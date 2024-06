Studiare in Bocconi vuol dire scegliere tra una grande offerta formativa con programmi di studio innovativi e di taglio internazionale nelle aree delle scienze sociali, nei campi di economia, Artificial Intelligence, finanza, Political Science, management, Data Science e degli studi giuridici. L’università Bocconi è un’università privata di Milano che mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi Bocconi vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea Bocconi: Facoltà, Tipologie e Costi

La Bocconi ha corsi di laurea di tutti i tipi: un’ampia gamma di corsi triennali nelle aree dell’economia, del management, della finanza, di Political Science e di Data Science, coordinati dalla Scuola Universitaria. In merito alla laurea magistrale troviamo corsi nelle aree disciplinari dell’economia, del management, della finanza, della Data Science e delle scienze politiche, coordinati dalla Scuola Superiore Universitaria. In merito ai corsi di laurea triennali ed il corso di laurea quinquennale di Giurisprudenza il costo varia tra i 14mila ed i 16.500 euro, mentre per i corsi di laurea magistrale il costo è di 18mila euro. Per approfondire, vedi: Costi e Convenzioni dell’Università Bocconi.

Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea Bocconi:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi di Laurea Triennale Bocconi

I corsi di laurea triennale Bocconi fanno riferimento alle aree delle scienze sociali, nei campi di economia, management, finanza, Political Science, Data Science e Artificial Intelligence coordinati dalla Scuola Universitaria. Un’organizzazione didattica all’avanguardia, in cui c’è un contatto diretto tra allevi e professori e da svariate possibilità di studio nelle principali università straniere, la continua interazione con il mondo professionale e un campus ricco di stimoli.

I corsi di laurea sono triennali, ad eccezione del World Bachelor in Business, nato in collaborazione con la Marshall School of Business – University of Southern California e la Hong Kong University of Science and Technology, che è un programma quadriennale. Inoltre la Bocconi mette a disposizione nella propria offerta formativa anche un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, della durata di 5 anni, e il Bachelor in Global Law, in inglese. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi di Laurea Magistrale Bocconi

I corsi di laurea magistrale Bocconi fanno riferimento alle aree delle scienze sociali, nei campi di economia, management, finanza, Data Science e Artificial Intelligence e scienze politiche, coordinati dalla Scuola Superiore Universitaria. Si tratta di insegnamenti di taglio internazionale con piani di studi flessibili e personalizzabili, didattica interattiva e professori di livello internazionale. Tutti i programmi mettono a disposizione una formazione di livello avanzato in termini di conoscenze e competenze e preparano gli iscritti a ricoprire dopo la laurea posizioni lavorative qualificate e di responsabilità in Italia e all’estero. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi singoli Bocconi

Alla Bocconi si possono effettuare anche discussioni di casi e svolgimento di esercitazioni per cui è richiesta una preventiva preparazione da parte dell’allievo e una attiva partecipazione in aula. Il docente può così assegnare lavori individuali e/o da realizzare in gruppi di studenti, eventualmente assistiti da tutor. Ad ogni credito corrispondono, in tutto 8 ore di didattica d’aula.

In conclusione, se avete bisogno di ulteriori chiarimenti in merito all’offerta formativa, non esitate a compilare il form qui di seguito, perché gli esperti di AteneiOnline vi contatteranno il prima possibile in forma gratuita.