L’Università Telematica Giustino Fortunato è stata istituita nel 2006 ed è quindi a tutti gli effetti una delle più recenti. Si tratta a tutti gli effetti di uno degli atenei online più innovativi, apprezzato per l’offerta formativa e per la qualità nel processo di selezione docenti. Il numero di iscritti è più contenuto rispetto agli altri atenei e questo consente un’attenzione massima al risultato.

Nell’anno 2019/2020 gli immatricolati si aggiravano intorno ai 1300, la percentuale degli studenti fuori corso, inoltre, è davvero bassa. Chi frequenta l’Università Giustino Fortunato spesso decide di dare avvio alla propria carriera lavorativa già mentre studia, complici anche le possibilità offerte dall’ateneo che mettono, attraverso gli stage, in contatto gli studenti con le aziende.

L’Unifortunato è perfetta per te se cerchi un ateneo a misura d’uomo con la possibilità di seguire le lezioni online e formarti mentre lavori o lanci la tua start-up. Puoi studiare in qualsiasi momento della giornata utilizzando un semplice device connesso a internet e poi sostenere gli esami in una delle sedi presenti sul territorio.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria le prove si sono svolte online e le iscrizioni sono molto cresciute, tra febbraio e aprile 2020, si è registrato un 20% di iscrizioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il 2019.

Non è ancora chiaro come evolverà la situazione nei prossimi mesi ma l’interesse nei confronti di Unifortunato continua a crescere. Anche l’offerta formativa è molto variegata e ogni anno nascono nuovi corsi di laurea che seguono l’andamento del mercato e gli interessi delle nuove generazioni.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo ulteriormente questo aspetto per capire se è presente in questo momento un corso che può essere adatto a te. In qualsiasi momento, poi, potrai scorrere in fondo alla guida per compilare il form dedicato alle iscrizioni.

Verrai tempestivamente contattato da un esperto a titolo gratuito e senza impegno per una consulenza mirata: per fare in modo di risolvere tutti i tuoi dubbi e aiutarti nelle pratiche burocratiche di Unifortunato.

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’università Giustino Fortunato propone una vasta offerta formativa con lauree triennali, specialistiche, corsi singoli, da 24 cfu e master di primo e secondo livello. Le facoltà sono molte e variegate e afferiscono a diverse aree: Scienze e Tecnologie dei Trasporti, Scienze della Formazione, Psicologia, Economia e Giuriprudenza.

Corsi di laurea triennale Unifortunato:

Scienze e Tecnologie dei Trasporti

Scienze e tecniche psicologiche

Scienze dell’educazione

Diritto ed economia delle imprese

Ingegneria Informatica

Corsi di laurea magistrale Unifortunato:

Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata

Economia Aziendale

Giurisprudenza (ciclo unico)

Si può accedere alla laurea magistrale solo se si è in possesso di una laurea breve o titolo equivalente e alla laurea triennale con un diploma di maturità. Stesso discorso vale per i master che si dividono in primo e secondo livello a seconda del titolo che occorre per averne accesso: la laurea triennale o quinquennale. I master Unifortunato hanno tutti la durata di un anno, sono dodici in totale e afferiscono a tre aree: scuola, sanitaria e giuridico economica. Qui riportiamo i più frequentati:

I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza scolastica – 1500 ore

Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali alla formazione dell’insegnante curriculare e di sostegno – 1500 ore

Corso di specializzazione in Green Economy & Sustainable Energy – 150 ore

Corso di Perfezionamento in Business relationship and resource Management – 400 ore

Esperti in responsabilità da reato degli enti collettivi ex D. Lgs. N. 231/2001 – 1500 ore.

Strategie e tecniche educative: nuove prospettive per la formazione e l’insegnamento – 1500 ore

Sono disponibili anche corsi di perfezionamento, 17 che riguardano didattica e istruzione, ma anche energie rinnovabili e sicurezza. Se il tuo sogno è diventare un insegnante, invece, avrai bisogno di ottenere 24 crediti formativi in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, Unifortunato ti permette di conseguirli e di accedere ai concorsi, scalare la graduatoria e ottenere la cattedra.

Dopo la laurea nella disciplina che intendi insegnare e i 24 crediti formativi extra, potrai finalmente realizzare il tuo sogno. L’Università Giustino Fortunato offre la possibilità anche di attivare corsi singoli, a cui possono iscriversi gli studenti anche in possesso di laurea o iscritti ad altre facoltà telematiche o tradizionali.

