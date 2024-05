La KORE è una università privata di Enna, in Sicilia. Si tratta dell’ateneo con il più alto indice di soddisfazione espresso dagli allievi nell’ambito dell’intero sistema universitario nazionale statale e non statale. In genere alla Kore non ci sono test di ammissione, tuttavia le iscrizioni vengono accolte in base alla data di presentazione della domanda. In questo approfondimento vi parleremo, nello specifico, dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli della KORE. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle convenzioni, sulle agevolazioni e sulle borse di studio a disposizione. Iniziamo, pronti alla lettura?

Università KORE: costi, prezzi e tasse

La retta annuale dell’università KORE è di 3.500 euro, di cui:

un contributo fisso di euro 1.000

di euro 1.000 una tassa di frequenza di euro 2.500

Il contributo fisso di euro 1.000 va pagato al momento dell’immatricolazione al primo anno di corso o dell’iscrizione agli anni successivi. Oltre al costo della retta, sono previste però altre spese:

Acquisto toga 99 euro

Bollo virtuale: 16 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge FIRST B2: 139 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge PET B1: 127 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni DALF C1: 162 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni DALF C2: 180 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni DELE B1: 99 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni DELF A1: 59,40 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni DELF A2: 68,40 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni DELF B1: 166 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni DELF B2: 121,55 euro

Esami per il conseguimento delle certificazioni IELTS 6.5/7: 230 euro

Partecipazione ai corsi intensivi per la preparazione alle certificazioni linguistiche: 400 euro

Partecipazione al corso di Lingua Araba A1:

Test di ammissione in Architettura: 30 euro

Costi dei Corsi di laurea KORE

Per i corsi Medicina e Chirurgia è richiesta, in aggiunta, una quota di ammissione di 10.000 euro. Per Infermieristica è richiesta, in aggiunta, una quota di ammissione di 3.000 euro. Le tasse sono uguali per tutti e non tengono conto del calcolo ISEE.

Costi dei Master KORE

Presenti anche numerosi Master all’università KORE che danno agli studenti le conoscenze e le competenze in ambiti di teorici e soprattutto pratici. I master possono essere di primo o di secondo livello. In questo caso la quota di iscrizione varia da un minimo di 1000 ad un massimo di 4000 euro in base al master scelto.

Costi dei Corsi Singoli KORE

Tutte le persone che intendono frequentare i corsi singoli, devono sostenere gli esami per l’acquisizione dei relativi crediti formativi universitari (CFU) e per questo motivo, devono versare un contributo onnicomprensivo fisso pari a 60 euro per ogni CFU (per esempio, per una materia da 6 CFU è necessario versare 360,00 euro). Non ci sono invece spese aggiuntive per la frequenza di corsi opzionali proposti dalla struttura all’interno dei corsi di laurea o di laurea magistrale.

Retta KORE: pagamenti e rate

Il contributo fisso di euro 1.000,00 deve essere versato al momento dell’immatricolazione al primo anno di corso o dell’iscrizione agli anni successivi. Invece la tassa di frequenza di euro 2.500 va pagata entro il 21 dicembre dell’anno in cui avviene l’immatricolazione al primo anno di corso o l’iscrizione agli anni successivi. I pagamenti effettuati in ritardo avranno una tassa di mora di 150 euro che può essere esclusa nel caso di gravi motivi.

Inoltre è possibile pagare a rate attraverso servizi bancari convenzionati, senza spese aggiuntive e senza interessi. Tutti i versamenti si possono fare con una delle seguenti modalità: direttamente on line attraverso il sistema PagoPa, accedendo all’area riservata del sito dell’università, oppure tramite il cosiddetto “Bollettino Freccia”, un particolare bollettino che si trova sul portale all’atto della domanda di immatricolazione e che permette di effettuare i versamenti presso qualsiasi banca di qualsiasi località.

Convenzioni KORE

In applicazione delle politiche di rilancio e di sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito dell’iniziativa Formazione PA 110 e lode, promossa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, KORE ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministro della Pubblica Amministrazione, per aiutare gli studenti all’iscrizione ai corsi attraverso condizioni agevolate. Nello specifico KORE dà modo al personale pubblico di iscriversi con degli sconti, riducendo quindi i costi annui complessivi; inoltre la frequenza può essere anche in modalità a distanza sincrona e asincrona.

Oltre alle borse di studio dell’ERSU (con azzeramento oppure rimborso della tassa di frequenza, inoltre mette a disposizione degli iscritti alloggi a quelli più meritevoli, provvede ai servizi, ai mezzi e sostiene altri progetti, con contributi finanziari per la mobilità, la formazione, lo sport), ente regionale per il diritto allo studio universitario, è inoltre a disposizione l’iniziativa 13 programmi +1 per il diritto allo studio. Questi sconti sono riservati agli iscritti che ne hanno diritto in relazione alle condizioni richieste e che si trovino comunque in regola con la durata del corso di laurea o di laurea magistrale al quale si iscrivono. Non possono partecipare al bando gli studenti già in possesso di una laurea triennale o magistrale, inoltre gli allievi ripetenti e fuori corso per più di un anno.

Gli studenti possono usufruire delle borse di studio anche negli anni successivi purché abbiano acquisito, alla fine della sessione autunnale di esami, almeno il 75 per cento dei crediti dell’anno in corso e tutti i crediti degli anni precedenti. Invece i programmi che prevedono la diminuzione della tassa di frequenza non sono tra loro cumulabili. Nel caso di diritto a fruire di più iniziative, l’università adotta in automatico quello economicamente più favorevole alla persona interessata.

E ancora i maturandi che ottengono il voto massimo alla Maturità e alla discussione della laurea triennale hanno il massimo della riduzione della tassa di frequenza (devono pagare solo la quota di iscrizione) rispettivamente per un corso di laurea triennale e per un corso di laurea magistrale. Possono beneficiarne però solo quelle persone che si immatricolano nell’anno accademico immediatamente successivo all’esame di maturità o di laurea triennale.

Sono previsti sconti anche per i disabili che hanno problemi per l’autonomia motoria, sensoriale o di apprendimento. Possono fruire degli sconti gli studenti riconosciuti, dalle apposite commissioni provinciali, invalidi civili con una invalidità pari o superiore al 66 per cento, con le modalità previste dalla legge 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso vale anche per le vittime delle guerre in corso: l’agevolazione è disponibile per gli studenti vittime della criminalità mafiosa, o il cui nucleo familiare sia stato colpito dalla criminalità organizzata, e gli studenti profughi per causa di guerra o persecuzioni nel Paese di origine.

Possono avere uno sconto del 50 per cento sulla tassa di frequenza (resta invariata la quota di ammissione) gli studenti che hanno un rapporto di parentela, anche adottiva, genitori-figli; fratelli/sorelle; sposi o con unione civile. Infine si possono vincere molte borse di collaborazione part time: chi vince viene ammesso negli uffici e nelle strutture dell’ateneo e riceve fino a 1.200 euro per 150 ore di attività. Si tratta quindi di una iniziativa di finanziamento degli studi previa collaborazione part time. Possono prendere parte al bando gli studenti meritevoli, sulla base di graduatorie fondate sul merito e sulla regolarità degli studi e, in caso di parità di requisiti, sulla condizione economica familiare.

