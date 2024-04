Certificazioni Eipass online

Corso EIPASS 7 Moduli: questa certificazione attesta le competenze informatiche di base attraverso 7 moduli che coprono argomenti come l’uso del computer, la gestione dei file, la navigazione in internet, la sicurezza informatica e l’uso di software di office automation.

EIPASS Animatore Digitale 4.0: questa qualifica si rivolge agli educatori e include moduli su come integrare la tecnologia nell’ambiente educativo, promuovere l’innovazione didattica e gestire progetti digitali nelle scuole.

Eipass Basic: ideale per chi inizia da zero, questo corso copre le competenze digitali fondamentali necessarie per operare con sicurezza in un ambiente informatico, inclusi internet, posta elettronica e applicazioni di base.

EIPASS Coding: focalizzato sullo sviluppo delle competenze di programmazione, questo corso introduce i concetti base del coding e del pensiero computazionale, utilizzando diversi linguaggi e piattaforme.

EIPASS Didattica digitale integrata: specificamente progettato per gli insegnanti, questo corso fornisce le competenze per integrare la tecnologia nell’insegnamento quotidiano, migliorando l’apprendimento degli studenti con strumenti digitali.

EIPASS DigCompEdu: basato sul framework europeo DigCompEdu, questo corso si concentra sulle competenze digitali per gli educatori, coprendo l’uso efficace delle tecnologie per supportare l’apprendimento e migliorare l’insegnamento.

EIPASS Google Workspace: questo corso offre una guida completa all’utilizzo di Google Workspace, con particolare attenzione alle applicazioni più utilizzate come Gmail, Drive, Docs e Meet, per migliorare la produttività personale e collaborativa.

EIPASS IT Security: dedicato alla sicurezza informatica, questo corso tratta di protezione dei dati, sicurezza di rete, rischi online e strategie per mitigare le minacce informatiche in un contesto professionale e personale.

EIPASS LIM e Tablet: focalizzato sull’uso educativo della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e dei tablet, questo corso offre agli insegnanti le competenze per incorporare questi strumenti tecnologici nel processo di insegnamento.

EIPASS Monitor Touch: il corso si concentra sull’uso dei monitor touch in ambiti educativi e aziendali, insegnando le tecniche per sfruttare al meglio questa tecnologia interattiva nelle presentazioni e nell’insegnamento.

EIPASS Personale ATA: questo corso è specifico per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, fornendo le competenze digitali necessarie per gestire efficacemente le attività quotidiane nel contesto scolastico.

EIPASS Progressive: un programma avanzato che approfondisce le competenze digitali già acquisite, estendendo le conoscenze in nuove aree come cloud computing, social media e avanzate tecniche di office automation.

EIPASS Protagonista della scuola digitale: progettato per trasformare gli insegnanti in leader della trasformazione digitale nelle scuole, questo corso copre strumenti avanzati e strategie per innovare l’ambiente educativo con la tecnologia.

Certificazione ESOL inglese: la Certificazione ESOL inglese di EIPASS è relativa ai livelli B2, C1 e C2. Questi livelli valutano le abilità linguistiche in varie aree come la comprensione e la produzione orale e scritta. Per ottenere la certificazione, i candidati devono superare un esame (che può essere svolto online) volto a testare la loro abilità di utilizzare l’inglese in contesti quotidiani e professionale.

Certificazioni EIPASS online: i vantaggi

Le certificazioni EIPASS (European Informatics Passport) sono riconosciute offrono diversi vantaggi, soprattutto se ottenute attraverso percorsi online. Eccone alcuni:

Flessibilità: le certificazioni online offrono una grande flessibilità di studio. Gli utenti possono accedere ai materiali didattici e agli esami da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, permettendo di conciliare più facilmente l’apprendimento con altri impegni personali e professionali. Ampia riconoscibilità: le certificazioni EIPASS sono riconosciute a livello europeo. Questo significa che possono essere utili per migliorare il proprio CV e aumentare le opportunità professionali sia nel proprio paese che all’estero. Varietà di corsi: EIPASS offre una vasta gamma di moduli di certificazione, che vanno dalle competenze di base in informatica a quelle più avanzate, come la sicurezza informatica, il CAD e il digital marketing. Questo permette di scegliere il percorso più adatto alle proprie necessità professionali e di interesse. Costi contenuti: spesso, conseguire una certificazione online può essere meno costoso rispetto ai corsi in aula. Non ci sono spese di viaggio o alloggio e i materiali didattici sono generalmente disponibili online senza costi aggiuntivi. Aggiornamento professionale: ogni corso online EIPASS è progettato per essere in linea con le ultime tecnologie e standard professionali, garantendo che le competenze acquisite siano attuali e direttamente applicabili nel mercato del lavoro. Supporto continuo: anche se lo studio avviene online, EIPASS offre assistenza continua tramite tutoraggi, forum di discussione e risorse aggiuntive. Validità a lungo termine: le certificazioni hanno una validità che può supportare l’avanzamento professionale per diversi anni, anche se è sempre buona pratica aggiornarsi continuamente.

Questi vantaggi rendono le certificazioni EIPASS online un’opzione attraente per molti professionisti e studenti che desiderano certificare le loro competenze informatiche in modo flessibile e riconosciuto.

Certificazioni EIPASS: punteggio GPS e altre graduatorie