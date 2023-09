La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano è un’accademia che offre percorsi formativi per tutti coloro che desiderano lavorare nel mondo del teatro e degli spettacoli dal vivo.

I corsi della Scuola di Teatro di Milano prevedono, oltre all’approfondimento delle materie di indirizzo, anche la partecipazione a laboratori, attività pratiche e seminari.

Nella didattica proposta dalla scuola ha un ruolo centrale il lavoro di gruppo: i compagni di studio sono fondamentali in tutte le fasi del processo creativo, partendo dall’ideazione fino alla messa in scena.

L’offerta formativa è di vario livello. Sono previsti corsi di base e corsi di tipo avanzato anche per chi già sviluppato ha una propria professionalità nel settore.

In questa guida:

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi: caratteristiche principali e storia

La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi è stata fondata nel 1951 da Paolo Grassi e Giorgio Strehler e nei suoi primi anni di vita ha operato a stretto contatto con il Piccolo Teatro. Dal 1967 viene poi gestita dal Comune di Milano e nel 2000 entra a far parte della Fondazione Scuole Civiche di Milano. Tantissime le personalità note al grande pubblico che nel tempo si sono formate presso l’accademia, tra gli altri: Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio, Claudio Bisio, Stefano Pesce, Gabriele Salvatores.

In tempi più recenti la scuola si caratterizza per un’idea di formazione permanente che guarda sempre di più con interesse all’Europa e al mondo. Gli allievi vengono stimolati a entrare in relazione con la città e con il pubblico attraverso la partecipazione a spettacoli ed iniziative in teatri e festival nazionali ed internazionali.

Un altro punto di forza della scuola è la presenza di un corpo docente stabile intorno al quale gravitano personalità di rilievo del panorama teatrale contemporaneo. Questo aspetto, insieme alla possibilità di partecipare a stage e tirocini presso enti di valore, fa sì che lo studente possa approcciarsi al mondo del lavoro già in fase di formazione.

Corsi di laurea Scuola Teatro Milano: l’offerta formativa

I corsi di laurea della Scuola di Teatro di Milano attualmente attivi sono 3: Recitazione, Regia e Danza Contemporanea.

Il corso in Recitazione permette di ottenere il diploma accademico di primo livello in Recitazione, indirizzo teatro. Il percorso formativo ha l’obiettivo di sviluppare la personalità artistica di ciascuno studente approfondendo in particolare i linguaggi dello spettacolo, l’analisi critica, l’utilizzo di mezzi quali il corpo, movimento, la voce. Lo studente viene spinto a sperimentare e a trovare una propria individualità espressiva e a partecipare a rassegne e festival che gli permettano di esplorare i diversi linguaggi della recitazione.

Chi si iscrive al corso in Regia potrà approfondire sia il teatro classico sia quello di ricerca, sviluppando una professionalità che permetterà di imparare a progettare e realizzare spettacoli ed eventi teatrali. Durante i tre anni di studi, oltre alle lezioni teoriche, sono previsti laboratori, esercitazioni e occasioni per esporre i propri lavori al pubblico.

I laureati al corso in Danza Contemporanea svilupperanno conoscenze pratiche e teoriche che consentiranno loro di operare come danzatori, performer, interpreti e coreografi. Durante il percorso formativo ci si focalizza sullo sviluppo della creatività e del linguaggio coreutico. Oltre agli studi tecnici (danza classica, danza contemporanea, tecniche vocali) e teorico-estetici (storia ed estetica della danza, della musica, delle arti visive, del teatro), infatti, gli studenti vengono spinti a sviluppare delle proprie proposte creative da approfondire con l’aiuto dei docenti e degli allievi anche degli altri corsi della scuola.

Ai 3 corsi di laurea di primo livello, si affiancano i corsi per ottenere gli attestati di competenza autorizzati dalla Regione Lombardia e i corsi extracurricolari come ad esempio i laboratori teatrali e i corsi introduttivi e di orientamento.

Alla Scuola di Teatro di Milano vi sono anche corsi brevi ed intensivi che si svolgono nel mese di luglio e riguardano l’approfondimento della recitazione, della regia, del movimento, voce e dizione.

La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi propone anche corsi online riguardanti ad esempio le tecniche universali di narrazione, la scrittura per il teatro e il lavoro sulla voce.

I corsi per ottenere gli attestati di competenza autorizzati dalla Regione Lombardia riguardano invece la Scrittura per lo Spettacolo e l’Organizzazione dello Spettacolo.

Facoltà Scuola Teatro Milano: le aree didattiche

Le aree didattiche attualmente attive alla Scuola di Teatro di Milano sono Recitazione, Regia, Danza, Scrittura per lo Spettacolo e Organizzazione dello Spettacolo.

I corsi di laurea in Recitazione mirano a fornire le skill necessarie per sviluppare la propria personalità attoriale. Lo studente arriva a confrontarsi con testi drammaturgici complessi e con la costruzione del personaggio, approfondisce le tecniche vocali e di movimento e ha l’occasione di sperimentare le abilità sviluppate all’interno di rassegne teatrali e festival.

Chi si iscrive ai corsi dell’area didattica in Regia potrà lavorare alla progettazione e alla realizzazione di spettacoli o eventi teatrali con la piena consapevolezza delle tecniche recitative, dei meccanismi drammaturgici, dell’uso dello spazio scenico e degli strumenti tecnici come le scene, i costumi, il suono, le luci, le immagini video. Lo studente sarà in grado di occuparsi del coordinamento dei team coinvolti nel lavoro artistico.