Questi corsi, essendo singoli, non rilasciano nessun titolo ma servono a certificare le competenze in un determinato ambito. Il vantaggio di frequentare l’Università Telematica Giustino Fortunato consiste nel fatto che si può studiare e lavorare contemporaneamente seguendo il desiderio di fare carriera, l’avvio di una start-up o occupandosi della propria famiglia a tempo pieno.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la storia di Unifortunato per cercare di capire come si è evoluto l’ateneo negli anni e se si tratta di quello giusto per te nel panorama delle università online. Al termine della guida troverai un box dove inserire i tuoi dati per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno dei nostri esperti.

La storia dell’università Giustino Fortunato

L’università telematica Fortunato è stata istituita con D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 2006, n.104), è non statale, ha sede a Benevento ed è stata dedicata Giustino Fortunato, un politico e storico italiano, fra i più importanti rappresentanti del Meridionalismo.

Si occupò di approfondire i problemi riguardanti la crisi sociale ed economica del sud in modo da trovare una soluzione alla questione meridionale. Il suo obiettivo era quello di potenziare le infrastrutture, di occuparsi dell’alfabetizzazione e della sanità nel Mezzogiorno, incoraggiando politiche di bonifica e profilassi farmacologica.

Unifortunato non è tra gli atenei con il maggior numero di iscritti (830 studenti, con 58 immatricolati e 240 laureati), ma chi si è iscritto nell’arco di questi 15 anni ne ha sempre recensito positivamente la qualità dei servizi e la disponibilità dei docenti e dei tutor a rimanere in contatto con gli studenti aiutandoli nel corso degli anni.

Non solo: l’ateneo ha istituito anche un premio. Il Fortunato D’ORO viene attribuito a personalità del mondo della cultura che operano in diversi campi sociali e con le loro prese di posizione contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del territorio nazionale.

Nel prossimo paragrafo parleremo del valore della laurea Unifortunato e discuteremo del valore che gli è stato attribuito dal Miur per sapere se grazie al titolo si può accedere ai concorsi pubblici o entrare in aziende di prestigio.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

L’Università Giustino Fortunato è a tutti gli effetti riconosciuta al MIUR. Il titolo conseguito ha lo stesso valore legale di uno ottenuto in un’università frontale: può essere utilizzato per partecipare a concorsi pubblici ed entrare in qualsiasi tipo di azienda pubblica o privata.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riconosce le università telematiche e monitora in generale tutti gli istituti attraverso l’ANVUR; si tratta di un ente pubblico che ogni anno valuta le università telematiche e tradizionali in base alla loro offerta formativa, al corpo docenti, alla segreteria studenti e alla segreteria amministrativa e gli attribuisce un punteggio. è stata istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 aprile 2006 – in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003.

Questa legge che ti garantisce che quelle rilasciate da Giustino Fortunato sono lauree con valore legale identico a quello dei titoli accademici rilasciati dalle Università tradizionali. La Giustino Fortunato ha ottenuto nel 2019 un accreditamento del 5,5, che corrisponde a Soddisfacente, il ché l’ha collocata tra le migliori delle università online.

Tutto questo rende la laurea Unifortunato valida a tutti gli effetti. i titoli erogati hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati in qualsiasi istituto italiano o straniero, tanto che si può facilmente passare dall’uno all’altro chiedendo avviando la pratica per il riconoscimento cfu.

I cfu o crediti formativi sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale: tutto quello che serve a uno studente per sostenere l’esame. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di studio complessive di quelle trascorse all’università e a casa. Questo sistema permette di passare da un’università all’altra senza perdere il pacchetto di esami sostenuti. Basta semplicemente avviare la pratica per il riconoscimento dei CFU.

Questo procedimento è molto complesso ed è sottoposto a valutazione di una specifica commissione: potrebbero riconoscerti tutti gli esami o solo alcuni e richiedere un’integrazione; ecco perché è importante che tutta la documentazione sia meticolosamente precisa.

Se vuoi iscriverti all’università o richiedere il passaggio dall’una all’altra puoi compilare il form che trovi in fondo alla pagina. Verrai tempestivamente richiamato da uno dei nostri consulenti a titolo gratuito e senza impegno e potrai risolvere tutti i tuoi dubbi senza rischiare di incorrere in errori nella consegna della domanda.

