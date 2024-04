Graduatoria ATA: punteggio, uscita e funzionamento

Le graduatorie ATA sono elenchi utilizzati nel sistema scolastico italiano per reclutare personale non docente, come assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari nelle scuole. Queste graduatorie ordinano i candidati basandosi su titoli di studio e professionali e vengono aggiornate periodicamente per permettere alle scuole di coprire posizioni vacanti temporanee o permanenti.

Oltre a gestire il reclutamento di personale non docente, le graduatorie ATA sono anche un meccanismo che garantisce trasparenza e meritocrazia nella selezione, dato che i candidati sono valutati sulla base di criteri chiari e oggettivi. Inoltre, l’inserimento in queste graduatorie offre ai partecipanti opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale, adeguando la loro disponibilità alle necessità delle scuole nelle diverse regioni italiane. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona la graduatoria ATA!

In questa guida:

Cos’è la graduatoria ATA e come funziona

La graduatoria ATA è un sistema utilizzato nelle scuole italiane per selezionare il personale non docente, come assistenti amministrativi e tecnici. I candidati vengono valutati e classificati secondo criteri quali titoli di studio e esperienza professionale, ricevendo punti per ogni requisito soddisfatto.

Periodicamente, il Ministero dell’Istruzione emette un bando che dettaglia come i candidati possono applicare per essere inclusi nelle graduatorie ATA attraverso una procedura online. Le domande vengono poi valutate e i candidati ordinati in una lista di merito suddivisa in diverse fasce, ognuna delle quali corrisponde a specifici requisiti di eleggibilità.

Queste graduatorie sono utilizzate dalle scuole per riempire posti vacanti o per necessità temporanee, selezionando candidati basandosi sulla loro posizione nella lista. Le graduatorie ATA vengono aggiornate regolarmente per riflettere nuovi titoli di studio o esperienze lavorative acquisite dai candidati.

Graduatoria d’Istituto Personale ATA

La graduatoria d’Istituto Personale ATA si articola in tre fasce, utilizzate per le supplenze a breve e lungo termine nelle scuole italiane, valutando titoli di studio ed esperienza lavorativa.

Graduatorie ATA Prima Fascia

Le graduatorie di Prima Fascia ATA, o graduatorie provinciali permanenti di 24 mesi, sono usate per assegnare supplenze a posti vacanti nelle scuole statali fino al termine dell’anno scolastico. Questi elenchi, che richiedono almeno 24 mesi di servizio scolastico negli ultimi 8 anni, sono ordinati in base a punteggio derivato da titoli di studio ed esperienza lavorativa. I candidati possono iscriversi in una sola provincia e le graduatorie vengono aggiornate annualmente.

Per entrare in questa graduatoria provinciale permanente ATA, è necessario partecipare al concorso ATA 24 mesi, gestito annualmente da ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Il prossimo concorso è previsto per la primavera del 2024. Chi è già in graduatoria interna ATA può aggiornare i propri dati attraverso il concorso, a condizione di aver già maturato i requisiti di servizio. L’accesso alla graduatoria ATA 24 mesi richiede i titoli di studio adeguati al profilo desiderato.

Graduatorie ATA Seconda Fascia

La graduatoria ATA di seconda fascia ha creato liste provinciali a esaurimento per profili come assistenti tecnici, amministrativi, cuochi, infermieri e guardarobieri. Queste liste sono usate anche per aggiornare le graduatorie dei collaboratori scolastici e degli addetti alle aziende agrarie. Attualmente, questa graduatoria è chiusa a nuovi inserimenti e non viene aggiornata, ma continua ad essere utilizzata per le supplenze quando i candidati nelle liste di prima fascia sono esauriti.

Graduatorie ATA Terza Fascia

Le graduatorie ATA di terza fascia sono elenchi usati ogni tre anni per selezionare supplenti temporanei nel sistema scolastico italiano, basati su domande online e qualificazioni accademiche. I candidati, organizzati per punteggio, possono scegliere fino a 30 scuole per potenziali assegnazioni. Queste liste vengono aggiornate ogni anno per gestire le sostituzioni del personale a partire dal 31 dicembre.

