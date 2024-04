Come calcolare e aumentare il punteggio nelle GPS Docenti

Scopri come aumentare il punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) attraverso corsi e master accreditati dal MIUR. Le GPS in Italia fungono da liste provinciali destinate all’assegnazione di incarichi di supplenza temporanea nel settore dell’educazione pubblica, per coprire sia posti vacanti che assenze temporanee di insegnanti. Queste graduatorie sono categorizzate in due fasce:

Prima Fascia GPS: include insegnanti che hanno ottenuto l’abilitazione ufficiale all’insegnamento. Gli insegnanti in questa categoria godono di una priorità superiore per la scelta delle supplenze, il che li rende candidati privilegiati per le posizioni disponibili. Seconda Fascia GPS: rivolta a coloro che, sebbene privi di abilitazione ufficiale, detengono i titoli di studio necessari per insegnare in specifiche classi di concorso. Questi individui possono insegnare come supplenti, ma con una priorità inferiore rispetto ai loro colleghi abilitati.

Le GPS vengono rinnovate ogni due anni, permettendo così agli insegnanti di inserire o aggiornare le loro qualifiche e esperienze lavorative al fine di migliorare la loro posizione nella graduatoria. Vediamo in dettaglio come calcolare il punteggio nelle GPS.

Calcolo del punteggio GPS

Il sistema di punteggio della graduatoria GPS è diviso in due componenti fondamentali: i punti accumulati tramite l’esperienza lavorativa e quelli derivanti dalla formazione professionale continua. L’esperienza lavorativa è valutata in base agli anni di insegnamento, considerando la natura e la durata dei contratti stipulati. Per quanto riguarda la formazione, vengono presi in considerazione i titoli di studio avanzati, corsi di aggiornamento professionale, e certificazioni che dimostrano l’impegno continuo nell’apprendimento e nel perfezionamento delle competenze.

Punteggio basato sul voto di laurea:

Un voto di laurea di 76/110 o inferiore equivale a 12 punti.

Ogni voto superiore a 76 aggiunge 0,50 punti al totale.

Un voto di 110/110 vale 29 punti.

Un voto di 110/110 con lode assegna 33 punti.

Calcolo del punteggio servizio GPS:

Lavorare da 16 a 45 giorni conferisce 2 punti.

Da 46 a 75 giorni si guadagnano 4 punti.

L’intervallo da 76 a 105 giorni porta 6 punti.

Da 106 a 135 giorni si ottengono 8 punti.

Da 136 a 165 giorni si accumulano 10 punti.

Oltre 166 giorni di servizio continuativo si ricevono 12 punti.

L’insegnamento in una specifica classe di concorso o in posti di sostegno attribuisce punti addizionali, fino a un massimo di 12 punti.

È importante notare che il punteggio per servizi prestati prima del 2000 o in scuole non paritarie viene ridotto della metà.

Servizio specifico e aspecifico

Il servizio specifico si riferisce all’insegnamento in una classe di concorso particolare o al sostegno di alunni con disabilità in un grado specifico. Si suddivide in:

Posto comune: insegnamento nella propria classe di concorso Posto di sostegno: insegnamento come sostegno per un grado specifico

Il servizio aspecifico, invece, riguarda l’insegnamento in una classe di concorso differente da quella di appartenenza o in un grado diverso. Il sistema di attribuzione dei punti per questo servizio prevede l’accumulo di 1 punto per ogni mese di supplenza, o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 6 punti. Un docente che lavori contemporaneamente in due classi di concorso diverse può contare il punteggio specifico per entrambe, seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

In aggiunta, il testo menziona i titoli specifici che possono influire sul punteggio nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), oltre al voto di laurea. Tali titoli includono master, corsi di perfezionamento, certificazioni informatiche e linguistiche, e i corsi CLIL, tutti considerati nel calcolo del punteggio.

