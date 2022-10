Il registratore vocale è il gadget che sempre più studenti universitari si portano dietro. E il perché è molto semplice: prendere appunti durante una lezione non è semplice per tutti quindi c’è il rischio di perdersi qualcosa di importante. Con questo accessorio invece il pericolo è pari a 0 perché una volta a casa, la lezione è memorizzata, pronta ad essere ascoltata.

Se sei alla ricerca di un registratore vocale, te ne segnalo uno particolarmente apprezzato su Amazon (ha ricevuto una marea di recensioni positive) e che oggi grazie alla combo “sconto + coupon” può essere tuto a soli 28,99 euro. Ricorda però di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il K9 di Benjie è un registratore vocale compatto e leggero ma incredibilmente performante. È munito di utilissimo display LCD che ti informa sull’attività in corso e di uno speaker, così non sei obbligato/a ad utilizzare le cuffie. E poi supporta addirittura l’attivazione vocale. Niente male, vero?

Il design è ergonomico e resistente, dunque puoi spazzare via i timori di mandarlo in frantumi quando lo trasporti nello zaino o in borsa. Sul fianco destro c’è il pulsante per avviare/interrompere la registrazione, su quello sinistro invece è presente una porta USB-C ad alta velocità utile sia per la ricarica che per il trasferimento delle registrazioni.

La memoria interna è da 64GB, dunque non dovresti aver alcun problema con l’archiviazione. E poi, nel caso, puoi sempre trasferire il tutto sul tuo computer o su un hard-disk esterno. Un backup non guasta mai.

Ti ricordo che per ottenere uno sconto di 8 euro oltre a quello che vedi già applicato, devi spuntare il box del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

