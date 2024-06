Studiare alla LUISS vuol dire essere seguito con professionalità e competenza durante tutto il percorso di studio. La Luiss attrae i talenti che arrivano dalle migliori scuole e università italiane e da prestigiosi atenei internazionali grazie all’offerta di percorsi di studio altamente specializzati. Ma qual è quindi l’offerta formativa? L’università LUISS è un ateneo non statale che mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi LUISS vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea LUISS: Facoltà, Tipologie e Costi

L’Università LUISS Guido Carli ha corsi di laurea suddivisi in quattro dipartimenti: Impresa e Management, Economia e Finanza, Scienze Politiche, Giurisprudenza. Non a caso questa università è orientata all’insegnamento delle Scienze sociali e nel dettaglio Economia, Giurisprudenza, Management, Finanza e Scienze politiche.

L’ateneo ha una retta variabile: il costo per studiare alla LUISS si aggira tra gli 11mila e i 12mila euro circa all’anno (esclusa tassa regionale) a seconda del corso scelto (laurea triennale, magistrale o a ciclo unico). Si tratta di un contributo unico, visto che non prevede l’articolazione in diverse fasce di reddito (quindi non cambia in base all’ISEE, come succede spesso in altri atenei). Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea LUISS:

Corsi di Laurea Triennale LUISS

I corsi di laurea triennale LUISS fanno riferimento ai quattro dipartimenti sopra elencati e hanno tutti una durata triennale, prevedendo così l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). L’università mette a disposizione un modello formativo avanzato, orientato a infondere non solo conoscenze ma anche ad “allenare alla flessibilità” degli studenti, in maniera tale da prepararli al mondo professionale. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

Corsi di Laurea Magistrale LUISS

I corsi di laurea magistrale LUISS hanno una durata biennale e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU) suddivisi tra lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, tirocinio ed elaborato finale. Con l’iscrizione ai corsi di laurea specialistica, gli studenti scelgono di continuare i loro studi approfondendo le loro abilità e acquisendo una professionalità specifica. Ecco allora l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

Corsi singoli LUISS

Gli studenti possono iscriversi anche a corsi singoli LUISS in base al numero programmato per ogni anno accademico. Questa possibilità è aperta anche ai titolari di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che abbiano bisogno di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’iscrizione a scuole di specializzazione.

Iscrivendosi ad uno o a più corsi singoli gli studenti possono ottenere un certificato degli esami fatti. I corsi singoli non possono, invece, essere valutati ai fini di un eventuale riconoscimento in seguito all’iscrizione ad un corso di laurea (che sia triennale oppure specialistico).

