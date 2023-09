L’Accademia Internazionale di Teatro è una delle scuole teatrali più importanti a Roma e in Italia. Insieme alla Silvio d’Amico e alla Paolo Grassi, è l’unica accademia a rilasciare il Diploma Triennale in Recitazione, equipollente alla Laurea.

I corsi dell’Accademia Internazionale di Teatro permettono allo studente di specializzarsi in recitazione, teatro, cinema e televisione, con un focus sullo spettacolo dal vivo e la performing art.

Chi si iscrive ad un corso dell’Accademia Internazionale di Teatro può approfondire la tecnica di recitazione, i linguaggi scenici e sviluppare il proprio percorso personale e creativo.

Gli insegnanti della scuola hanno l’obiettivo di formare gli allievi non solo nell’ambito dell’arte drammatica, ma anche nella dizione, nel canto, nel mimo, nella danza e nella regia.

In questa guida:

Accademia Internazionale di Teatro: caratteristiche principali e storia

L’Accademia Internazionale di Teatro nasce a Roma nel 1984 e avvia la sua attività pedagogica con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia e del Centro Culturale Francese. Nel 2012 riceve l’accreditamento dal MIUR per il corso di Recitazione.

Ciò che caratterizza i corsi dell’Accademia Internazionale di Teatro è un piano di studi che prevede dalle 5 alle 8 ore di lezioni al giorno. La formazione prende avvio dallo studio del teatro dell’arte e di prosa, per arrivare poi all’immedesimazione nel personaggio e alla recitazione delle arti visive e del teatro di figura.

Durante il corso presso l’Accademia Internazionale di Teatro, lo studente può partecipare a laboratori e stage specifici oltre che prendere parte a lavori creativi individuali e di gruppo che stimolano l’autonomia artistica.

Il percorso viene poi arricchito con spettacoli a cui l’allievo può prendere parte sia per mettere in pratica quanto appreso in aula sia per autopromuoversi a livello professionale.

La parte finale dell’iter formativo è poi dedicata allo studio della regia e della sceneggiatura al fine di formare una figura il più possibile completa.

Una caratteristica molto importante dell’accademia è inoltre l’internazionalizzazione. Il corpo docente è internazionale e la scuola favorisce la mobilità di studenti ed insegnanti attraverso progetti realizzati in collaborazione con enti e compagnie europee. L’Accademia Internazionale di Teatro partecipa ad esempio alla RIEA, Red Internacional de Escuelas de Actores e collabora con le più grandi compagnie di teatro di figura europee, come Theater Titanick e Royal de Lux.

Per quanto riguarda poi le attività di produzione artistica realizzate direttamente dall’accademia o in partnership con altri enti, è sempre previsto il coinvolgimento di allievi ed ex allievi. In questo modo i diplomati possono accedere ad interessanti opportunità di lavoro.

Infine l’accademia svolge un’importante attività di ricerca, pubblicando testi e promuovendo rassegne, mostre e festival che permettono la sinergia tra varie forme di arte. Questo permette agli studenti non solo di approfondire dal punto vista teorico e pratico dei temi proposti dai corsi dell’Accademia Internazionale di Teatro, ma anche di ampliare conoscenze artistiche e tecniche che favoriscono l’accesso alla professione.

Corsi di laurea Accademia Internazionale di Teatro: l’offerta formativa

Attualmente l’Accademia Internazionale di Teatro offre un corso di laurea triennale in Recitazione. Ad esso si affiancano dei seminari su varie tematiche specifiche, come ad esempio Scenografia, Tempo Comico, Mimo, Pedagogia Teatrale, Clown, Regia e Montaggio cinematografico. Vi è poi un corso propedeutico indirizzato a chi vuole prepararsi al meglio per affrontare le prove di ammissione al corso di laurea in Recitazione. Di solito questo corso si tiene in ottobre, dura una decina di giorni e prevede un impegno di 3-8 ore al giorno.

Il corso dell’Accademia Internazionale di Teatro di durata triennale in Recitazione prevede un piano di studi che consente allo studente di ottenere una padronanza professionale degli strumenti vocali e fisici, della recitazione in prosa e dei processi interpretativi e performativi dell’attore.

Al termine del percorso, l’allievo avrà appreso le principali tecniche drammaturgiche, di regia e sceneggiatura e avrà consolidato anche le strategie di marketing culturale.

Ogni trimestre si concluderà inoltre con la scrittura e la messa in scena di spettacoli e interpretazioni, offrendo così allo studente l’opportunità di mettersi continuamente alla prova.

Nel primo anno, lo studente si focalizzerà sullo studio delle radici del teatro greco e romano, per poi arrivare a studiare il teatro rinascimentale e approdare al metodo di Stanislavskij e Strasberg.

Durante il secondo anno ci si concentrerà sul teatro di Moliére e di Shakespeare, sulla Comicità e sulla recitazione in inglese.

Durante l’ultimo anno il programma prevedrà lo studio del teatro del ‘900, delle avanguardie storiche e del teatro dell’assurdo, oltre che della satira e della parodia nell’attualità.

L’Accademia Internazionale di Teatro prevede poi dei corsi brevi che durano circa tre mesi in Recitazione base, Recitazione e tecnica vocale, un corso regionale per Attore e un corso regionale per Regista. Vi è infine un corso intensivo in Recitazione che è strutturato in 9 stage, ciascuno dei quali approfondisce un tema specifico come ad esempio la presenza scenica in un monologo tragico o il teatro dell’assurdo.

