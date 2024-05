La LIUC è una università privata di piccole dimensioni che dà modo ai professori di avere una maggiore attenzione per ogni studente, facilitando anche i periodi di studio all’estero, i tirocini e l’inserimento nel mondo del lavoro. In questo nostro approfondimento vi parleremo nello specifico dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli della LIUC. Non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre quali sono le agevolazioni, le convenzioni e le borse di studio a disposizione. Iniziamo, pronti alla lettura?

Università LIUC: costi, prezzi e tasse

L’università LIUC ha un costo variabile: la retta annuale può variare dai 3.500 euro ai 21mila euro, in base al corso di laurea scelto. Oltre a questa somma (in cui non sono comprese le spese di vitto e alloggio per i fuori sede, inoltre quelle per il materiale didattico), vanno aggiunte ulteriori spese:

Indennità amministrativa per ritardato pagamento 40 euro

Chiusura carriere per trasferimento in uscita o per rinuncia studi 300 euro

Ricezione foglio di congedo 50 euro

Diritti di segreteria e diritti di segreteria master 150 euro

Diritto d’urgenza 250 euro

Duplicato tessera universitaria / libretto universitario 50 euro

Rilascio di certificati generici, secondo la richiesta, a partire da 5 euro

Stampa e spedizione pergamena del diploma di laurea 210 euro

Altri servizi di segreteria, secondo la richiesta, a partire da 20 euro

Costi dei Corsi di laurea LIUC

L’offerta formativa di LIUC prevede corsi di laurea triennale LIUC e corsi di laurea magistrale LIUC che hanno una grande attenzione alla sostenibilità, tema a cui tutti i ragazzi prestano attenzione attraverso diversi progetti universitari. La didattica ha un metodo esperienziale con laboratori innovativi. Ecco tutti i costi dei corsi di laurea triennale:

Economia 7.140 euro

Economia percorso Business Economics 8.140 euro

Ingegneria 6.790 euro

Giurisprudenza a ciclo unico 6.790 euro

Ecco tutti i costi dei corsi di laurea magistrale:

Economia 9.056 euro

Ingegneria 8.656 euro

Economia – Percorso Banche, mercati e finanza d’impresa 21.500 euro

Costi dei Master LIUC

I Master LIUC di Primo e di Secondo Livello si trovano all’interno della LIUC Business School e danno la possibilità agli iscritti di acquisire le competenze e gli strumenti più avanzati di business e di management per arrivare a un alto livello di performance, inoltre di vivere una esperienza di studio unica nel suo genere, che permette di trasferire subito nella pratica quanto imparato. Inoltre gli studenti possono entrare a far parte di un network di valore capace di creare insight e relazioni che durano tutta la vita, infine perfezionare le proprie competenze anche grazie al confronto con persone che arrivano da altri Paesi. Anche in questo caso i costi sono variabili in base al master scelto: da 5mila a 20mila euro.

Costi dei Corsi Singoli LIUC

Gli studenti LIUC possono iscriversi ai corsi singoli di tutti i corsi di laurea, previo il riconoscimento dei requisiti di ammissione. Il costo è di 150 euro a credito formativo universitario (CFU), ciò significa che per un corso da 6 CFU il costo sarà di 900 euro. L’iscrizione ai corsi singoli deve essere però autorizzata dal Rettore della LIUC presentando presso lo sportello della Segreteria Studenti i seguenti documenti:

modulo di iscrizione compilato;

marca da bollo del valore vigente;

ricevuta del bonifico bancario che dimostra il versamento dei contributi per ogni corso;

una fotografia recente, formato tessera;

fotocopia firmata del documento d’identità e del codice fiscale (fronte e retro);

autocertificazione del diploma di maturità;

se laureandi: autocertificazione di iscrizione comprensivo di esami, settori scientifico disciplinari, crediti e voti;

se laureati: autocertificazione di laurea comprensivo di esami, settori scientifico disciplinari, crediti e voti.

