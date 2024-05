Dante Alighieri: Costi e Convenzioni

L’Università per Stranieri Dante Alighieri è un’università privata che promuove la conoscenza della cultura, della lingua e delle istituzioni politiche, sociali ed economiche dell’Italia, rivolgendosi in particolar modo al bacino del Mediterraneo; in questo approfondimento vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli di questo Ateneo. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre le convenzioni e le borse di studio a disposizione.

Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Università Dante Alighieri: costi, prezzi e tasse

L’offerta formativa dell’Università Dante Alighieri comprende 4 corsi di Laurea, Master di I e II livello, un Dottorato di Ricerca internazionale e numerosi Corsi di Alta Formazione, pensati per dare agli iscritti una formazione aggiornata, volta alla costruzione del loro futuro. Il costo dei corsi di laurea è dato dalla fascia di reddito di appartenenza e generalmente parte da 564 euro.

Ciò significa che la retta varia in base all’ISEE di ogni singolo iscritto: prima di vedere insieme nel dettaglio tutti i costi, ricordiamo che l’ateneo ha predisposto una procedura interamente online per gestire l’iscrizione agli anni successivi al primo e l’immatricolazione dei nuovi studenti ai Corsi di Studio dell’università, declinandola sulle necessità specifiche del Corso di Studio prescelto.

Costi dei Corsi di laurea Dante Alighieri

La retta dei corsi di laurea Dante Alighieri varia in base all’ISEE, ossia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L’ISEE è la certificazione prodotta dall’INPS, sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare dello studente. Questa certificazione può essere ottenuta da tutti i soggetti che hanno una residenza anagrafica in un comune italiano. Bisogna fare richiesta dell’ISEE prima di effettuare l’immatricolazione/iscrizione ad un corso di studi. Per calcolare l’ISEE è possibile farlo da soli sul sito dell’INPS oppure basta rivolgersi ad un CAF e portare i seguenti documenti:

Codice fiscale e documento d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare

Contratto di affitto, nel caso in cui lo studente risieda in un immobile locato

Redditi di almeno 2 anni prima dalla richiesta dell’ISEE (CUD, Modello 730)

Patrimonio mobiliare e immobiliare al 31 dicembre dell’anno precedente

Certificazione dell’handicap per i portatori di handicap

Dichiarazione di possesso di autoveicoli e imbarcazioni

Secondo la tabella diffusa dall’ateneo, ecco le tasse da pagare per i corsi di persona:

da 0 a 5.000 euro: 564 euro

da 501.o00 a 10.000 euro: 612 euro

da 10.001 a 15.000 euro: 756 euro

da 15.001 a 20.000 euro: 852 euro

da 20.001 a 25.000 euro: 1.056 euro

da 25.001 a 35.000 euro: 1.260 euro

da 35.001 a 45.000 euro: 1.656 euro

da 45.001 euro: 2.256 euro

Al contrario il costo dei corsi di laurea online parte da 1.490 euro. Ci sono poi delle ulteriori spese da pagare:

Ricongiunzione carriera: 250 euro

Per ogni anno di interruzione: 100 euro

Convalida titolo estero: 100 euro

Rilascio pergamena: 76 euro

Rilascio duplicato pergamena, a fronte della consegna dell’originale o apposita denuncia di furto o smarrimento: 250 euro

Contributo per trasferimento (in uscita) altro Ateneo: 166 euro

Rinuncia agli studi: 166 euro

Con lo scopo di incentivare la ripresa degli studi dei ragazzi dei Corsi di laurea che hanno interrotto la carriera presso questa università, si dà la possibilità di riprendere gli studi pagando una cifra forfettaria di 600 euro, comprensiva delle tasse relative all’anno accademico in corso e di tutti gli oneri e i contributi relativi al ricongiungimento e alla convalida della carriera pregressa.

