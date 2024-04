Ormai è da tempo che le competenze informatiche sono diventate indispensabili non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel campo educativo. Il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto l’importanza di tali competenze attraverso l’accreditamento di certificazioni informatiche specifiche. Ecco quelle principali:

Certificazioni di base: queste sono focalizzate sulle competenze informatiche fondamentali, come l’uso di word processor, fogli di calcolo, e software di presentazione. Certificazioni avanzate: rivolte a chi desidera approfondire aspetti specifici come la programmazione, la sicurezza informatica, o l’uso educativo di database. Certificazioni specialistiche: include corsi su strumenti specifici come LIM, tablet educativi, e software dedicato all’istruzione digitale.

Le certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR servono a validare formalmente le competenze digitali degli insegnanti, facilitando l’integrazione di tecnologie avanzate nelle pratiche didattiche quotidiane. Inoltre, contribuiscono a garantire un aggiornamento professionale continuo, elemento fondamentale in un settore in rapida evoluzione come quello dell’istruzione.

Le certificazioni informatiche sono presenti anche nelle università telematiche, con tutti i vantaggi annessi. Ad esempio, sono accessibili h24 e da qualsiasi dispositivo, rendendo l’apprendimento flessibile e adattabile alle tue esigenze. Inoltre, le certificazioni sono riconosciute dal MIUR, garantendo che il tuo sforzo sia riconosciuto a livello nazionale. Ultimo, ma non meno importante, si tratta di certificazioni informatiche valide per GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e nelle altre graduatorie, essenziale per avanzare nella carriera docente.

In questa guida:

Certificazioni Informatiche riconosciute dal MIUR: le opzioni online

Ecco le varie certificazioni informatiche online, comprensive di tutti i dettagli:

Certificazioni Informatiche online: le tipologie

Le università telematiche, insieme all’ente EIPASS, offrono una vasta gamma di certificazioni informatiche online, progettate per soddisfare le esigenze di flessibilità e accessibilità degli insegnanti. Questi corsi sono categorizzati principalmente in base al tipo di competenza informatica che intendono sviluppare. Ecco quali sono le principali:

Certificazioni Informatiche EIPASS (European Informatics Passport): le certificazioni EIPASS validano le competenze informatiche generali e specifiche. Coprono diversi livelli di abilità, da quelli base come l’uso di applicazioni office e Internet, fino a competenze più avanzate come la programmazione e la sicurezza informatica. Sono riconosciute a livello europeo e sono utili per migliorare l’impiegabilità in diversi settori professionali. Certificazioni Informatiche Pekit (Permanent Education and Knowledge on Information Technology): Pekit è un programma di certificazione che mira a fornire una formazione continua in tecnologie dell’informazione. Le certificazioni Pekit sono offerte dall’Università Telematica eCampus attestano la competenza nell’uso delle tecnologie più attuali e sono pensate per professionisti IT che desiderano mantenere aggiornate le proprie competenze in un campo in rapida evoluzione. Certificazioni Informatiche RIMER: le certificazioni RIMER si focalizzano sulla gestione del rischio e la conformità nel settore delle tecnologie dell’informazione. Queste certificazioni informatiche eCampus sono ideali per professionisti IT che lavorano con infrastrutture critiche, assicurando che possano gestire adeguatamente i rischi associati all’uso delle tecnologie dell’informazione. Certificazioni Informatiche AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico): queste certificazioni presenti presso l’Università eCampus riconoscono le competenze IT a vari livelli, inclusi quelli di base come il CAD e l’uso del PC, fino a livelli più avanzati come la programmazione e la sicurezza delle reti. L’AICA è una pietra miliare nel settore educativo e professionale italiano per la promozione delle competenze digitali. Certificazioni Informatiche LIM e Tablet Unimarconi: focalizzate sull’uso delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e dei tablet, queste certificazioni sono offerte dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi. I corsi LIM e Tablet sono particolarmente utili per insegnanti e formatori che desiderano integrare tecnologie interattive e mobili nel loro ambiente didattico per migliorare l’engagement e l’apprendimento degli studenti. Corsi di Coding: i corsi di coding sono progettati per insegnare le competenze di programmazione a vari livelli, da principiante a avanzato. Questi corsi possono variare notevolmente in termini di linguaggi di programmazione insegnati, durata e intensità, ma tutti condividono l’obiettivo di equipaggiare gli studenti con le competenze necessarie per sviluppare software, applicazioni web e mobile.

