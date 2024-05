Tesina Terza Media sulla luna e il viaggio nello spazio

Dite la verità: ancora state cercando un argomento da portare all’orale dell’Esame di Terza Media, ma non c’è nessun argomento che riesce a convincervi. Non vogliamo mettervi agitazione, tuttavia è bene cominciare a pensarci seriamente, in quanto gli esami arriveranno tra pochissimo e non dovete farvi cogliere impreparati. Soprattutto, non vogliamo che arriviate con l’acqua alla gola per cui, da bravi tutor, abbiamo deciso di darvi qualche piccolo suggerimento. In questo articolo ti daremo tutte le dritte per scrivere una tesina di terza media sulla luna e sul viaggio nello spazio. Si tratta di una tematica che riesce a collegare tante materie, dunque un’occasione d’oro per avere un quadro generale di tutte le discipline studiate e fare una bella figura di fronte ai vostri cari prof.

Tesina terza media sulla luna e sullo spazio: come procedere

Per prima cosa cominciare a reperire materiale facendo una ricerca su Internet: date un’occhiata alla descrizione della luna, reperite informazioni sui viaggi nello spazio e sugli eventi storici principali. Fatto questo, cercate i collegamenti da inserire e cominciate a scrivere, ricordando di strutturare la tesina in modo ordinato. Fate quindi una bella introduzione all’argomento spiegando anche cosa scriverete nel corso dell’elaborato, successivamente scrivete un capitolo per ogni materia, in modo da fare un lavoro ben ordinato. Ricordate poi di strutturare i capitoli in paragrafi e di inserire qualche immagine. Potete poi fare una bella mappa concettuale con gli argomenti trattati, così da avere un promemoria durante il giorno dell’orale.

Collegamenti tesina terza media sulla luna e sul viaggio nello spazio

Bene, per completare la vostra tesina di terza media sulla luna e lo spazio, non ci rimane che darvi qualche suggerimento sui collegamenti da inserire, cioè sugli argomenti da portare per ogni materia. Noi ne abbiamo scelti alcuni:

Geografia : Stati Uniti

: Stati Uniti Scienze: la luna

Storia : la corsa allo spazio durante la guerra fredda

: la corsa allo spazio durante la guerra fredda Tecnologie : i satelliti artificiali

: i satelliti artificiali Italiano : Leopardi, Alla Luna

: Leopardi, Alla Luna Educazione Motoria : l’allenamento degli astronauti

: l’allenamento degli astronauti Inglese : Shelley, The moon

: Shelley, The moon Musica : Al chiaro di luna di Beethoven

: Al chiaro di luna di Beethoven Arte : Kandinskij

: Kandinskij Francese: Verne

