sono pronte a mettersi alla prova, e Filippo Bisciglia a guidarle in questa nuova avventura. C’è finalmente una data per l’inizio di Temptation Island 2021. Pronti a correre sul divano con telecomando alla mano? Vi sveliamo quando inizia e chi sono i concorrenti di quest’anno.

Quando inizia Temptation Island 2021

30 giugno: segnatevi questa data perché segna l’inizio della nuova edizione del programma, più reality per la verità, che da anni oramai tiene incollati allo schermo milioni di appassionati. Il programma è sicuramente il più seguito dell’estate (spesso costellata da un palinsesto non esattamente accattivante, fatto com’è di tante repliche). Il “viaggio nei sentimenti” più atteso di sempre andrà in onda il mercoledì.

Temptation Island 2021, le coppie

La “trama” la conosciamo già: sei coppie rimarranno separate per 15 giorni presso due distinti villaggi (uno per le donne, uno per gli uomini). Il loro obiettivo dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, date le precedenti edizioni) resistere alle tentazioni che, per la cronaca, si manifesteranno in 25 single pronti ad insinuarsi laddove vi sia anche la minima crepa.

Ma veniamo ai concorrenti. Le coppie di Temptation island 2021 sono così composte:

Manuela e Stefano

Valentina e Tommaso

Claudia e Ste

Jessica e Alessandro

Natascia e Alessio

Floriana e Federico

Claudia e Ste sanno insieme da quattro anni e mezzo. A scrivere al programma è lei: si sarebbero dovuti sposare l’anno scorso, ma adesso sono pronti a mettersi alla prova prima delle nozze. Natascia e Alessio sono fidanzati da due anni e mezzo e convivono; Jessica e Alessandro sono fidanzati da sette. Manuela e Stefano (è lei che scrive al programma) dopo i tradimenti di lui si trovano a decidere che ne sarà del loro rapporto. Valentina e Tommaso formano una delle coppie che farà più discutere: stanno insieme da quasi due anni. Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata. Ma a scrivere al programma è lei per via della “gelosia ossessiva” di lui. Federico e Floriana, l’ultima delle 6 coppie, vogliono partecipare al programma per scoprire se sono fatti veramente l’uno per l’altra… cosa succederà?