Retta LIUC: pagamenti e rate

Gli studenti sono ritenuti regolarmente iscritti solo nel momento in cui hanno effettuato il pagamento della prima rata. La tassa universitaria, suddivisa in rate, è dovuta per l’intero importo. Per ogni versamento effettuato in ritardo viene applicata una mora per ritardato pagamento. Per il pagamento delle rate delle tasse universitarie sono disponibili i MAV attraverso un servizio di banking online in cui riportare il Codice Identificativo MAV e l’importo. Il MAV è semplice, affidabile ed esente da commissione bancaria per chi paga. Ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento variano di norma da 3 a 5 giorni lavorativi.

Convenzioni LIUC

Il Servizio per il Diritto allo studio LIUC mette a disposizioni agevolazioni, convenzioni e borse di studio a favore degli studenti, a cominciare dai meno abbienti, nel realizzare il loro percorso di studio, in modo da ridurre quando possibile i costi complessivi. Tra le agevolazioni a disposizione troviamo quelle per l’acquisto di libri di testo attraverso la Biblioteca d’ateneo, le attività extradidattiche, di orientamento al lavoro, il counselling psicologico, la fruizione di sconti in alcune strutture sportive o esercizi commerciali convenzionati.

Ci sono borse di studio per merito e reddito: il Bando di concorso dei benefici su fondi della Regione Lombardia e dell’Unione Europea – NextGenerationEU viene pubblicato ogni anno a cominciare dal mese di luglio, sulla base della relativa Delibera di Giunta Regionale, e si applica a tutti gli allievi iscritti ad un ateneo che ha sede legale in Lombardia, a prescindere dal Comune di residenza. Gli studenti che sono idonei usufruiscono dell’esonero dal pagamento dell’intera retta e prendono parte in base al merito anche ad una serie di benefici: borsa di studio in denaro, contributo mensa, alloggio presso il Campus, integrazione per la mobilità internazionale. Per partecipare gli studenti devono allegare l’Attestazione ISEE per il Diritto allo Studio universitario in corso di validità e la correlata Dichiarazione Sostitutiva Unica completa (in caso di redditi da lavoro autonomo/partecipazione societaria/partita IVA, va allegato anche il Prospetto Patrimonio Netto compilato dal proprio commercialista).

Per i contributi alloggio e ristorazione gli studenti devono presentare l’attestazione ISEE per la verifica del rispetto degli indicatori reddituali ISEE e ISPE, per gli iscritti al primo anno è richiesto un voto di maturità non inferiore a 70/100, per gli iscritti agli anni successivi il conseguimento di un numero minimo di CFU alla data del 10 agosto. Ricordiamo che per calcolare l’ISEE è possibile farlo da soli sul sito dell’INPS oppure basta rivolgersi ad un CAF e portare i seguenti documenti:

Codice fiscale e documento d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare

Contratto di affitto, nel caso in cui lo studente risieda in un immobile locato

Redditi di almeno 2 anni prima dalla richiesta dell’ISEE (CUD, Modello 730)

Patrimonio mobiliare e immobiliare al 31 dicembre dell’anno precedente

Certificazione dell’handicap per i portatori di handicap

Dichiarazione di possesso di autoveicoli e imbarcazioni

E ancora gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66 per cento, oppure in possesso di certificazione di riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92, che si iscrivono per la prima volta ad un corso di laurea dopo il conseguimento del diploma di maturità o di laurea magistrale dopo il conseguimento di una laurea triennale hanno diritto ad un esonero totale della retta.

È prevista una riduzione delle tasse universitarie LIUC pari al 50 per cento per gli studenti con voto di maturità compreso tra 97 e 100/100 e una diminuzione pari al 25 per cento con voto tra 94 e 96/100. Questi sconti sono rinnovabili ogni anno al mantenimento del merito accademico (media voti non inferiore a 27/30). Per chi, invece, deve immatricolarsi ai corsi di Laurea Magistrali, è previsto uno sconto di 1.000 euro per chi ha un voto 110 oppure 110 e lode alla triennale. In tutti questi casi pagamenti sono poi effettuati unicamente attraverso accredito su c/c italiano o su Card munita di IBAN intestata allo studente o cointestata.

Senza dimenticare che gli studenti LIUC possono usufruire di condizioni agevolate grazie a delle convenzioni attivate con centri sportivi, esercizi commerciali e di servizi di vario genere. Gli studenti possono avere degli sconti mostrando un apposito tesserino di identificazione, la Liuc Card, che viene data presso la Segreteria studenti al momento dell’iscrizione.