Nel prossimo paragrafo studieremo i costi e le borse di studio dell’Università Giustino Fortunato per capire se possono essere sostenibili.

Quanto costa Unifortunato: costi, convenzioni, borse di studio

I costi dell’Unifortunato dipendono da tanti fattori: il tipo di corso che si sceglie (laurea triennale o magistrale, corso singolo o da 24 cfu, master di primo o di secondo livello), dalla borsa di studio a cui eventualmente si può accedere o dalle convenzioni in nostro possesso.

La retta annuale può oscillare tra i 2.500 e i 4.500€. Nel caso della laurea triennale si parla di 2500 euro annui per corsi in

Diritto ed Economia delle Imprese (L-14)

Operatore giuridico d’Impresa (L-14/L-18)

E di 2800 euro per

Scienze dell’Educazione (L-19)

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

Ammonterà a 3500 euro il costo di immatricolazione a Scienze e Tecnologia dei Trasporti (L-28). Infine dovrai sostenere una spesa di 4500 euro per la Laurea Triennale in Scienze e Tecnologia dei Trasporti – Percorso Flyght Crew Licence (L-28).

A queste spese bisogna aggiungere €140 per la tassa della Regione Lazio da versare in una soluzione unica per ogni anno di corso e 16€ per l’imposta di bollo sulla domanda. La spesa però permette poi di accedere agli esami.

I corsi di laurea magistrale (2 anni) hanno un costo di 2500 euro per la Laurea in:

Economia Aziendale (LM-77)

Giurisprudenza (LMG 01)

Il costo della laurea in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata (LM-51) è di 3000€.

Se hai già una laurea e vuoi proseguire gli studi con un master Interessante qui ti proponiamo una panoramica dei costi. 2700€ per Studi Economici Avanzati e Studi Giuridici Avanzati. 2500€ per Sport Business Management e per Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curricolare e di sostegno, Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia, Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), Competenze, innovazioni e metodologie didattiche per la scuola materna, Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri – Didattica dell’Italiano L2 e Educatore Musicale Professionale: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

2700€ infine è il prezzo per i master in Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi (in questo master vi sono anche 16 euro di bollo in più) e Professione Veterinaria: Medicina per gli animali da compagnia e Management Clinico.

I singoli corsi hanno naturalmente un prezzo diverso. Si calcolano in modo molto semplice: 50€ per ogni CFU. Si può raggiungere un massimo di 500€, senza considerare i 16€ per la marca da bollo. Non ci sono spese per la tassa di iscrizione, prenotazione esami e rilascio certificazione finale.

Il discorso cambia se intendi conseguire i 24 cfu per l’insegnamento. Si tratta di discipline antropo-psico-pedagogice e metodologie e tecnologie didattiche, validi come requisito d’accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami. Nel complesso sono 4 corsi da 6 cfu così strutturati:

€ 300 + € 16 (imposta bollo) per n. 1 corso (6 CFU)

€ 450 + € 16 (imposta bollo) per n. 2 corsi (12 CFU)

€ 600 + € 16 (imposta bollo) per n.3 corsi (18 CFU)

€ 700 + € 16 (imposta bollo) per n.4 corsi (24 CFU)

Non potrai rateizzarli ma dovrai fare un unico pagamento. I costi complessivi possono essere abbattuti grazie all’accesso a specifiche convezioni: sulla retta si può ottenere un risparmio fino 20%. Ecco una lista di alcune delle convenzioni disponibili:

ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea): per gli iscritti e i parenti.

CAF CISL Nazionale: per iscritti e collaboratori CAF CISL Nazionale.

C.A.N.A.P (Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza fra i Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS Spa): per soci e familiari C.A.N.A.P.

URBE AERO ATO (Approved Training Organization): gli iscritti all’Urbe Aero avranno uno sconto del 20% rispetto.

Altre riduzioni e agevolazioni Unifortunato sono:

ACLI

Aeroclub Benevento

CRAL Regione Lombardia

Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate

Mastroberardino

South East Aviation Services (SEAS)

Università degli Studi Cantabria

ODCRC Cosenza

Istituto Italiano di Project Management

Ci sono anche delle riduzioni in relazione al diritto degli studenti con disabilità. Se hai una disabilità fisica pari o superiore al 66% sarai esonerati, per una quota pari al 20%, dalle tasse universitarie. Le convenzioni, comunque, non sono finite. Se vuoi conoscere quelle mancanti, compila il form a fondo pagina.

