La Hunimed è una università privata con sede a Milano, che prepara gli studenti alla carriera nella clinica e nella ricerca, in Italia e all’estero. Internazionalità, interattività, innovazione, integrazione con l’ospedale e la ricerca: questi sono gli elementi distintivi della formazione universitaria di questa realtà. Ma quali sono i costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli della Hunimed?

Vi esponiamo di seguito una panoramica con tutte le spese da sostenere, inoltre non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta e le convenzioni, agevolazioni e borse di studio a disposizione. Cominciamo, pronti alla lettura?

Università Hunimed: costi, prezzi e tasse

L’importo dei contributi accademici dell’Università Hunimed è determinato ogni anno dall’ateneo; le rette dei corsi medicina variano a seconda del reddito familiare dello studente e sono diverse per ogni singolo corso. Bisogna quindi tenere conto dell’ISEP, un indicatore reddituale e patrimoniale calcolato sul proprio nucleo familiare convenzionale. Sono previste quattro fasce di contribuzione in funzione della situazione economica e patrimoniale della famiglia dello studente. Agli studenti che sono cittadini non comunitari non equiparati, viene assegnata la quarta ed ultima fascia, indipendentemente dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica e Patrimoniale.

Oltre alle spese per la retta vanno calcolate anche quelle per alloggio, vitto, libri o altri servizi come la tassa di laurea. Ecco qual è la somma da versare:

Corsi di laurea a ciclo unico: 216 euro

Corsi di laurea triennale di Fisioterapia e Infermieristica: 366 euro

Corsi di laurea magistrale di Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 116 euro

Costi dei Corsi di laurea Hunimed

L’università Hunimed ha rette diverse in base al corso scelto. Per il corso a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e anche per quello MEDTEC la retta è compresa tra 5.000 e 23.000 euro. Per il corso di laurea triennale in Infermieristica la retta varia da 1600 a 3600 euro, per quello di Fisioterapia da 2600 a 6100 euro, per quello di Tecniche di Laboratorio Biomedico da 1600 a 3600. Infine per il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche la retta varia da un minimo di 3600 euro ad un massimo di 4600 euro.

Costi dei Master Hunimed

Vi elenchiamo invece i costi dei Master Hunimed:

Master in Ortopedia e Traumatologia dello Sport: 4.000 euro

Master di II livello in Cardiologia Interventistica: 500 euro

Master di II livello in Gestione del Paziente con Osteoporosi e Malattie Osteo-Metaboliche: 2.000 euro

Master in Tecniche Avanzate di Radioterapia Oncologica: 2.000 euro da versare in due rate da 1.300 euro e 700 euro

Master di II livello in Malattie Allergiche Respiratorie: 3.500 euro

Master di II livello in Chirurgia Vertebrale Spinale: 5.000 euro

Costi dei Corsi Singoli Hunimed

L’università Hunimed riconosce l’opportunità per gli allievi iscritti a corsi di laurea della struttura di sostenere esami da esterno presso altri corsi di laurea, purché le verifiche in questione non siano già previste dal proprio piano di studi. L’ateneo dà modo a chi è interessato ed è in possesso di un titolo di studio che permette l’accesso all’Università, di iscriversi a corsi singoli.

Il Collegio dei Docenti definisce ogni anno le disponibilità per le iscrizioni a corsi singoli. In merito al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, che prevede l’obbligatorietà della frequenza di attività didattiche teorico-pratiche tutoriali, l’ateneo accetta le iscrizioni da esterni solo dopo una accurata valutazione della disponibilità delle strutture cliniche e di laboratorio di cui c’è bisogno per svolgere in maniera corretta i corsi stessi, in funzione dei requisiti minimi richiesti in sede di programmazione degli accessi al corso di laurea stesso, e assicurando prioritariamente le necessità degli iscritti effettivi.

