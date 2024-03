Festa della Donna nel Mondo: scopri come si celebra questa giornata dall'Italia agli Stati Uniti

La celebrazione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, è un momento significativo in tutto il mondo, un’occasione per riflettere sui progressi compiuti verso l’uguaglianza di genere e per onorare le lotte e i successi delle donne nella storia. La Festa della Donna nel mondo, tuttavia, viene celebrata in modi diversi a seconda delle tradizioni culturali e sociali di ogni paese. Esploriamo alcune delle celebrazioni più uniche e significative che si svolgono in giro per il mondo in occasione di questa giornata speciale.

Origini della Festa della Donna

Contrariamente a quanto molti credono, la Festa della Donna non ha origine dall’incendio di una fabbrica di camicie a New York nel 1908, ma risale al 28 Febbraio 1909 negli Stati Uniti, quando il Partito Socialista organizzò una manifestazione per il diritto di voto femminile. Questo evento fu seguito da una serie di manifestazioni che culminarono con lo sciopero di oltre 20.000 lavoratrici del settore tessile a New York il 22 Novembre. La data dell’8 Marzo fu scelta in seguito alle proteste delle donne di San Pietroburgo nel 1917 per la fine della guerra, e fu ufficializzata nel 1977 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Per approfondire: 8 marzo: perché si festeggia la feste delle donne

Festa della Donna nel Mondo, come si celebra in Italia

In Italia, l’8 Marzo è simboleggiato dal colore giallo delle mimose, fiori che sbocciano nei primi giorni di Marzo e che furono scelti nel 1946 come simbolo della festa per la loro economicità e disponibilità. Questo fiore rappresenta anche la solidarietà femminile e il sostegno alle lotte per i diritti delle donne.

Per saperne di più: Perché si regalano le mimose l’8 marzo

Russia: la Festa di Primavera

La Russia celebra l’8 marzo come una festa nazionale, in ricordo della marcia delle donne del 1917 a San Pietroburgo, che chiedevano “Pane per la Pace” e manifestavano per i loro diritti e la fine della guerra. Oggi, la giornata è segnata da celebrazioni familiari e dalla trasmissione di programmi televisivi che riflettono sui temi della donna e sul suo ruolo nella società sovietica e contemporanea.

L’attivismo della Colombia

La giornata assume un aspetto più attivista, con le donne che si riuniscono per organizzare eventi di raccolta fondi a sostegno delle associazioni femminili. Queste iniziative dimostrano l’impegno della comunità nel promuovere i diritti delle donne e nel sostenere le loro battaglie per l’uguaglianza.

Incontri e condivisione in Vietnam

Per la Festa delle Donne nel Mondo, il Vietnam mette in luce il ruolo delle donne nelle arti e nella società attraverso incontri, dibattiti e la condivisione di cibo nei luoghi di lavoro, celebrando così l’importanza della comunità e della solidarietà femminile.

La settimana dell’arte in Camerun

In Camerun, l’8 marzo è un’occasione per una settimana di eventi artistici e culturali organizzati da associazioni femminili, sottolineando la forza e la resilienza delle donne nella lotta per i loro diritti.

Romania: il Martisor

In Romania, l’8 Marzo è tradizionalmente associato alla festa della mamma e all’arrivo della primavera. Le donne, indipendentemente dal fatto che siano madri o meno, ricevono il “martisor”, un piccolo anellino di filo bianco e rosso che simboleggia amore e felicità. Negli ultimi anni, questa data è diventata un’occasione per celebrare l’essere donna oltre che l’essere madre.

Stati Uniti: Women’s History Month

Negli Stati Uniti, l’intero mese di Marzo è dedicato alla storia delle donne e alle loro battaglie per l’uguaglianza dei diritti. La settimana dell’8 marzo è stata dichiarata “National Women’s History Week” dal Presidente Jimmy Carter nel 1980, con eventi e iniziative che promuovono l’empowerment femminile.

Tutto sulla Festa della Donna

Ecco a te altri contenuti utili sulla Giornata Internazionale della Donna: