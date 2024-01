Costi Università Cattolica Milano/Roma: la guida 2024

Quanto costa studiare in Cattolica? Una domanda lecita per tutti i futuri studenti che intendono iscriversi nella più grande università cattolica d’Europa e l’unico ateneo italiano che ha una dimensione nazionale. In questa guida vi parleremo dei costi dell’università Cattolica, sia per quanto riguarda i corsi di laurea triennale, sia quella magistrale ed anche per i master.

Ricordiamo che Unicatt conta ben dodici facoltà e sette alte scuole (postgraduate schools) con sede centrale a Milano e altre succursali a Roma, Brescia, Piacenza e Cremona. Proprio per questo motivo ogni succursale eroga corsi differenti dalle altre strutture, spesso con costi diversi. Quindi la Cattolica ha costi variabili in base a diversi fattori: scopriamo meglio tutti i dettagli!

Quanto costa studiare in Cattolica? Le rette dei corsi

L’università Cattolica ha costi variabili che vanno dai 3.000 euro per i corsi di laurea triennale ai 9.700 euro all’anno per i master. Come già specificato in precedenza, la spesa dipende principalmente dal corso scelto, inoltre esistono due criteri applicati per determinare gli importi. Il primo è valido per la maggior parte dei corsi e si fonda sul criterio del reddito familiare equivalente: il costo Unicatt totale cambia in questo caso a seconda della fascia di reddito di appartenenza.

Il secondo metodo prevede importi stabiliti in misura fissa: le rate sono uguali per tutti gli allievi Il totale della retta dell’Università Cattolica (compreso tra i 3.000 e i 9.700 euro) è suddiviso in cinque rate, la prima delle quali è fissa e deve essere versata al momento dell’immatricolazione. Le altre invece sono variabili e hanno scadenza rispettivamente nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio. I corsi in Economia e gestione aziendale (service management) e Scienze della formazione primaria, nel dettaglio, prevedono importi fissi.

Il prezzo poi può sempre diminuire grazie ad agevolazioni ed eventuali esoneri previsti in casi particolari, come specifici requisiti di merito, di provenienza ed economici. Senza dimenticare che gli studenti possono richiedere attraverso una convenzione con Banca Intesa un prestito a tasso agevolato, finalizzato alla copertura dei costi di iscrizione. Inoltre, nel caso dei master Unicatt esistono delle borse di studio a copertura totale o parziale delle tasse. Grazie al simulatore dei costi che si trova sul sito è possibile avere una panoramica:

Corso di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico 3.000 – 9.700 euro

Scuole di Specializzazione area medica 3.500 euro

Scuole di Specializzazione odontoiatri 4.000 euro

Scuole di Specializzazione non mediche 2.500 – 2.650 euro

Borse di studio Unicatt

Ci sono a disposizione diverse borse di studio e agevolazioni economiche destinate a studenti italiani e stranieri in possesso di specifici requisiti di merito, di provenienza ed economici. Senza dimenticare che è possibile richiedere attraverso una convenzione con Banca Intesa un prestito a tasso agevolato, finalizzato alla copertura dei costi Unicatt di iscrizione. Inoltre, nel caso dei master Unicatt ci sono borse di studio a copertura totale o parziale delle tasse Unicatt.

Università Cattolica a Milano: costi, retta e spese accessorie

La sede Unicatt centrale si trova a Milano, per la precisione vicino alla Basilica di Sant’Ambrogio, nell’antico monastero cistercense dell’abbazia. I chiostri di Largo Gemelli con l’annessa facciata sono il cuore pulsante dell’ateneo. Il campus in questione conta altre sette strutture, tra cui quella storica di Sant’Agnese.

Nelle otto strutture presenti nel territorio meneghino si possono trovare le seguenti facoltà: Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Psicologia, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Scienze della formazione, Scienze linguistiche e letterature straniere, Scienze politiche e sociali.

I costi della Cattolica Milano però non riguardano solamente le rette di ogni corso, ma anche le spese che ogni studente deve affrontare per vivere a Milano. Sicuramente chi abita già nel capoluogo lombardo è facilitato, anche se deve mettere in conto le spese dei trasporti, che sia un biglietto o un abbonamento per metro, autobus e tram, che sia la benzina per muoversi con un mezzo proprio. Chi è un fuori sede invece deve mettere conto anche altre spese molto importanti, come l’affitto da pagare (e Milano non è proprio la città migliore per spendere poco in questo), le bollette, la spesa.

Università Cattolica a Roma: costi, retta e spese accessorie

L’Università Cattolica a Roma possiede un laboratorio formativo unico nel suo genere, in cui sperimentare le conoscenze acquisite in aula anche grazie alla collaborazione con la fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Le sedi sono due: in largo Gemelli e in largo Francesco Vito; le facoltà a disposizione sono quelle in Economia e in Medicina e Chirurgia.

Anche in questo caso l’università Cattolica a Roma ha costi moderati per chi vive già nella Capitale, mentre chi arriva da fuori città potrebbe avere gli stessi problemi di chi studia a Milano, visto che anche nella città Eterna gli affitti sono tutt’altro che bassi.

Università Cattolica a Brescia: costi, retta e spese accessorie

L’Università Cattolica a Brescia ha due strutture, la principale si trova nel centro storico della città e la seconda nel quartiere di Mompiano, un piccolo ma laborioso “villaggio globale della scienza”. Ecco le facoltà a disposizione: Lettere e filosofia, Psicologia, Scienze della formazione, Scienze linguistiche e letterature straniere, Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze politiche e sociali.

Rispetto a Roma e Milano, sicuramente vivere a Brescia è meno costoso: chi ha un budget modesto e non vive in nessuna delle tre città appena citate, potrebbe optare per Brescia in quanto ci sono spese minori sotto diversi punti di vista.

Quanto costa studiare in Cattolica: considerazioni conclusive

Studiare in Cattolica è vantaggioso in quanto ci sono diverse sedi e molte facoltà a cui fare riferimento. Senza dimenticare che nell’offerta formativa troviamo anche scuole di specializzazione principalmente nell’area medico-chirurgica nella sede di Roma, mentre nella sede di Milano troviamo la scuola di specializzazione in Neuropsicologia, la Scuola di specializzazione in beni archeologici, la Scuola di specializzazione in beni storico artistici e la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Oltre alle sedi di Roma, Milano e Brescia di cui vi abbiamo parlato in precedenza, dobbiamo specificare che esistono anche delle succursali a Piacenza (in perfetto stile inglese, immersa nel verde al centro della Pianura Padana) e a Cremona (si trova da poco tempo nell’ex monastero di santa Monica non solo con aule e laboratori, ma con tutti i servizi necessari per gli iscritti) che erogano corsi in Scienze della formazione, Economia e giurisprudenza, Scienze agrarie, alimentari e ambientali. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.