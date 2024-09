L’Università Kore (Libera Università degli Studi di Enna “Kore”) è una delle università private italiane legalmente riconosciute e per questo è autorizzata a rilasciare titoli accademici di Laurea, Laurea magistrale, Master di primo e secondo livello e Dottorato di Ricerca.

Indice

In ordine di tempo questo ateneo è il settantanovesimo istituito in Italia, il quindicesimo non statale, il quarto nato in Sicilia, l’unico istituito nella regione negli ultimi 200 anni. Attualmente la denominazione ufficiale è Libera Università degli Studi di Enna Kore con acronimo UKE.

Siete curiosi di scoprire tutto quello che c’è da sapere su questa università? In questa guida Unikore trovate tutti i dettagli in merito alla storia dell’ateneo, le caratteristiche principali, inoltre le sedi Unikore, l’offerta formativa con i corsi di laurea triennale, i corsi di laurea magistrale e la divisione in dipartimenti. Senza dimenticare le informazioni sui test d’ingresso Unikore, quali sono le tasse, ma anche il funzionamento degli esami, delle lezioni e della tesi di laurea.

Ultimo, ma non per importanza è il commento degli studenti e dei laureati Unikore con tutti gli aspetti positivi e le eventuali criticità dell’ateneo.

Università Kore: caratteristiche principali

L’Università Kore nasce dal nucleo originario del Consorzio Ennese Universitario (CEU), ente di diritto pubblico, fondato nel 1995 e presieduto fino al 2003 da Cataldo Salerno. La Libera Università Kore di Enna ha avviato le proprie attività in autonomia nell’anno accademico 2005/2006, mentre nel 2010 è rimasta l’unica realtà universitaria nella città. Ma dov’è esattamente la sede Unikore?

Corsi di laurea Unikore: offerta formativa

Ma quali sono i corsi di laurea Unikore triennali e quali i corsi di laurea magistrale Unikore presenti? Prima di parlarvi nel dettagli delle facoltà presenti, vi ricordiamo che nell’offerta formativa Unikore ci sono anche dottorati di ricerca (che danno le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione), Scuole di specializzazione, Master e corsi di alta formazione.

Corsi di Laurea Triennale Unikore

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale dell’Università Kore:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Corsi di Laurea Magistrale Unikore

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale dell’Università Kore:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Facoltà Unikore: i dipartimenti dell’ateneo

Le Facoltà Unikore sono state create con riferimento alle cinque macro-aree nelle quali si possono raggruppare tutti gli attuali settori di riferimento delle attività formative e di ricerca, ossia: l’area delle Scienze Economiche e Giuridiche, l’area delle Scienze dell’Uomo e della Società, l’area degli Studi Classici Linguistici e della Formazione, l’area delle Scienze Mediche e, infine, quella tecnica in cui sono presenti corsi di Ingegneria e Architettura. Ecco l’elenco delle facoltà: Ingegneria e architettura

Scienze dell’uomo e della società

Scienze economiche e giuridiche

Studi classici, linguistici e della formazione

Medicina e Chirurgia

Facoltà di Ingegneria e architettura

La Facoltà di Ingegneria e architettura Unikore ha una grande offerta con corsi di laurea che permettono di formare futuri laureati con competenze elevate e specifiche per il mondo del lavoro. Ecco i corsi a disposizione:

Architettura

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria informatica

Ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture

Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale

Ingegneria dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica

Facoltà di Scienze dell’uomo e della società

La Facoltà di Scienze dell’uomo e della società Unikore dà la possibilità agli iscritti di scegliere il percorso formativo migliore per le proprie attitudini personali e per gli scopi lavorativi, rispondendo così ai bisogni in campo sociale, psicologico e delle scienze motorie. Ecco i corsi a disposizione:

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Scienze e tecniche psicologiche

Psicologia (indirizzi: clinico, criminologico)

Scienze delle attività motorie e sportive

Servizio sociale e scienze criminologiche

Facoltà di Scienze economiche e giuridiche

La Facoltà di Scienze economiche e giuridiche Unikore ha un numero sempre maggiore di iscritti ogni anno e conta quattro corsi di laurea principali:

Economia e management

Economia e direzione delle imprese

Giurisprudenza

Scienze strategiche e della sicurezza

Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione

La facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione Unikore ha finalità che riguardano la formazione professionale, personale e scientifica, e si ispira ai valori dell’educazione, dell’umanesimo, della formazione e della classicità. Ecco i corsi a disposizione:

