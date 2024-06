Studiare allo IULM vuol dire affrontare le sfide e raccogliere le opportunità che arrivano dai mercati nazionali e internazionali. L’università IULM assicura ai propri studenti un bagaglio culturale completo e una preparazione che risponde alle necessità del mondo lavorativo attuale. L’università IULM, una delle università private di Milano, ha a disposizione corsi di laurea triennale, a ciclo unico, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi IULM vediamo insieme tutte le opzioni disponibili. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea IULM: Facoltà, Tipologie e Costi

Lo IULM ha corsi di laurea di tutti i tipi. L’ateneo ha tre facoltà pensate per preparare i futuri laureati al mondo del lavoro: Facoltà di comunicazione, Facoltà di interpretariato e traduzione e Facoltà di arti e turismo. La Facoltà di comunicazione mette a disposizione corsi di laurea dinamici e innovativi, il cui punto principale è la comunicazione come forma-chiave delle relazioni umane nelle difficoltà del mondo contemporaneo globalizzato. La Facoltà di interpretariato e traduzione è rivolta a tutti quegli studenti che hanno una grande passione per lo studio delle lingue straniere e vogliono costruire la propria carriera in questa area disciplinare. Infine la Facoltà di arti e turismo intende formare gli studenti nell’ambito della comunicazione, della valorizzazione e della gestione del patrimonio storico-artistico, del settore turistico-culturale e delle industrie creative.

Le spese per la retta variano così a seconda della fascia di reddito di appartenenza (quindi cambiano in base all’ISEE oltre che al corso scelto) da un minimo di 3.600 euro ad un massimo di 9.900 euro. Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea IULM:

Corsi di Laurea Triennale IULM

I corsi di laurea triennale IULM sono otto e sono a numero programmato. Ogni anno accademico i corsi di laurea accolgono quindi un determinato numero di iscritti, previo test di ingresso ostativo in cui la verifica è basata sulle conoscenze di inglese, comprensione del testo, grammatica italiana e sintassi, ragionamento critico verbale, ragionamento numerico, ragionamento logico e cultura della comunicazione. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

Corsi di Laurea Magistrale IULM

I corsi di laurea magistrale IULM sono invece solo sette, ed anche in questo caso le matricole verranno accettate tramite verifica ad inizio anno accademico. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

Corsi singoli IULM

L’Università IULM prevede la possibilità di iscriversi a corsi singoli, scelti tra tutti le materie attivate dalle Facoltà, fino ad un massimo di 24 CFU (crediti formativi universitari) nello stesso anno accademico, e sostenere i relativi esami di profitto a cominciare dal primo appello successivo alla conclusione della didattica e comunque entro l’anno accademico di iscrizione. Gli iscritti – anche se non sono studenti IULM – potranno ottenere un certificato d’iscrizione con l’indicazione degli insegnamenti scelti ed eventualmente sostenuti.

Se avete bisogno di ulteriori dettagli chiarimenti in merito all'offerta formativa, non esitate a compilare il form qui di seguito, perché gli esperti di AteneiOnline vi contatteranno il prima possibile, e in forma gratuita, per aiutarvi nell'orientamento e per rispondere a tutte le vostre domande.