Come aumentare il punteggio nella Graduatoria GPS Docenti

Cosa fa punteggio nelle GPS? L’inserimento di servizi pregressi è una strategia efficace per avanzare nella Graduatoria per le Supplenze Provvisorie (GPS) per docenti, ma è essenziale ricordare che per accedere a incarichi di supplenza, occorre posizionarsi tra i primi della lista. Un passo cruciale per scalare le posizioni è acquisire ulteriori qualifiche formative.

È quindi importante frequentare corsi per aumentare il punteggio GPS che siano accreditati dal MIUR, come quelli proposti dalle università telematiche. Oltre a incrementare il proprio punteggio, docenti e aspiranti tali dovrebbero considerare corsi che potenziano le loro abilità didattiche e disciplinari.

Corsi di Formazione

I corsi di perfezionamento per docenti, come quelli offerti dalle università telematiche accreditate dal MIUR, sono essenziali per incrementare il punteggio GPS. Questi corsi sono progettati per aggiornare o approfondire le conoscenze in specifiche aree professionali.

Corsi di 60 CFU : Ogni corso di questo tipo vale 1 punto, con la possibilità di accumulare fino a 3 punti per corsi completati in anni accademici differenti.

: Ogni corso di questo tipo vale 1 punto, con la possibilità di accumulare fino a 3 punti per corsi completati in anni accademici differenti. Corsi CLIL : Se accompagnati da una certificazione linguistica, questi corsi valgono 3 punti, altrimenti valgono 1 punto.

: Se accompagnati da una certificazione linguistica, questi corsi valgono 3 punti, altrimenti valgono 1 punto. Corsi biennali di perfezionamento: Questi programmi valgono 2 punti.

Master

I programmi di master per docenti si dividono in due livelli, ciascuno con specifici requisiti e obiettivi formativi:

Master di primo livello : aperti a chi ha una laurea triennale, sono focalizzati su aree di studio specifiche e mirano a fornire competenze avanzate in quei campi.

: aperti a chi ha una laurea triennale, sono focalizzati su aree di studio specifiche e mirano a fornire competenze avanzate in quei campi. Master di secondo livello: richiedono una laurea magistrale e offrono una specializzazione più approfondita rispetto ai master di primo livello.

Entrambi i tipi di master, se della durata di 1500 ore e 60 CFU, contribuiscono con 1 punto per le GPS, con la possibilità di ottenere fino a 3 punti per tre titoli differenti. Invece i Master Italiano L2 che valgono 3 punti.

Certificazioni

In Italia, il sistema delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valuta anche le competenze informatiche acquisite attraverso certificazioni riconosciute. Ogni certificazione informatica elencata aggiunge 0,5 punti al tuo punteggio totale nelle GPS, con un limite massimo di 2 punti (equivalente a 4 certificazioni). Ecco le certificazioni considerate valide:

Corsi LIM e Tablet Corsi di Coding Certificazioni Eipass ECDL (European Computer Driving Licence) Google Suite Pekit EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) Microsoft

Per massimizzare il tuo punteggio nelle GPS, oltre alle certificazioni informatiche, puoi considerare di ottenere certificazioni di inglese di livello B2, C1 o C2 e il CLIL (Content and Language Integrated Learning), che possono portare il tuo punteggio fino a un massimo di 11 punti. Queste aggiunte rappresentano una strategia valida per migliorare la tua posizione nelle graduatorie e aumentare le tue possibilità di ottenere supplenze nelle scuole.

Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, la certificazione B2 vale 3 punti, quella C1 4 punti, e la C2 6 punti. Con l’aggiunta di un corso CLIL, questi punti possono aumentare significativamente.

Di fatto la certificazione CLIL con B2 vale 6 punti, la CLIL con C1 vale 7 punti, la CLIL con C2 vale 9 punti.

Per aumentare il tuo punteggio GPS in maniera semplice e rapida, ti ricordiamo che puoi rivolgerti ai corsi, ai master e alle certificazioni delle università online: se vuoi saperne di più, contatta gratuitamente i nostri esperti compilando il form presente in pagina.