Retta Hunimed: pagamenti e rate

L’importo della retta Hunimed deve essere pagato obbligatoriamente entro le scadenze indicate. Ogni ritardato pagamento porterà al singolo iscritto il blocco di tutte le attività didattiche e amministrative, quindi non potrà sostenere gli esami di profitto e avrà l’addebito di una penale pari a 20 euro (per importi dovuti inferiori a 1.000 euro), a 40 euro (per importi dovuti tra 1.000 e 3.000 euro) e a 80 euro per importi superiori a 3.000 euro. La sospensione finirà con la regolarizzazione della posizione contributiva. Gli importi devono essere versati attraverso bollettino MAV, carta di credito o bonifico bancario. Ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento MAV, variano di norma da 3 a 5 giorni lavorativi.

Convenzioni Hunimed

Hunimed mette a disposizione dei propri studenti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in modo da ridurre le spese totali. Ogni agevolazione riguarda un esonero dal pagamento dei contributi universitari totale o parziale, a seconda della situazione presentata e dei bisogni familiari. Le agevolazioni sono diverse in base al corso di laurea di appartenenza.

L’ateneo si impegna per dare il proprio contributo agli studenti motivati a cominciare un percorso di studi, di crescita e autonomia. Per questo motivo è stato siglato un accordo con Intesa Sanpaolo, con lo scopo di far conoscere a tutti gli iscritti la soluzione di credito studiata dalla banca che permette di ampliare le proprie competenze e, allo stesso tempo, dà modo di affrontare con tranquillità il percorso di studi. Il prestito per Merito, del valore massimo di 8.000 euro all’anno fino a cinque anni, può essere erogato in tranche semestrali.

Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia prevede 7 borse di studio:

1 borsa di studio a copertura totale dei contributi universitari finanziata dalla Fondazione Rocca, del valore compreso tra 10.000 euro e 23.000 euro all’anno, per studenti il cui reddito ISEE inferiore a 50.000 euro. Per vincere questa borsa, bisogna classificarsi entro i primi 30 posti del test d’ingresso

1 borsa di studio a copertura parziale dei contributi universitari, riservata agli studenti vincitori del Premio Alfieri del Lavoro, che prevede il versamento unico di 5.156,00 euro da parte del vincitore. Per concorrere all’assegnazione di questa borsa, bisogna classificarsi entro le prime 100 posizioni del test d’ingresso ed essere in possesso di reddito ISEE 2024 inferiore a 40.000 euro.

5 borse di studio a copertura parziale dei contributi universitari, che prevedono il versamento unico di 5.156 euro da parte dei beneficiari. Per concorrere all’assegnazione di queste borse, bisogna classificarsi entro le prime 100 posizioni nella graduatoria del test d’ingresso ed essere in possesso di reddito ISEE 2024 inferiore a 40.000 euro.

Il corso MEDTEC School prevede ben 8 borse di studio:

1 borsa di studio a copertura totale dei contributi universitari da 10.000 a 23.000 euro, in funzione della fascia di reddito attribuita allo studente

5 borse di studio a copertura parziale dei contributi universitari da 5.000 a 18.000 euro, in funzione della fascia di reddito attribuita allo studente

2 borse di studio a copertura parziale dei contributi universitari di 18.000 euro per studenti che non fanno parte dell’Unione Europea

Per il corso triennale di Infermieristica e Fisioterapia sono disponibili 2 borse di studio finanziate da Humanitas University in memoria del dott. Adalberto Cortesi. Le borse, del valore di 5.000 euro l’una, vengono assegnate sulla base di requisiti di merito e di reddito:

media ponderata d’esame (requisito minimo: 25/30)

numero di crediti conseguito (requisito minimo: 41)

fascia ISEP di appartenenza

Tutti gli studenti che hanno questi requisiti sono automaticamente idonei a concorrere per le borse di studio.

Per gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia sono disponibili 2 borse di studio a copertura totale dei contributi universitari mantenibili per i tre anni di corso.

Infine per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche ci sono 2 borse di studio, del valore di 3.500 euro l’una, in ricordo della prof.ssa Marisa Cantarelli, unica teorica italiana in ambito di assistenza infermieristica. Le borse sono riservate agli studenti iscritti per la prima volta al secondo anno in modalità full time.

