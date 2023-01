Se non avete mai sentito parlare dei PC Chromebook, sono dei portatili che utilizzano un sistema operativo di casa Google che è molto semplice e veloce, l’ideale per chi necessità di un laptop economico, ma prestante. HP Chromebook è un PC portatile di piccole dimensioni, con un’ottima qualità costruttiva, oggi in offerta su Amazon a soli 349,99 €. Uno sconto del 20%, che potete sfruttare pagando questo laptop in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon.

HP Chromebook: un laptop dalle ottime prestazioni

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del laptop HP Chromebook:

Il sistema operativo Chrome OS è intuitivo e dotato di una batteria a elevata autonomia che, insieme a tutte le vostre app Android preferite, vi consente di gestire al meglio la vostra vita digitale;

Processore Intel Pentium Silver N5030, a basso consumo energetico con frequenza fino a 3,1 GHz, 4 MB di cache L2, per prestazioni sempre fluide mentre scrivete gli appunti della lezione;

Dotato di 8GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo il PC è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 128GB;

Dispaly da 14″ con diagonale da 35,6 cm, risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nits di luminosità, un pannello eccezionale per riprodurre la vostra serie TV preferita durante la pausa pranzo;

Colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata;

Autonomia fino a 12 ore e 30 minuti, utile per studiare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti;

Chassis argento minerale, tastiera in plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani, 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Audio Cuffie/Microfono, Peso 1,46 kg, Spessore 1,79 cm;

Tutte caratteristiche di alta qualità per questo HP Chromebook, approfittate subito di questa offerta e acquistatelo a soli 349,99 €.