Facoltà Accademia Internazionale di Teatro: le aree didattiche

Le aree didattiche attualmente attive all’Accademia Internazionale di Teatro sono Recitazione e Regia.

Il corso dell’Accademia Internazionale di Teatro dell’area didattica in Recitazione mira a formare delle figure professionali che potranno operare nei seguenti ambiti: il teatro di prosa, di ricerca e di tradizione, le produzioni cinematografiche, televisive e radiofoniche, lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme, la pedagogia teatrale, l’animazione teatrale, il teatro nel sociale e in azienda, il doppiaggio e la progettazione ed organizzazione di eventi culturali.

Chi si iscrive ai corsi dell’Accademia Internazionale di Teatro dell’area didattica in Regia potrà lavorare nel campo della direzione, grazie ad uno sviluppo professionale delle competenze tecniche, artistiche e registiche in vari ambiti dello spettacolo.

Test ammissione Accademia Internazionale di Teatro: come funziona?

Per iscriversi ai corsi Accademia Internazionale di Teatro è necessario sostenere delle prove attitudinali e un colloquio conoscitivo.

Nella prima fase si svolgono le prove attitudinali di coordinazione, ritmo e prosodia e il colloquio conoscitivo che ha l’obiettivo di valutare la predisposizione alla recitazione e la cultura del candidato.

Nella seconda fase si svolgono le prove performative che hanno l’obiettivo di valutare le potenzialità, i tempi e le modalità di apprendimento dei potenziali studenti. Il candidato può prepararsi a queste prove attraverso un apposito corso propedeutico organizzato dalla stessa Accademia. Se è impossibilitato a frequentarlo può prepararsi autonomamente e partecipare alle selezioni da privatista.

Le prove performative sono quattro e riguardano l’interpretazione, la recitazione poetica, l’espressività fisica e l’espressività vocale.

Al termine delle selezioni, il risultato delle prove viene affisso nella sede didattica del Circo Massimo.

Costi Accademia Internazionale di Teatro: tasse e borse di studio

Per quanto riguarda il costo della Accademia Internazionale di Teatro, è previsto il pagamento di 850 euro in un’unica soluzione per il bimestre novembre-dicembre e poi un corrispettivo associativo accademico a partire dal mese di gennaio che varia in base all’ISEE.

Tra i costi dell’Accademia Internazionale di Teatro bisogna annoverare anche quelli riguardanti le prove di ammissione (90 euro) e la quota associativa (10 euro).

Per quanto riguarda le borse di studio, l’Accademia Internazionale di Teatro propone le borse di studio Laziodisco sostenute dalla Regione Lazio. Per partecipare al bando lo studente deve avere specifici requisiti economici valutati sulla base dell’ISEE e di merito (quest’ultimo requisito è preso in considerazione solo a partire dal secondo anno e tiene conto dei crediti ottenuti). Per conoscere tutti i requisiti è necessario scaricare l’apposito bando che viene pubblicato ogni anno accademico.

L’Accademia Internazionale di Teatro offre poi borse di studio anche in maniera diretta. Di solito sono 5 e vengono assegnate per merito tra gli allievi appartenenti alla prima e seconda fascia di reddito ISE. Lo studente che vince questa tipologia di borsa di studio, pagherà 1.000 euro per il corrispettivo associativo accademico per il periodo gennaio – giugno.

Sedi Accademia Internazionale di Teatro: dove si trova l’accademia

La sede dell’Accademia Internazionale di Teatro si trova in pieno centro storico a Roma, nel Parco di San Gregorio al Celio-Villa Celimontana. La struttura è composta da due casali ottocenteschi ristrutturati dal Comune di Roma con due sale prove e ampi parcheggi gratuiti. L’ingresso pedonale è situato in via Valle delle Camene 1B, quello per le auto è in Salita S. Gregorio 2.

Una seconda sede della scuola si trova in via Latina a Roma e comprende due sale prove, una sala teatrale e una costumeria.

Le prove, gli allestimenti e gli spettacoli che la scuola organizza si tengono presso il Teatro Anfitrione o presso la Fonderia delle Arti.

Con la bella stagione viene organizzato anche un teatro all’aria aperta nel parco di San Gregorio, dove gli studenti prendono parte a festival e rassegne estive.

Accademia Internazionale di Teatro: opinioni e recensioni degli studenti

Per quanto riguarda i corsi dell’Accademia Internazionale di Teatro le recensioni degli studenti sono generalmente molto positive.

Una studentessa esprime così la sua soddisfazione per il corpo docente: “Il corpo insegnanti è molto preparato e valido, così come il percorso triennale universitario. Grande professionalità e correttezza. Si fanno tre spettacoli l’anno, replicati varie volte, e particolarmente entusiasmante è il Festival di Primavera all’interno del Parco di San Gregorio, dove tutti gli allievi partecipano alla gestione della rassegna e presentano inoltre i loro lavori all’interno di matinée nelle scuole. Oltre ad essere una scuola di teatro, è una scuola di vita”

Un altro studente sottolinea come l’accademia sia utile per entrare nel mondo del lavoro: “Percorso totalizzante ed altamente qualificato. Fornisce un’ottima preparazione per affrontare il mercato del lavoro in tutte le sue sfaccettature, dall’interpretazione all’organizzazione e gestione di un gruppo. Riguardo ai docenti, credo che un rapporto empatico tra allievo ed insegnante sia la base per una completa ed efficace formazione”.