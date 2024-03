Partiamo da un presupposto: IUL ha poche recensioni sul web. Ciò dipende dal fatto che essendo una realtà piccola, con pochi iscritti, è difficile trovare dei dettagli molto specifici. Si tratta comunque di un ateneo riconosciuto dal MIUR con un livello qualitativo molto alto, inoltre è monitorato dall’ANVUR.

L’Università telematica IUL ha inoltre stipulato diversi accordi con atenei extraeuropei ed europei come l’Università di Malta, ed ha in corso trattative con l’Università dell’Arkansas, l’Universitade Federal do Parana (UFPR) di Curitiba, Brasile, l’Università di Chitkhara, India.

In questo nostro approfondimento vi riassumeremo quali sono le recensioni IUL degli studenti ed ex studenti. Cerchiamo di capire quali sono i giudizi espressi sul web e le relative domande più gettonate. Ovviamente non possono mancare i commenti negativi per avere una idea a tutto tondo su questa scuola ed anche il nostro giudizio finale. Siete pronti a scoprire tutto su IUL?

In questa guida:

Università IUL: le opinioni degli studenti

L’università telematica IUL ha commenti online molto positivi, anche se sono davvero poche le testimonianze che si possono reperire, come già vi abbiamo detto in precedenza. Gli iscritti dimostrano con il passare del tempo grande entusiasmo per l’offerta didattica e per i docenti scelti dal consiglio che sono molto preparati e hanno a cuore il percorso di ogni singolo studente, aiutandolo a 360 gradi, insieme ad un pool di tutor.. Il livello, valutato ogni anno dall’Anvur, è molto alto.

La validità della laurea è stata confermata durante la procedura di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio. Questo assicura agli studenti che la laurea IUL ha la stessa validità di quella delle Università tradizionali e degli Atenei online riconosciuti dal MIUR. Chi ottiene un titolo di studio in questa realtà, perciò ha le stesse opportunità di trovare lavoro e di partecipare a concorsi di chi si laurea nelle altre università. Attualmente infatti le lauree online sono ben viste dalle aziende (al contrario del passato in cui c’erano molti pregiudizi), che anzi apprezzano l’impegno degli studenti a migliorare le proprie competenze professionali anche se già si fa parte del mondo del lavoro.

Leggi anche: I vantaggi delle università online

Le opinioni sull’Università IUL hanno commenti positivi sulla struttura del sistema di AQ (Assicurazione di qualità), sulla preparazione dei docenti, sul modello formativo, sugli aspetti metodologici e sull’utilizzo delle tecnologie informatiche. Questa realtà è molto apprezzata, in quanto si tratta di una università per studenti lavoratori. Tutte le lezioni e il materiale didattico vengono erogati in modalità e-learning e questo dà modo agli iscritti di accedere alla piattaforma in cui è presente il materiale didattico da qualsiasi posto nel mondo: basta solo un click, quindi c’è bisogno solo di una connessione a internet e un device, che può essere un computer, uno smartphone oppure un tablet.

Recensioni di IUL: le domande più comuni

Proprio perché ci sono poche recensioni sul web, sono invece molte le domande fatte da chi vuole maggiori dettagli su questa realtà. I quesiti che si possono leggere più spesso, riguardano la validità e l’affidabilità dell’ateneo. Inoltre alcune persone si chiedono se sia una università facile o difficile: in IUL ci sono a disposizioni tutor e professori che aiutano gli allievi nel percorso che non ha nulla da invidiare ad un’università normale.

Come si trovano gli studenti in questa università? Il sistema e-learning dà modo agli studenti – lavoratori di lavorare e studiare contemporaneamente mettendo a disposizione il materiale didattico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

IUL: le opinioni negative

Le lamentele e recensioni negative su IUL sono davvero poche e non sono rimaste senza risposta: questo significa un grande impegno da parte dell’ateneo nel volersi esporre, assimilare i reclami per migliorarsi nel futuro. Solo uno studente lavoratore ha lamentato gli spostamenti di orari e date degli esami in presenza che gli hanno causato dei problemi nell’organizzazione del tempo.

La persona in questione ha scritto: “Assolutamente inaffrontabile per uno studente lavoratore, per via dei continui cambi di data e orario degli appelli, anche con preavviso di pochi giorni. Ho già sprecato diversi giorni di ferie per poi ritrovarmi a non poter sostenere degli esami perché spostati all’ultimo momento in altra data. Sconsigliatissimo”. L’organizzazione è sicuramente una criticità, però la segreteria cerca ogni giorno di migliorare per evitare questo tipo di problematiche.

IUL: la nostra valutazione complessiva

L’Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo online pubblico non statale sottoposto ad accreditamento e controllo da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). L’offerta formativa è sinonimo di una qualità formativa in continuo accrescimento, costantemente monitorata attraverso valutazioni, autovalutazioni e audit.

Il grande punto di forza riguarda l’esperienza formativa, nei professori qualificati e nella modalità di studio e-learning che dà modo di studiare e contemporaneamente lavorare per ottenere uno scatto di carriera oppure cominciare fin da subito la gavetta. La maggior parte degli iscritti hanno rilasciato online opinioni positive che testimoniano la grande stima che tutti hanno di questa realtà.

La nostra guida sulle opinioni sull’Università IUL termina qui; se avessi bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a compilare il form. Verrai ricontattato in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che ti forniranno un orientamento personalizzato e gratuito.