L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha costi per la retta annuale che varia da un minimo di 1.500 € a un massimo di 2.760 €, a seconda delle convenzioni e promozioni cui si accede, come per esempio quella con AteneiOnline, di cui vi parleremo più avanti. Prima infatti faremo un approfondimento sui costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Costi dei Corsi di Laurea Unimarconi

I costi dei corsi di laurea Unimarconi si suddividono in triennali e magistrali. In entrambi i casi la retta varia da un minimo di 1.500 € ad un massimo di 2.760 € tutto incluso (compresi diritti di segreteria e tasse di esame).

Per ogni anno accademico di iscrizione al corso di laurea è necessario sommare solo il pagamento della tassa regionale che nel Lazio (in cui si trova la sede legale di Unimarconi) che corrisponde a 140 €. Tutti gli studenti iscritti presso gli atenei tradizionali e non hanno l’obbligo di pagare la tassa regionale per il diritto allo studio. La tassa è dovuta anche in caso di iscrizione in una Università telematica o di trasferimento da Università aventi sede legale in altre regioni. La tassa regionale deve essere pagata in unica soluzione all’atto di iscrizione.

Costi dei Master Unimarconi

Anche i Master Unimarconi hanno costi variabili: il prezzo si aggira tra i 1.200 e i 3.500 € sia per i Master di 1° e 2° livello. I master più economici sono quelli in Mediazione Familiare e in Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale (1.200 € di retta), mentre i più costosi sono i Master in lingua inglese in Digital Marketing, Interior Design, Fashion Management & Design e Internationl Management (3.500 €).

Costo dei Corsi Singoli Unimarconi

I corsi singoli Unimarconi da 6 CFU hanno un costo che oscilla tra i 400 e i 500 €. Ricordiamo che ai singoli corsi possono iscriversi gli studenti – anche se già laureati, e anche se già iscritti a corsi di studio presso altre strutture, anche estere. I corsi in questione non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato con esami sostenuti. È implicito quindi che al termine di singoli corsi di insegnamento si affronteranno esami singoli. Ci si può iscrivere a diversi corsi di insegnamento per scopi lavorativi o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento o perfezionamento.

Retta Unimarconi: Pagamenti e Rate

I costi della retta possono essere suddivisi in più rate ed è possibile iscriversi a tempo parziale, pagando in questo modo solo il 50 per cento del costo annuo.

Sulla piattaforma Unimarconi è disponibile il pagamento online “PagoPa” che darà modo agli iscritti di pagare la retta universitaria online in un semplice click, attraverso la propria banca, negli uffici postali e in tutti gli esercenti convenzionati sul territorio.

In merito al servizio di addebito diretto in conto corrente DirectPay, allo scadere delle rate viene inviata direttamente la richiesta di pagamento alla banca indicata e autorizzata nel momento dell’iscrizione, senza alcun costo aggiuntivo. Il versamento delle tasse universitarie pari al 50 per cento del costo annuo. Ricordiamo che le spese possono essere completamente abbattute sfruttando le convenzioni e le borse di studio messe a disposizione dall’ateneo.

Convenzioni Unimarconi

Come già detto in precedenza Unimarconi ha tutta una serie di agevolazioni economiche, disponibili per diverse categorie di persone, che danno l’opportunità di far scendere in maniera consistente l’importo della retta: per esempio, i giovani under 21 e il personale delle forze armate e dell’ordine (e anche i loro familiari diretti) possono avere una retta agevolata a 1.500 € all’anno. Inoltre sono previste agevolazioni economiche anche per i dipendenti della PA, il personale docenti e ATA e per tante altre categorie. Senza dimenticare che l’università mette a disposizione uno sconto del 10 per cento sulla retta standard, valido per tutti i corsi di laurea, agli studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66 per cento, oltre ad un Ufficio Orientamento/Accoglienza Studenti Disabili.

Borse di studio Unimarconi

Per quanto riguarda le borse di studio, Unimarconi non ha un programma specifico, ma periodicamente pubblica dei bandi ai quali è possibile accedere. Se poi hai bisogno di ulteriori informazioni in merito a Unimarconi, ti consigliamo di compilare il form che trovi qui sotto e gli esperti di AteneiOnline ti contatteranno il prima possibile, gratuitamente e senza impegno, per aiutarti.