Per essere inclusi nella graduatoria personale ATA di terza fascia, i candidati devono avere almeno 24 mesi di iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti o a esaurimento, per ruoli specifici come assistenti amministrativi o tecnici, cuochi, infermieri, ecc. Devono anche essere stati inseriti nelle graduatorie del triennio precedente e aver lavorato almeno 30 giorni in ruoli compatibili.

Oltre ai requisiti generali di pubblico impiego, è necessario possedere un titolo di studio adatto al profilo desiderato. Dal 2024, sarà richiesta una certificazione di alfabetizzazione digitale per i nuovi ingressi, ma non per chi è già incluso in altre fasce.

Graduatoria provinciale ATA

Le graduatorie provinciali ATA in Italia sono strumenti cruciali per l’assunzione del personale nelle scuole, suddivise in due categorie: graduatorie provinciali permanenti e graduatorie provinciali ad esaurimento.

Le graduatorie permanenti ATA sono accessibili tramite un concorso basato sui titoli accademici e richiedono che i candidati abbiano almeno 24 mesi di esperienza, anche non consecutivi, nel ruolo specifico nelle scuole statali. Queste graduatorie mirano a fornire incarichi a tempo indeterminato e l’inserimento in queste liste garantisce anche un posto nelle graduatorie di circolo e d’Istituto di prima fascia.

Al contrario, le graduatorie a esaurimento ATA non richiedono esperienza specifica nel profilo professionale e sono utilizzate principalmente per assegnare supplenze temporanee fino al termine dell’anno scolastico. Chi entra in queste liste fa parte anche delle graduatorie di secondo fascia di circolo e d’Istituto.

Entrambi i tipi di graduatorie includono vari ruoli come Collaboratori Scolastici, Assistenti Amministrativi, Tecnici, Cuochi, Infermieri, Guardarobieri e Addetti alle aziende agrarie.

Corsi per graduatoria ATA

Per aumentare il punteggio nelle graduatoria ATA e salire di posizione, è possibile frequentare dei corsi per il personale ATA riconosciuti dal Miur. Ecco le nostre proposte:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Non sai quale corso ATA scegliere? Contatta i nostri orientatori in maniera gratuita: ti basterà compilare il form presente in pagina.

Graduatorie ATA, quando escono?

Quando ci sarà l’apertura della graduatoria del personale ATA? L’aggiornamento delle graduatorie ATA per il 2024 riguarderà due categorie principali: la terza fascia e la prima fascia (24 mesi). Per la terza fascia, l’aggiornamento è previsto tra Maggio e il 1° Giugno 2024. Questa fascia è aperta a chi si inserisce per la prima volta o desidera aggiornare la propria posizione, e la procedura è basata solamente sui titoli, senza prove d’esame​​.

Per la prima fascia ATA (24 mesi), il cui aggiornamento è riservato a chi ha maturato almeno 24 mesi di servizio, si prevede un possibile slittamento del termine per l’aggiornamento dopo il 15 Giugno 2024. Questo rinvio potrebbe essere dovuto alla necessità di consentire all’organico aggiuntivo ATA di completare i 24 mesi di servizio necessari per entrare in questa graduatoria​.

Le novità principali nelle graduatorie ATA, secondo l’ultimo aggiornamento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/21 firmato il 18 gennaio 2024, includono l’introduzione di una nuova figura professionale: quella dell’operatore scolastico. Inoltre, c’è anche l’introduzione di un requisito obbligatorio di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per l’accesso alle graduatorie di terza fascia. Questa certificazione deve essere rilasciata da un ente riconosciuto da Accredia. È importante notare che, tra i vari profili professionali ATA, l’unico esente da questo requisito è il collaboratore scolastico.

Come titolo valido a questo scopo, è stata approvata la Certificazione EIPASS 7 Moduli Standard, in quanto è riconosciuta da Accredia. Se vuoi ricevere maggiori info in merito o assistenza gratuita con l’iscrizione, contatta pure i nostri orientatori compilando il form in pagina.