Costi dei Master Dante Alighieri

L’Università per Stranieri Dante Alighieri permette di specializzarsi successivamente alla laurea con master di primo e di secondo livello. I master di primo livello hanno un costo che varia da 1000 a 1500 euro, mentre quelli di secondo livello hanno un costo che può essere di 1500, 2000 oppure 10.000 euro.

Nell’Università per stranieri Dante Alighieri è disponibile anche il Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development”: si può accedere attraverso una procedura selettiva istituita ogni anno con apposito Decreto Rettorale.

Costi dei Corsi Singoli Dante Alighieri

Gli studenti dell’università Dante Alighieri possono iscriversi a corsi singoli, che possono essere suddivisi in moduli e prevedere più tipologie di esame, inoltre possono essere a frequenza obbligatoria o meno, e in alcuni casi se sono dei laboratori, prevedono anche attività pratiche in presenza. Il contributo di iscrizione è di 116 euro a cui vanno aggiunti 12,50 euro per ogni credito formativo universitario richiesto.

Retta Dante Alighieri: pagamenti e rate

Il pagamento della retta Dante Alighieri può essere effettuato solo ed esclusivamente utilizzando il MAV: ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento variano di norma da 3 a 5 giorni lavorativi.

L’università mette a disposizione degli studenti afferenti a tutte le fasce di reddito, la possibilità di saldare per intero e in una unica soluzione la restante parte dei contributi, oppure di suddividere il pagamento in quattro rate. Le scadenze (indicate nei singoli corsi e nel manifesto degli studi) vanno rispettate per avere la possibilità di sostenere gli esami e per evitare delle more che corrispondono a 30 euro a cominciare dal primo giorno successivo alla scadenza, e aumenta, dello stesso importo, ogni 30 giorni di ritardo dalla scadenza.

Il MAV, relativo ad ogni singola tassa, è disponibile nell’area riservata ESSE3 sezione Pagamenti. Il MAV si può paagre presso qualsiasi sportello bancario, in alternativa attraverso circuito bancario (Home banking) oppure presso il circuito Sisal (tabaccheria/edicola).

Convenzioni Dante Alighieri

Gli iscritti all’università Dante Alighieri hanno l’opportunità di accedere al Diritto allo Studio attraverso le modalità ed i termini stabiliti nell’apposito “Bando per il conferimento delle borse di studio” (consultabile sul sito web dell’università). Per studenti diversamente abili e per nuclei familiari di iscritti, l’università prevede esoneri totali o parziali dalle tasse. Inoltre nel corso dell’anno ci sono bandi riservati agli iscritti sia per collaborazioni part-time agli Uffici dell’Ateneo, sia per l’espletamento delle funzioni di tutor ed esercitatori. Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66 per cento o handicap, concorrono ai benefici secondo le modalità previste per la generalità degli studenti.

La condizione economica del nucleo familiare degli studenti, per partecipare alle borse di studio, è rappresentata dell’ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e dall’ISPE (l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, determinato dalla formula ISP / VSE). Le persone idonee alla borsa di studio ordinaria, impegnate in programmi di studio internazionali proposti dall’Unione Europea o da altri Enti, hanno diritto, per una sola volta per ogni livello di studio, ad un contributo economico per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale. L’importo del contributo, è pari a 600 euro, per ogni mese di permanenza all’estero e sarà erogato fino ad un massimo di dieci.

Inoltre chi si laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, può ottenere un premio di laurea pari al 50 per cento della borsa ottenuta nell’ultimo anno di corso (è esclusa la sessione di laurea straordinaria). Anche in questo caso c’è una graduatoria di merito in ordine decrescente sulla base del voto finale di laurea. Alla lode viene attribuito un punto ed in caso di pari merito si tiene conto del valore dell’ISEE (nel caso in cui ci fossero ulteriore parità hanno la precedenza gli studenti anagraficamente più giovani).

Per scoprire tutte le convenzioni a disposizione (che sono in continuo aggiornamento) ed anche tutte le agevolazioni, vi consigliamo di compilare il form qui sotto: gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.