Lettere (indirizzi: archeologia del Mediterraneo, linguaggi della contemporaneità)

Lingue e culture moderne (indirizzi: Europeo, Arabo, Cinese)

Scienze della formazione primaria

Lingue per la comunicazione e i servizi culturali (2 indirizzi: Interculturale, Servizi turistici)

Facoltà di Medicina e Chirurgia

La facoltà di Medicina e Chirurgia Unikore è stata autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel 2020. Ecco i corsi a disposizione:

Medicina e Chirurgia

Infermieristica

Master Unikore di Primo e Secondo Livello

Presenti anche numerosi Master Unikore che danno agli iscritti le conoscenze e le competenze in ambiti di teorici e soprattutto pratici. I master possono essere di primo o di secondo livello. Ecco quali sono nello specifico i Master Kore attivi nel 2024:

Esperto nella programmazione di Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili

Posturologia sportiva e modelli di intervento integrato

L’analisi del comportamento: aspetti teorici-metodologici e applicazioni al disturbo dello spettro autistico nell’intervento intensivo e precoce

L’analisi del comportamento: aspetti teorici-metodologici e applicazioni al disturbo dello spettro autistico nell’intervento in età adolescenziale e adulta

Cerca e Confronta i Master Online Master: Tipologia: Tutte CFU: Tutti Costo: Tutti Area Di Studio: Tutte Esperto nella programmazione di Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili 1° Livello 60 €2.500 Sociologia richiedi info Scarica Brochure

L’analisi del comportamento: aspetti teorici-metodologici e applicazioni al disturbo dello spettro autistico nell’intervento in età adolescenziale e adulta 2° Livello 120 5.500€ Psicologia richiedi info Scarica Brochure

L’analisi del comportamento: aspetti teorici-metodologici e applicazioni al disturbo dello spettro autistico nell’intervento intensivo e precoce 2° Livello 120 5.500€ Psicologia richiedi info Scarica Brochure

Posturologia sportiva e modelli di intervento integrato 2° Livello 60 €3.800 Professioni Sanitarie richiedi info Scarica Brochure Nessun Master trovato

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Sedi Unikore: dove si trova il campus

Il campus Unikore si trova nella zona a valle della città vecchia, detta “Enna Bassa”, a soli 3 chilometri dallo svincolo di Enna dell’Autostrada Palermo-Catania. In questa specifica area ha sede uno dei nodi fondamentali della rete di trasporto pubblico siciliano e interregionale: da qui partono oppure transitano i pullman per Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, Caltagirone, Gela, Canicattì, Vittoria, Modica.

Recarsi a Unikore Enna con i mezzi è quindi semplice, in quanto la stazione degli autobus si trova a due minuti a piedi dalle prime Facoltà e a meno di dieci minuti a piedi dalle Facoltà più lontane. Per chi vuole recarsi in ateneo con la propria automobile sono a disposizione numerosi parcheggi davanti a tutte le sedi di Dipartimento.

Test ammissione Unikore: come funziona?

Come entrare alla Unikore? Il test di ammissione Unikore è previsto solo per i corsi di Architettura, Infermieristica, Medicina e chirurgia e Scienze della formazione primaria. Per tutti gli altri corsi di laurea a numero chiuso – che comunque permettono l’immatricolazione solo a un numero limitato di persone – non c’è alcun test selettivo.

In seguito all’iscrizione devono effettuare un esame obbligatorio delle competenze in ingresso, in modo tale da colmare eventuali debiti formativi iniziali con dei corsi gratuiti organizzati dall’università.

La data dei test d’ingresso Unikore è diversa a seconda del corso di laurea scelto e cambia di anno in anno. Generalmente per Medicina e Chirurgia si fa tra marzo e aprile, mentre per gli altri corsi di laurea (Architettura, Infermieristica e Scienze della formazione primaria) si tiene solitamente a luglio.

Costi Università Kore: tasse e borse di studio Unikore

Quanto costa studiare alla Unikore? La retta annuale Unikore è di 3.500 euro per tutti i corsi di laurea triennali e magistrali, fatta eccezione di Medicina e Chirurgia. La cifra sopracitata è così suddivisa:

1.000 euro di contributo fisso

2.500 euro di tassa di frequenza

Il contributo fisso di 1.000 euro deve essere versato al momento dell’immatricolazione al primo anno di corso o dell’iscrizione agli anni successivi, e comunque secondo la scadenza indicata nel Manifesto degli studi o nel bando di ammissione. La seconda tassa va versata generalmente entro il 23 dicembre dell’anno in cui avviene l’immatricolazione al primo anno di corso o l’iscrizione agli anni successivi. In caso di pagamento in ritardo si applica una mora di 150 euro, che può essere cancellata in caso di gravi motivazioni.

