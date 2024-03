Schema Patenti Semplificato: scopri tutte le categorie delle patenti

Schema delle categorie patenti

L’introduzione delle Patenti di Guida Europee ha apportato delle grosse novità soprattutto per quanto riguarda le categorie in cui sono suddivise. Il Decreto Legislativo 59/2011, modificato con Decreto Legislativo 2/2013, insieme ai decreti ministeriali circa gli esami di guida hanno introdotto ben 15 categorie di patenti di guida, ognuna con particolari caratteristiche. Se prima la classificazione era molto più semplice e immediata, adesso bisogna fare attenzione e sapere in modo preciso quale patente avere per guidare un determinato veicolo. Vediamo tutte le categorie insieme!

Leggi anche:

Schema Patenti di Guida: categorie A

Se prima i minorenni per guidare alcuni veicoli dovevano ottenere il cosiddetto ‘patentino’, adesso avranno bisogno di particolari tipologie di patenti. Esse si suddividono in:

Patente AM con età minima di 14 anni per i ciclomotori a due ruote con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h e la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³, i veicoli a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e i quadricicli leggeri;

con età minima di 14 anni per i ciclomotori a due ruote con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h e la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³, i veicoli a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e i quadricicli leggeri; Patente A1 con età minima di 16 anni per i motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, i tricicli di potenza non superiore a 15 kW e le macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli;

con età minima di 16 anni per i motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, i tricicli di potenza non superiore a 15 kW e le macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli; Patente A2 con età minima di 18 anni per i motocicli di potenza non superiore a 35 kW;

con età minima di 18 anni per i motocicli di potenza non superiore a 35 kW; Patente A con età minima di 24 anni per i motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³.

Patenti di Guida categorie B

La categoria B per quanto riguarda le patenti di guida è quella più diffusa, ma esistono varie classificazioni specifiche:

Patente B1 con età minima di 16 anni per quei particolari quadricicli (quad) la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW;

con età minima di 16 anni per quei particolari quadricicli (quad) la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW; Patente B con età minima di 18 anni per le macchine agricole e gli autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente;

con età minima di 18 anni per le macchine agricole e gli autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; Patente BE con età minima di 18 anni per complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio.

Patenti di Guida categorie C

Per quanto riguarda le suddivisioni del gruppo C, le categorie esistenti sono:

Patente C1 con età minima di 18 anni per autoveicoli la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg;

con età minima di 18 anni per autoveicoli la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg; Patente C1E con età minima di 18 anni per complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B o C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio;

con età minima di 18 anni per complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B o C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio; Patente C con età minima di 21 anni per autoveicoli la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri;

con età minima di 21 anni per autoveicoli la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri; Patente CE con età minima di 21 anni per complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

Patenti di Guida categorie D

Per quanto riguarda i veicoli che trasportano più di otto persone è necessaria una patente delle categorie D: