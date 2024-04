Master e Corsi in Italiano L2 riconosciuti dal Miur

I master in didattica dell’italiano come seconda lingua (L2) sono corsi post-laurea progettati per formare esperti in insegnamento dell’italiano a persone non madrelingua. Questi corsi sono di fondamentale importanza in un contesto globale in cui la lingua italiana sta acquisendo un rilievo crescente, motivato non solo da interessi culturali e turistici, ma anche da esigenze professionali e commerciali.

Questi master sono importanti anche perché rappresentano dei titoli di specializzazione in italiano L2, i quali consentono di accedere alla classe di concorso A23 per gli insegnanti di italiano per stranieri. Per accedervi è richiesta anche una laurea in ambiti umanistici specifici, come Linguistica o Lingue moderne. I master L2 permettono inoltre di ottenere punteggio aggiuntivo per le graduatorie e i concorsi scolastici.

Gli iscritti ai master in Didattica dell’italiano L2 possono avere diversi background: spesso si tratta di neolaureati in materie umanistiche che cercano un’ulteriore specializzazione, insegnanti di altre discipline che desiderano aggiornare le proprie competenze o cambiare il focus della propria carriera, o professionisti in cerca di nuove opportunità nel campo dell’educazione e dell’insegnamento.

I corsi L2 sono disponibili anche in modalità online presso le università telematiche riconosciute dal Miur: andiamo a vedere quali sono e in cosa consistono esattamente.

In questa guida:

Master in italiano L2 online: quali sono

Ecco tutte le proposte di master in italiano L2 delle università online:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Tutti questi master online in didattica dell’italiano L2 sono di I livello, pertanto per accedervi va bene sia la laurea triennale che la laurea magistrale biennale o a ciclo unico.

Specifichiamo inoltre che, come indicato dal DM 130/23, tra i corsi sopra l’unico a essere valido come titolo di specializzazione è il master in L’insegnamento dell’italiano agli stranieri (L2) eCampus. Anche gli altri master, tuttavia, sono utili ai fini delle graduatorie scolastiche, come vedremo meglio più avanti.

Se hai bisogno di supporto per l’iscrizione a uno di questi master in didattica dell’italiano L2 online, compila il form in pagina: in questo modo riceverai al più presto una consulenza gratuita da uno degli esperti di AteneiOnline.

Corsi in italiano L2 online: quali sono

Se invece ti interessa un corso di perfezionamento L2, puoi contare su questa proposta dell’Università Telematica eCampus:

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Ateneo: Tutti Costo: Tutti Punteggio: L'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri eCampus €500 1 Punto GPS richiedi info Piano di Studi

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Vuoi iscriverti al corso in italiano L2 online? Contatta gratuitamente i nostri orientatori compilando il form presente in pagina, e riceverai la tua consulenza personalizzata il più presto possibile.

Corsi e master in italiano L2 online: tutti i vantaggi

I vantaggi dei master delle università telematiche sono molteplici. Innanzitutto, offrono una grande flessibilità: puoi studiare quando vuoi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e da qualsiasi luogo, con una connessione internet. Questo ti permette di conciliare il tuo percorso di studi con gli impegni lavorativi e personali. Inoltre, i costi sono generalmente inferiori rispetto alle università tradizionali, sia in termini di tasse di iscrizione che di materiali didattici e logistica, ma approfondiremo quest’aspetto in paragrafo successivo.

La didattica dei corsi in italiano L2 online è innovativa e multimediale, con lezioni fruibili in formato video, audio e testo, animazioni e interazioni. Inoltre, hai a disposizione un tutor personale che ti segue e ti aiuta nel tuo percorso di studi. Puoi anche interagire con altri studenti e docenti attraverso forum, chat e webinar.

I titoli dei master L2 online sono legalmente riconosciuti e spendibili nel mondo del lavoro. I corsi sono aggiornati alle ultime novità del settore, per fornirti le competenze più richieste. Inoltre, hai la possibilità di ampliare la tua rete di contatti professionali grazie all’interazione con altri studenti e docenti. Infine, i master in italiano L2 online sono accessibili a tutti, anche a chi ha difficoltà a frequentare un’università tradizionale per motivi di disabilità o di distanza.