Per quanto riguarda la retta annuale relative a Infermieristica e Medicina la situazione è diversa:

Corso di laurea triennale in Infermieristica immediatamente abilitante alla professione sanitaria: 3mila euro

Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, immediatamente abilitante: 10mila euro

C’è la possibilità di rateizzare la retta attraverso servizi bancari convenzionati, secondo le informazioni date sul sito dell’ateneo, senza alcun aggravio di denaro e senza interessi (per esempio, una tassa di 2.500 euro è pagabile in 10 rate da 250 euro ognuna senza alcun aumento).

Borse di studio Unikore

Ci sono a disposizione diverse borse di studio e agevolazioni economiche per coprire i costi Unikore di iscrizione. L’università aderisce al progetto “13 programmi +1 per il diritto allo studio“. Possono usufruire di queste iniziative tutti quegli studenti che sono in regola con la durata del corso a cui sono iscritti, infatti i ripetenti e i fuori corso per più di un anno sono esclusi dall’agevolazione.

Le misure possono essere adottate anche negli anni successivi al primo, basta che alla fine della sessione autunnale di esami lo studente abbia almeno il 75% dei crediti dell’anno in corso e tutti i crediti degli anni precedenti.

Inoltre, presso alcuni ristoranti convenzionati e presso il residence universitario all’interno della Cittadella si può usufruire del servizio attraverso la presentazione di una apposita card, a costi differenti sulla base del reddito. Ci sono anche a disposizione posti letto in residence 4 stelle, che si aggiungono alle numerose case a disposizione vicino la struttura universitaria.

Erasmus Unikore

L’Università Kore vuole sostenete la mobilità internazionale degli studenti attraverso il Programma comunitario Erasmus e iniziative che derivano da accordi bilaterali con altre università in tutto il mondo.

Possono prendere parte a questo programma gli iscritti ammessi alla mobilità internazionale secondo i bandi di Ateneo pubblicati di volta in volta nel corso dell’anno e che abbiano in programma almeno un semestre all’estero, acquisendo comunque il 50% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti nell’anno accademico. È possibile usufruire di questo programma anche in aggiunta ad altri programmi.

Come funzionano lezioni, esami e tesi alla Unikore?

Le lezioni Unikore sono teoriche e combinate allo studio guidato con esercitazioni, seminari, tirocini, attività tutoriali e di autoapprendimento. Per quanto riguarda gli esami Unikore ci si può prenotare agli appelli direttamente online, tuttavia prima di procedere è necessario compilare un questionario sulle lezioni svolte in aula. A disposizione degli studenti tre sessioni di esami di profitto: invernale, estiva ed autunnale.

In merito alla tesi Unikore la stesura cambia in base al corso di laurea frequentato e così anche la prova finale vera e propria che può essere in forma scritta, orale oppure pratica. Gli studenti devono essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi e delle eventuali more prima di potersi laureare.

Università Kore: opinioni e recensioni degli studenti Unikore

Concludiamo ricordando che secondo le rilevazioni indipendenti e anonime di AlmaLaurea di Bologna il ranking Unikore è piuttosto alto. L’Università Kore, infatti, è quella con il più alto indice di soddisfazione espresso dagli iscritti nell’ambito dell’intero sistema universitario nazionale statale e privato. Ma quali sono invece le opinioni degli studenti Unikore?

Giulia scrive su Facebook “Sono stata una studentessa della Kore, e a distanza di qualche anno sono addirittura nostalgica dell’aria che si respira lì dentro. Efficienza, competenza, professionalità sono tutti elementi vincenti che caratterizzano questa università. Porterò sempre testimonianza diretta degli anni meravigliosi che ho vissuto e che non potrò mai dimenticare“. Anche Simona apprezza molto il loro lavoro: “Università ben organizzata. Professori preparati e personale disponibile“.

Per approfondire: Studiare alla KORE di Enna: opinioni e recensioni degli studenti

Ci sono anche alcune opinioni negative che riguardano l’organizzazione delle lezioni durante il passato periodo di pandemia, anche se bisogna puntualizzare che in quel momento sono stati molti gli atenei italiani ad avere problemi con le lezioni in e-learning e poi in modalità blended.