Studiare alla Dante Alighieri significa essere preparati a lavorare in ambito sociale, economico e comunicativo per rendere la società del futuro migliore per tutti. L’offerta formativa di UNIDA al suo interno 4 corsi di Laurea, Master di I e II livello, un Dottorato di Ricerca internazionale e numerosi Corsi di Alta Formazione, pensati per dare agli iscritti una formazione aggiornata per costruire al meglio il loro futuro professionale. In questo nostro approfondimento sui Corsi di Laurea Dante Alighieri, università privata riconosciuta dal MIUR dal 2007, vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea Dante Alighieri: Facoltà, Tipologie e Costi

La Dante Alighieri ha corsi di laurea di vario tipo, con una offerta formativa ampia e variegata che ha lo scopo di formare i nuovi professionisti dello sviluppo, dell’inclusione e della comunicazione in un mondo sempre più globalizzato. Il costo dei corsi di laurea è dato dalla fascia di reddito di appartenenza (questo significa che la retta varia in base all’ISEE di ogni singolo iscritto) e generalmente parte da 564 euro.

L’Università per Stranieri Dante Alighieri ospita le facoltà di Lingue, Servizio Sociale e Psicologia che hanno l’obiettivo di promuovere e offrire formazione nel campo delle scienze sociali, giuridiche, economiche e umanistiche. Nel campus dell’ateneo è presente anche il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea che coordina l’attività didattica e formativa. Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea:

Corsi di Laurea Triennale Dante Alighieri

Diversi sono i corsi di laurea triennale che la Dante Alighieri propone nella sua offerta formativa: si va dal corso di Scienze e tecniche psicologiche a quello per Mediatori per l’intercultura. Il primo ha formare professionisti che sappiano operare in contesti socio-familiari, lavorativi, organizzativi e di accoglienza, mentre il secondo ha l’obiettivo di formare futuri assistenti sociali e mediatori culturali che siano capaci di lavorare in contesti interculturali, promuovendo l’inclusione.

Corsi di Laurea Magistrale Dante Alighieri

I corsi di laurea magistrale Dante Alighieri sono il corso in Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale e il corso in Lingue e traduzione per la comunicazione internazionale. Il primo ha lo scopo di formare professionisti che possano ricoprire ruoli di dirigenza e di management di interventi sociali innovativi. Il secondo invece vuole formare professionisti nella traduzione e nell’interpretazione per la comunicazione internazionale. Gli iscritti di questo corso possono scegliere oltre all’inglese che è obbligatorio, una seconda lingua tra l’arabo, il francese, lo spagnolo e il tedesco.

Corsi singoli Dante Alighieri

Alla Dante Alighieri è possibile iscriversi a corsi singoli, che possono essere suddivisi in moduli e prevedere più tipologie di test di verifica, inoltre possono essere a frequenza obbligatoria o meno, e in alcuni casi se sono dei laboratori, prevedono anche attività pratiche in presenza. Il contributo di iscrizione è di 116 euro a cui però è necessario aggiungere 12,50 euro per ogni credito formativo universitario (CFU) richiesto.

Se avete bisogno di ulteriori delucidazioni in merito all’offerta formativa, non esitate a compilare il form qui di seguito, perché gli esperti di AteneiOnline vi contatteranno il prima possibile in forma gratuita.