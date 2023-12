Iscrizioni scuola 2024-2025: cosa fare se non c'è posto?

Come previsto dal MIM, tutti gli studenti che vorranno iscriversi alle scuole successive potranno inoltrare la domanda di iscrizione già dal mese di gennaio 2024. La data di apertura delle iscrizioni scolastiche sarà il 18 gennaio 2024, e il periodo di registrazione sarà fino al 10 febbraio 2024, non oltre le ore 20:00 della stessa giornata.

Come ci si potrà registrare ai livelli di istruzione successiva? E’ bene specificare che tutti gli studenti potranno iscriversi direttamente dalla piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) denominata Unica, solo in modalità online. Gli alunni che potranno usufruire del servizio digitale per le iscrizioni scolastiche 2024-25 saranno quelli delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. I genitori che vorranno iscrivere i propri bambini alle scuole dell’infanzia dovranno compilare la richiesta in formato cartaceo e inviarla alla scuola o all’ente preposto.

Non ci sono più posti disponibili: cosa fare?

Per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze che vorranno iscriversi alle scuole superiori, sono previste delle direttive specifiche da tenere in considerazione, soprattutto se i posti negli istituti non saranno più disponibili. All’interno della domanda di iscrizione online, si potranno aggiungere tre possibilità di scelta per quanto riguarda gli indirizzi scolastici. Qualora i posti fossero esauriti e non più disponibili negli istituti scelti, gli studenti dovranno attendere la risposta dell’Ufficio Regionale Scolastico di competenza. Questa situazione è possibile per ciascuna possibilità di scelta.

Si ribadisce che nel caso in cui i tre istituti selezionati dovessero respingere la candidatura inoltrata tramite la domanda di iscrizione, spetterà all’ultimo il compito di coadiuvare la famiglia nella ricerca di un’alternativa, nell’interesse dello studente. In questo caso, sarà proprio il personale preposto del terzo istituto a suggerire un’altra scuola che possa soddisfare la richiesta.

Naturalmente, ogni studente e le corrispettive famiglie dovrebbero essere supportate in modo adeguato dagli istituti prescelti, soprattutto durante la fase di iscrizione. La scelta di una scuola superiore, piuttosto di un’altra, dovrebbe essere sempre assunta in modo consapevole sia da parte dei ragazzi, sia dagli stessi genitori, con il giusto appoggio da parte degli enti scolastici competenti.