L’università telematica Guglielmo Marconi nasce nel 2004 ed è stata la prima Università Telematica italiana ad essere istituita. I suoi iscritti hanno a disposizione da un lato formazione online e dall’altro formazione in presenza con sessioni tematiche, laboratori e lezioni per approfondire ed ampliare al massimo le opportunità di apprendimento. Sono diverse le succursali presenti sul territorio, da Nord a Sud, per far sì che gli studenti abbiano diverse opzioni a disposizione di spostamento.

In questo nostro approfondimento scopriremo tutti i Master Unimarconi riconosciuti dal MIUR che possono essere seguiti da remoto da studenti che hanno una laurea triennale oppure magistrale e professionisti che devono conciliare lavoro o altri bisogni, con una ulteriore specializzazione.

In questa guida:

Tutti i Master Online Unimarconi

L’università telematica Unimarconi eroga attualmente più di 20 master, divisi in due tipologie:

Unimarconi Master di 1° livello : a cui si può iscrivere chi possiede una laurea triennale o magistrale, chi è un professionista e diplomato in specifici ambiti professionali (ai quali è consentito di partecipare in qualità di uditori).

: a cui si può iscrivere chi possiede una o magistrale, chi è un professionista e diplomato in specifici ambiti professionali (ai quali è consentito di partecipare in qualità di uditori). Unimarconi Master di 2° livello: a cui si può iscrivere chi possiede una laurea magistrale oppure specialistica

Questi corsi fanno parte di vari campi, da quello economico (nazionale ed internazionale) a quello giuridico, dalle scienze della formazione alle scienze politiche, fino ad arrivare alle scienze e tecnologie applicate. Vediamo allora l’elenco completo dei master Unimarconi con i relativi dettagli:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Master Unimarconi di 1° livello

I master di 1° livello sono in tutto nove. Si tratta di percorsi formativi utili per approfondire conoscenze e competenze in diversi ambiti, per accedere ai quali è sufficiente aver ottenuto una laurea triennale. I corsi sono erogati in modalità online.

Ecco l’elenco dei Master Unimarconi di I Livello:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Master Unimarconi di 2° livello

I Master di 2° livello – al contrario di altre università telematiche – rappresentano la maggior parte dell’offerta formativa post-laurea dell’ateneo: sono disponibili, infatti, ben 16 percorsi formativi diversi, ognuno dei quali accessibile a chi ha ottenuto una laurea magistrale.

Ecco l’elenco dei Master Unimarconi di II Livello:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Master Universitari Unimarconi: organizzazione, esami e prova finale

Allo stesso modo dei corsi di Laurea Unimarconi, la didattica dei master viene erogata in modalità e-learning attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla stessa università, che permette agli studenti di accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a lezioni video in modalità sincrona e asincrona, dispense e materiali multimediali. Così facendo gli iscritti possono studiare quando e dove si vuole: una soluzione perfetta per chi deve conciliare lo studio con gli impegni lavorativi o familiari.

Un altro fattore importante dei master online Unimarconi è la presenza di professori altamente qualificati e specializzati nei diversi settori di studio. La durata dei Master è di un anno che corrisponde a 1.500 ore di attività formativa così suddivise: 750 ore previste per la formazione online, 450 ore per lo stage e 300 ore per la redazione del project-work ed per la preparazione dell’esame finale.

Tutte queste attività assicurano l’acquisizione di 60 CFU (crediti formativi universitari) nel caso di master annuale. Ovviamente i crediti variano in base alla durata del Master. Gli studenti hanno la possibilità di svolgere uno stage presso un’azienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. Questa attività è necessaria per progettare un project work che verrà presentato in occasione della prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma di Master. Ricordiamo che i Master Unimarconi sono erogati da una università telematica riconosciuta dal MIUR e, perciò, altamente spendibili nel mondo del lavoro e per la partecipazione ai diversi Concorsi Pubblici.

Costi Master Unimarconi

In merito al costo dei Master Unimarconi i prezzi variano da 1.200 euro a 3.500 euro, a seconda del corso scelto. I master più economici sono quelli in Mediazione Familiare e in Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale (1.200 euro di retta), mentre i più costosi sono i Master in lingua inglese in Digital Marketing, Interior Design, Fashion Management & Design e Internationl Management (3.500 euro). Queste cifre sono comunque molto competitive se rapportate agli altri master dedicati a questi settori presenti sul mercato.

Non bisogna dimenticare poi che, generalmente, i master online hanno meno spese rispetto ai master in presenza, grazie alla modalità e-learning che dà modo di risparmiare su tutte quelle spese che devono affrontare gli iscritti alle università frontali, come frequentare fisicamente le lezioni (trasporto, alloggio per i fuori sede, costo dei libri). Inoltre, la retta dei Master dell’Università telematica Guglielmo Marconi comprende tutte le spese (certificato di iscrizione, tasse per gli esami, materiale didattico, attestato finale), per cui non ci sono soldi extra da spendere.

Se però hai bisogno di ulteriori chiarimenti sui costi Unimarconi non esitare a compilare il form qui sotto. Verrai ricontattato in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che ti daranno un orientamento personalizzato ed in forma gratuita.