I corsi di laurea in Danza Contemporanea hanno l’obiettivo di formare ballerini, performer, coreografi e interpreti che sappiano raccontare la contemporaneità con uno spiccato interesse per la composizione.

Chi sceglie di avvicinarsi all’area didattica dedicata alla Scrittura per lo Spettacolo potrà invece lavorare nell’ambito della scrittura per il teatro, per il cinema, la televisione, la radio o il web a livello nazionale ed internazionale.

L’area didattica in Organizzazione dello Spettacolo ha l’obiettivo di formare esperti di management che possano operare non solo nel mondo del teatro e della danza, ma anche in quello della musica. Il professionista potrà occuparsi della fase di produzione, allestimento, organizzazione, promozione e distribuzione. Tra le strutture presso le quali potrà operare vi sono teatri, compagnie, orchestre, festival, rassegne, enti locali, agenzie di comunicazione e di organizzazione di eventi, case di distribuzione televisive e cinematografiche, canali radio, case editrici e gallerie d’arte.

Test ammissione Scuola Teatro Milano: come funziona?

Per iscriversi ai corsi della Scuola di Teatro di Milano è necessario sostenere delle prove di ammissione definite nei bandi riservati a ciascun corso accademico.

Per il corso in Recitazione sono previsti due step di selezione e due modalità, online e in presenza. La prima fase di selezione in presenza prevede una prova di palcoscenico e richiede la recitazione a memoria di un dialogo, un monologo e una poesia. Vi è poi una prova culturale in cui viene testata la conoscenza della storia del teatro e delle attitudini dell’allievo. Infine si discute un’opera a scelta di uno tra i seguenti autori: Shakespeare, Molière, Cechov, Brecht o Pirandello.

Chi opta per svolgere la prima selezione da remoto dovrà seguire lo stesso iter con un’unica differenza: bisognerà produrre un video per la prova di palcoscenico con la recitazione di un dialogo, un monologo e una poesia.

La seconda fase di selezione si svolge obbligatoriamente in presenza. I candidati ammessi a questa fase parteciperanno ad una settimana di lavoro full-time con gli insegnanti su movimento, canto, voce, recitazione, dizione e storia del teatro.

Per il corso della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in Regia sono previste due fasi di selezione. Nella prima fase è necessario sostenere una prova di regia, una prova culturale e una di recitazione. Nella seconda fase di selezione i candidati saranno chiamati a dirigere degli interpreti nello spazio su un testo stabilito dalla commissione.

Per il corso di Danza Contemporanea è possibile sostenere le prove di ammissione in presenza o da remoto. Per chi sosterrà le prove in presenza è prevista una prima fase in cui si deve svolgere una lezione di danza accademica e danza contemporanea, una prova di voce, una prova di solfeggio e ritmica, un’improvvisazione e una composizione coreografica. La seconda fase, riservata agli ammessi alla prima, prevede un colloquio individuale per testare la preparazione culturale e la motivazione del candidato.

Ai candidati che sostengono la prova da remoto è richiesto di girare un video con esercizi specifici di danza accademica, una breve sequenza di danza contemporanea, una composizione coreografica e una prova di voce.

Costi Scuola Teatro Milano: tasse e borse di studio

Per quanto riguarda i costi della Scuola di Teatro di Milano, possiamo dire che la retta annuale varia da un minimo di circa 1.700 euro ad un massimo di circa 5.000 euro a seconda del corso scelto e della fascia ISEE di appartenenza.

È necessario pagare una quota di iscrizione agli esami di ammissione che varia dai 100 euro ai 120 euro, a seconda dell’indirizzo prescelto.

Per quanto riguarda le borse di studio, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi propone dei benefici per gli studenti in possesso di specifici requisiti di merito e in determinate situazioni economiche indicate ogni anno accademico nell’apposito bando. Lo studente che vince la borsa di studio ottiene un aiuto economico e l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione.

Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio è necessario presentare l’attestazione ISEE Università.

Sono previste ulteriori agevolazioni economiche per studenti con disabilità, dipendenti e loro familiari, famiglie, iscritti a più corsi.

Sede Scuola Teatro Milano: dove si trova l’accademia

La sede della Scuola di Teatro di Milano si trova in via Salasco 4 ed è facilmente raggiungibile tramite la M3, fermata Porta Romana. Si tratta di un vero e proprio campus dedicato all’arte e allo spettacolo.

All’interno vi sono due sale teatrali, diverse sale prova, aule per la didattica, un laboratorio di scenotecnica, una sartoria e un laboratorio audiovisivo.

Costi Scuola Teatro Milano: recensioni e opinioni degli studenti

Per quanto riguarda i corsi della Scuola di Teatro di Milano le opinioni degli studenti sono generalmente molto positive.

Una ex studentessa commenta così su Facebook: “La mia ex scuola, una scuola eccellente!! Mi ha dato tantissimo ! Mi ha dato solide basi per trasformare il mio amore per il teatro in una professione meravigliosa, difficile e stupenda al tempo stesso. Semplicemente grazie!!!”

Un’altra studentessa giudica in questo modo la Scuola: “Luogo di grande valore umano e professionale, dove l’allievo è il fulcro e la sperimentazione è all’ordine del giorno”.

Anche per i corsi specializzazione le opinioni sono ottime. Così scrive un’ex studentessa del corso di Organizzazione dello Spettacolo: “Frequentare il corso Organizzazione dello Spettacolo è stata la scelta migliore che potessi fare. Grazie Paolo Grassi!”