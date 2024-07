Debiti Scolastici scuola media: cosa sono

Sei stato promosso ma, anche se frequenti ancora le scuole medie, hai preso alcuni debiti scolastici? Cerchiamo per prima cosa di capire come funziona il debito formativo alle medie e se fa riferimento ad un regolamento diverso rispetto a quello delle superiori. Iniziamo da cosa significa il tuo sei rosso: ci sono ancora molte lacune da colmare per cui non ti hanno bocciato per non farti perdere l’anno scolastico ma la tua promozione è da intendersi “con riserva”.

Insomma, qualcosa è andato storto, ma non bisogna farsene un cruccio, anzi, si può rimediare. Come già saprai infatti, già nel corso dell’anno la scuola è tenuta a fare dei corsi didattici integrativi per gli studenti che necessitano di sostegno, perciò già questi aiuti possono essere un ottimo salvagente. In caso, però, tu non riesca a recuperare i debiti scolastici durante l’anno dovrai recuperare a settembre.

COME FUNZIONA IL DEBITO FORMATIVO ALLE SCUOLE MEDIE

Eh sì, funziona proprio come nelle scuole superiori: anche i debiti formativi delle scuole medie vanno affrontati e per questo i docenti a settembre verificheranno se sei riuscito o meno a recuperare il debito! Dunque durante l’estate è importante studiare per dimostrare di essere all’altezza della fiducia che ti è stata data al momento dello scrutinio.

Probabilmente, però, un pensiero funesto è già comparso nella tua testa: cosa succede se non passo l’esame di riparazione e non recupero il debito formativo? Non devi entrare nel panico perché i debiti scolastici non recuperati non comportano in automatico la non promozione o la non ammissione all’anno successivo, perciò tranquillizzati. La decisione ultima spetta infatti al consiglio di classe che può eventualmente decidere di valutare il tuo impegno.

Insomma è davvero importante non perdere tempo e studiare seriamente sia per dimostrare di non aver preso il debito alla leggera, che per evitare di portarsi le lacune come una zavorra che poi, il prossimo anno, potrebbe trasformarsi davvero in una bocciatura.

DEBITI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE: COME RECUPERARE

Dunque non ti resta che metterti a studiare e dare il meglio di te per recuperare, un po’ alla volta e senza necessariamente rovinarti l’estate, i debiti formativi con cui sei stato promosso.