Certificazioni Informatiche online: i vantaggi

Optare per certificazioni informatiche per docenti online offre numerosi vantaggi. Primo fra tutti, la flessibilità di apprendimento: gli insegnanti possono accedere ai materiali didattici in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, permettendo loro di conciliare più facilmente vita professionale e personale. Inoltre, i corsi online spesso utilizzano metodologie didattiche innovative che includono video, quiz interattivi e forum di discussione, che aiutano a mantenere alta l’attenzione e a consolidare meglio le conoscenze acquisite. È inoltre possibile interagire agevolmente con professori o tutor per supporto e chiarimenti.

Un altro vantaggio significativo è la personalizzazione del percorso formativo. Gli insegnanti possono scegliere una certificazione informatica online che si adatti specificatamente alle loro esigenze e obiettivi di carriera, permettendo loro di specializzarsi in aree che considerano più rilevanti o interessanti per il loro contesto professionale.

Certificazioni Informatiche e GPS: punteggio graduatorie

Cominciamo dalle certificazioni per LIM e Tablet (come quelle proposte da Unimarconi) e per il Coding: queste rientrano nelle certificazioni informatiche e valgono 0,5 punti per le GPS di I e II fascia.

È possibile ottenere fino a un massimo di 4 certificazioni informatiche riconosciute per le Graduatorie GPS, per un totale di 2 punti. Se, per esempio, si sono già acquisite 2 certificazioni, sarà possibile aggiungerne solo altre due.

Per quanto riguarda le certificazioni Pekit ed Eipass, i loro punteggi sono i seguenti:

0,5 punti per le GPS 0,6 punti per l’assistente amministrativo ATA

0,3 punti per il collaboratore scolastico

Se desideri ampliare le tue abilità digitali e accumulare più punti per le GPS, potresti considerare anche i seguenti percorsi formativi:

il Master per sviluppare il pensiero computazionale con il coding eCampus

il Corso di Perfezionamento per sviluppare il pensiero computazionale con il coding eCampus

il Corso di Perfezionamento su pratiche innovative con tecnologie didattiche: tablet, lavagna multimediale (LIM) eCampus

Questi master e corsi di perfezionamento conferiscono 1 punto per le GPS, con la possibilità di guadagnare fino a 3 punti aggiuntivi per un massimo di tre titoli acquisiti in tre anni accademici differenti. Inoltre, nei percorsi GAE (Graduatorie a Esaurimento), i master e i corsi di perfezionamento da 60 CFU sono valutati 3 punti.

Per incrementare ulteriormente i tuoi punti in base alle competenze e/o specializzazioni, puoi aggiungere il CLIL o le certificazioni di inglese B2, C1 e C2, che possono portarti a un massimo di 11 punti.

Certificazioni Informatiche riconosciute dal MIUR: i costi

Il prezzo delle certificazioni informatiche online parte da un minimo di 120 fino ad arrivare a un massimo di 490 euro e può variare significativamente in base al tipo di corso, alla piattaforma e agli obiettivi didattici.

Uno degli aspetti più attraenti delle università telematiche è il loro costo relativamente basso rispetto alle istituzioni tradizionali. Questo vantaggio si riflette in diversi risparmi. Le tasse di iscrizione sono generalmente inferiori a quelle delle università tradizionali, una differenza dovuta principalmente alla minore necessità di infrastrutture fisiche e ai costi operativi ridotti. I corsi telematici offrono anche materiali di studio digitali, che riducono o eliminano la necessità di acquistare libri di testo costosi.

Inoltre, gli studenti non devono trasferirsi vicino al campus o viaggiare quotidianamente, il che si traduce in un notevole risparmio su trasporti, alloggio e spese correlate. La flessibilità di studiare online permette a molti studenti di lavorare part-time o full-time, riducendo l’impatto economico dello studio sulle loro finanze personali. Le università online offrono anche numerose agevolazioni economiche e la possibilità di rateizzare l’importo da versare, facilitando ulteriormente l’accesso all’istruzione. Infine, anche nelle università telematiche è possibile utilizzare il bonus docenti da 500 euro.