Per quanto riguarda le borse di studio si tratta di un contributo economico che viene assegnato ogni anno a studenti con capacità particolari ma con difficoltà, per assisterli fino alla conclusione del loro percorso. Tali premi vengono assegnati previo concorso e valutazione. Quelle del 2022 non sono ancora state rese note, ma verranno pubblicate a breve. Se vuoi essere aggiornato sulle tue possibilità, compila il box che trovi a fondo pagina per avere tutte le informazioni.

Nel prossimo paragrafo studieremo le opinioni e le recensioni degli studenti che hanno frequentato l’Università Giustino Fortunato.

Opinioni e recensioni su Unifortunato

Quello che avvantaggia Unifortunato è la dimensione dell’ateneo, più piccolo rispetto agli altri online e che offre quindi un’assistenza più attenta a tutti gli studenti iscritti. La sede principale è a Benevento ma ce ne sono anche a Milano, Roma, Palermo e Catania.

Veniamo ora alle alle opinioni 2021 degli studenti e delle studentesse che hanno deciso di usufruire della formazione presso questo ateneo. L’indice di gradimento infatti risulta essere in generale piuttosto alto: anche l’ANVUR, ente pubblico che si occupa di monitorare l’offerta formativa delle università ha dato parere positivo.

Le recensioni sull’Università Giustino Fortunato lo identificano come una buona università con un’ottima offerta formativa. Viene apprezzata anche la semplicità nell’accesso alle lezioni online e il materiale didattico. Valutato positivamente anche la gentilezza del personale, così come la disponibilità di docenti e tutor.

In cime alla classifica i percorsi di studio articolati e approfonditi che permettono di fare carriera velocemente ed essere assunti in grandi aziende con grande apprezzamento da parte dei futuri datori di lavoro.

Gli studenti partecipano ad un di un processo di formazione che li vede al centro dell’attenzione delle segreterie e del corpo docenti. Non ci sono grandi lamentele su questo ateneo. I commenti negativi riguardano prevalentemente la mancanza di una distribuzione di sedi che obbliga molti studenti a spostarsi per poter sostenere gli esami e poi il carico didattico, giudicato in alcuni casi eccessivo anche se poi si tratta proprio di quello per garantire la grande preparazione che porta ad essere facilmente assunti.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo la struttura delle lezioni sulla piattaforma di e-learning e poi proseguendo esami e iscrizioni, fino ad arrivare al box per inserire i propri dati e procedere all’immatricolazione per qualsiasi corso di studi.

Lezioni e piattaforma e-learning

Le lezioni dell’Università Giustino Fortunato possono essere seguite da qualsiasi posto e in qualsiasi momento: sono disponibili sulla piattaforma di e-learning 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi connetterti in Italia o all’estero con un qualsiasi device, sia esso un computer, un tablet o uno smartphone. Potrai studiare e lavorare contemporaneamente, dando il via alla tua carriera quando non sei ancora in possesso di un titolo di studio.

Puoi seguire tutte le lezioni, prendere appunti, utilizzare le slides e il materiale didattico per prepararti all’esame che poi dovrai sostenere in sede. Durante quest’anno di emergenza sanitaria tutte le prove si sono svolte online. Non è ancora chiaro cosa accadrà nell’anno 2022.

Le prove possono essere sia scritte che orali o entrambe per ottenere una valutazione il più completa possibile. Nel prossimo paragrafo approfondiremo proprio la questione esami.

Gli esami presso Unifortunato

Come veniva anticipato nel paragrafo precedente, nell’anno appena passato gli esami si sono svolti su piattaforma online ma non è ancora chiaro come cambierà la situazione il prossimo anno. Le prenotazioni e le lezioni, invece, continueranno a svolgersi sempre online.

Ogni anno ci sono moltissime sessioni d’esami ma si possono sostenere solo due esami. Se si rifiuta il voto, si dovrà attendere la prossima sessione (a scelta tra dicembre-gennaio, marzo-aprile, luglio-settembre).

Potrai sostenere un esame solo se avrai seguito tutte le lezioni relative a quell’insegnamento e se sarai in regola con tutti i pagamenti. Le prove scritte sono a crocette, il ché implica un minore approfondimento in termini di preparazione ma anche la necessità di una maggiore precisione nella risposta.