Master e corsi L2: punti in graduatoria

Nei sistemi di valutazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie a Esaurimento (GAE), i master in italiano L2, come l’insegnamento dell’italiano agli stranieri, hanno un punteggio specifico a seconda del contesto.

Per le GPS : i master di specializzazione in italiano L2 valgono 3 punti . Questi titoli non sono soggetti ai limiti di numero o agli anni accademici di conseguimento che caratterizzano i master ordinari e i corsi di perfezionamento, i quali invece possono inserire al massimo 3 titoli ottenuti in tre anni accademici diversi, con un valore di 1 punto ciascuno.

: i master di specializzazione in italiano L2 valgono . Questi titoli non sono soggetti ai limiti di numero o agli anni accademici di conseguimento che caratterizzano i master ordinari e i corsi di perfezionamento, i quali invece possono inserire al massimo 3 titoli ottenuti in tre anni accademici diversi, con un valore di 1 punto ciascuno. Per le GAE: i master in italiano L2, inclusi quelli online come il master in L’insegnamento dell’italiano agli stranieri (L2) eCampus, valgono anch’essi 3 punti.

I master online che non rientrano nella categoria “Titoli di specializzazione in italiano L2″ e i corsi di perfezionamento valgono invece 1 o 3 punti nelle GPS, e 3 punti nelle GAE. Inoltre, possono essergli attribuiti anche questi punti:

Nei concorsi : il master L2 vale 3,75 punti , mentre i master e corsi di perfezionamento ordinari valgono 1,25 punti .

: il master L2 vale , mentre i master e corsi di perfezionamento ordinari valgono . Nelle graduatorie interne di istituto : sia i master L2 che i corsi ordinari valgono 1 punto .

: sia i master L2 che i corsi ordinari valgono . Per le procedure di destinazione all’estero: i master e corsi ordinari possono ottenere 2 punti per ciascun titolo, fino a un massimo di 4 punti.

In conclusione, se stai considerando di migliorare il tuo punteggio nelle graduatorie di insegnamento in Italia, specializzarti in italiano L2 con un master può offrire un vantaggio significativo, soprattutto nelle GPS e GAE, senza le restrizioni presenti per altri titoli di studio.

Leggi anche: Corsi di Perfezionamento per Docenti

Corsi e master l2 riconosciuti dal Miur: i costi

I master in didattica italiano L2 hanno costi che partono da un minimo di 450 euro e arrivano fino a un massimo di 1500 euro. In primo luogo, i corsi online tendono ad essere più economici rispetto ai loro corrispondenti in presenza grazie alla riduzione dei costi infrastrutturali per le università.

In secondo luogo, i costi di vita sono significativamente più bassi per gli studenti iscritti alle università online. Questo perché risparmiano sui trasporti, l’alloggio e i pasti, che sono spesso le spese più significative per gli studenti che frequentano le università tradizionali, soprattutto quelli che vivono lontano da casa. Le università online offrono la flessibilità di accedere alle lezioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, riducendo la necessità della presenza fisica sul campus, a eccezione degli esami e delle discussioni di tesi.

Tuttavia, le università online presentano una rete più ampia di centri di esame in tutta Italia, consentendo agli studenti di scegliere la location più conveniente per loro. Questo riduce i costi di viaggio e il tempo trascorso in viaggio, contribuendo alla comodità dei master online.

Tra gli altri vantaggi economici dei master in italiano L2 riconosciuti dal Miur, troviamo le numerose agevolazioni economiche delle università telematiche, destinate a più categorie di persone, la possibilità di rateizzare la retta e di usufruire del bonus docenti da 500 euro previsto dalla riforma “La Buona Scuola”.

Se hai bisogno di più info sui costi dei master L2 riconosciuti dal Miur, contatta gratuitamente i nostri esperti compilando il form in pagina: in questo modo riceverai al più presto una consulenza su misura per te.