La valutazione finale non dipenderà, comunque solo dalla prova ma anche dai risultati dei test intermedi durante l’anno accademico (attività di laboratorio, svolgimento di elaborati, test on line di controllo/riscontro di conoscenze). Puoi prenotarti fino a un mese prima dell’esame e senza prenotazione non potrai presentarti all’esame.

Nel prossimo paragrafo parleremo delle iscrizioni Unifortunato, se sei pronto a procedere, devi solo compilare il form che trovi alla fine di questa guida.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Le iscrizioni all’Università Giustino Fortunato si possono effettuare online in qualsiasi momento dell’anno. Per entrare non avrai bisogno di un test di ammissione: appena avrai inviato i documenti per l’immatricolazione e pagato la rata potrai avere accesso al tuo piano di studio.

Iscriversi non è complesso: bisogna seguire una procedura per l’inserimento dei dati online. Una volta completata la registrazione dovrai accedere all’Area Riservata e compilare tutti i moduli, firmare e spedire il plico tramite A/R, allegando tutta la documentazione cartacea richiesta.

Il grande problema subentra nella consegna della pratica per il riconoscimento dei CFU: è molto delicata e commettere errori può voler dire ripetere uno o più esami e rallentare il proprio percorso di studi. Nel prossimo paragrafo ti forniremo tutte le informazioni sulle sedi dell’Università Giustino Fortunato sul territorio italiano.

Le sedi di Unifortunato in Italia

L’Unifortunato ha numerose sedi in Italia: quella principale con segreteria studenti e segreteria amministrativa si trova in Campania, a Benevento, in viale Raffaele Delcogliano, 12. Se sei uno studente fuori sede, ti troverai molto bene perché è situata in un quartiere molto tranquillo, immerso in un parco con circa 10.000 mq di verde. Non dovrai avere paura nemmeno della logistica perché l’ateneo è dotato di un ampio parcheggio riservato e ben collegato con numerosi mezzi di trasporto pubblici.

Qui si possono sostenere gli esami e le attività didattiche integrative, ma se sei lontano dalla Campania, non devi temere perché esistono molte altre sedi. Qui te ne riportiamo un breve elenco:

Roma : via XX settembre 68/B;

: via XX settembre 68/B; Milano : Galleria del Corso, 2;

: Galleria del Corso, 2; Catania : Largo Pitagora 95100 Tremestieri Etneo (CT);

: Largo Pitagora 95100 Tremestieri Etneo (CT); Palermo: via XX settembre 68/B.

Non sono ancora presenti sedi a Torino e Napoli: gli studenti in questo caso sono costretti a spostarsi per sostenere gli esami in presenza. L’Unifortunato comunque ha pensato anche a questo, stipulando delle convenzioni con diverse strutture ricettive del territorio per abbattere i costi di trasferta.

Nel prossimo e ultimo paragrafo ci occuperemo di formulare un giudizio complessivo sull’Università Giustino Fortunato in modo da permetterti di decidere se è l’università telematica giusta per te.

Al termine della guida troverai una box dedicata dove inserire i tuoi dati per essere ricontattato subito da un nostro consulente che, a titolo gratuito e senza impegno, si occuperà di risolvere tutti i tuoi dubbi sugli atenei online.

Giudizio conclusivo su Unifortunato

Siamo giunti al termine di questa guida ed è il momento di tirare le fila sull’Università Giustino Fortunato. Nel complesso il giudizio è assolutamente positivo: l’Unifortunato è un ateneo a misura d’uomo. Si tratta di una piccola realtà ma con un corpo docenti qualificato e un’offerta formativa variegata.

L’ateneo riscuote ogni anno ottime valutazioni da parte dell’ANVUR e recensioni positive da chi l’ha frequentata in tutti questi anni. Docenti e tutor sono attenti alle esigenze degli iscritti e li accompagnano in tutto il loro percorso di studi e anche nell’iter per trovare lavoro.

Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno senza test d’ingresso e accedere così alla possibilità di seguire tutti i corsi e di sostenere gli esami scritti e orali.

Se tra lauree e master c’è quella adatta a te e vuoi procedere all’iscrizione ma hai bisogno di informazioni aggiuntive, puoi compilare il form che trovi qui sotto. Verrai ricontattato senza impegno e senza costi aggiuntivi da uno dei nostri consulenti per aiutarti e risolvere tutti i tuoi dubbi sull’Università Giustino Fortunato o su qualsiasi altro atenei online.