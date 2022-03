La Laurea in Scienze dei Trasporti è un percorso universitario dedicato a un settore, quello della logistica e trasporti, in continua crescita e che quindi dà molte opportunità di lavoro. Il corso è disponibile anche all’interno dell’offerta formativa delle Università Online riconosciute dal Miur, grazie all’Università Telematica Giustino Fortunato che eroga il Corso di Laurea in Scienze dei Trasporti Online, afferibile alla classe di laurea L-28, Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo.

Si tratta di un corso di laurea triennale dal titolo Scienze e Tecnologie dei Trasporti che oltre ai due curriculum base (Trasporto aereo e Trasporto terrestre) ne ha un terzo Flight Crew Licence, pensato per tutti quegli studenti che vogliono diventare piloti di compagnie aree e vogliono una formazione universitaria adeguata prima di intraprendere questa professione. La laurea telematica in Scienze dei Trasporti Online è quindi disponibile solo per il triennio, mentre chi vuole proseguire gli studi anche con un titolo di studio magistrale dovrà optare per un’università statale.

Studiare Scienze dei Trasporti online ha numerosi vantaggi, visto che possono seguire il corso anche gli iscritti che già lavorano grazie alla didattica in modalità e-learning: le lezioni si possono seguire da remoto in qualsiasi momento della giornata, visto che i video sono messi a disposizione sul portale dell’ateneo h24, 7 giorni su 7. Inoltre ci sono risparmi per quanto riguarda l’acquisto di libri, in quanto il materiale didattico è messo a disposizione sul sito dell’ateneo, e per gli spostamenti poiché chi vive in un’altra città non deve fare il pendolare oppure il fuorisede per seguire le lezioni in aula.

Ricordiamo che gli sbocchi lavorativi di questo corso di laurea sono diversi: dalle professioni di Ufficiali e assistenti di bordo a tecnici del traffico aeroportuale, dalle figure manageriali del settore ai controllori di volo, senza dimenticare i tecnici della sicurezza degli impianti, i tecnici del traffico aeroportuale ed i tecnici dell’organizzazione del traffico ferroviario. Nello specifico gli operatori dei servizi aeronautici svolgono mansioni legate al marketing, alla gestione del personale, alla manutenzione, al management, all’assistenza e alla logistica.

Proseguendo con la lettura potrete leggere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla laurea Scienze dei Traporti on line, dai costi alle sedi a disposizione per svolgere gli esami di profitto fino alle materie da studiare per ottenere la tanto ambita laurea.

Corsi di Laurea in Scienze dei Trasporti Online: le opzioni disponibili

Come abbiamo visto, chi è interessato ad un corso di Scienze dei Trasporti Online può iscriversi al corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti (L-28) dell’Università Telematica Giustino Fortunato. Questo corso di laurea in Scienze dei Trasporti online è diverso da altri percorsi delle università frontali che si trovano nella stessa classe, infatti è rivolto nello specifico al settore aeronautico e al settore del trasporto terrestre.

La laurea online in Scienze dei Trasporti ha l’obiettivo di formare laureati che abbiano familiarità con il metodo di indagine scientifico per riuscire poi ad applicarlo, che conoscano e riescano ad applicare strumenti informatici e linguistici e che dovranno avere buone conoscenze del settore aeronautico e di quello dei trasporti. Il tutto perché i futuri laureati possano essere in grado di svolgere mansioni professionali nelle aree di aeronautica e dei trasporti.

Una volta appurato che la laurea in Scienze dei Trasporti on line riconosciute dal MIUR viene erogata da Unifortunato, capiamo insieme la struttura di questo corso di studi.

Laurea Triennale in Scienze dei Trasporti online: i corsi disponibili

Il corso di Laurea triennale in Scienze dei Trasporti Online si specializza in due indirizzi: uno dedicato al trasporto aereo e uno dedicato al trasporto terrestre, sia ferroviario che stradale. Ricordiamo che dall’anno accademico 2020/2021, l’indirizzo trasporto terrestre prevede percorsi integrati in convenzione con Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) dei settori del trasporto e della logistica, permettendo l’iscrizione degli immatricolati ad anno successivo al primo.

Dallo stesso anno invece il curriculum trasporto aereo si è arricchito della specializzazione Flight Crew Licence, per tutti quelli che desiderano diventare piloti di compagnie aeree e che vogliono allora stesso tempo ottenere un diploma di laurea.

Integrando le lezioni universitarie con i moduli aeronautici ci sarà modo di acquisire le conoscenze teoriche finalizzate a superare l’esame ATPL Theory. A quelli che si iscrivono al corso di Scienze dei Trasporti On Line dell’Università Telematica Giustino Fortunato viene data la possibilità di sostenere le prove teoriche per il conseguimento della licenza di volo PPL(A) o ATPL(A)

La formazione specialistica per il conseguimento delle licenze, insieme alle materie universitarie, dà modo così di raggiungere una grande conoscenza del settore aeronautico e di essere capaci di controllare le sfide future di un settore in continua crescita. Accanto a lezioni ed esercitazioni teoriche in modalità e-learning, ci sarà anche un addestramento pratico da fare nelle riconosciute scuole di volo (ATO).

Il Piano di Studi di Scienze e Tecnologie dei Trasporti dipende dall’indirizzo scelto, in ogni caso ci sono degli insegnamenti che sono in comune in entrambi i curricula: stiamo parlando di materie quali Fisica sperimentale, Probabilità e statistica matematica, Informatica, Analisi matematica (nell’ambito Matematica, fisica, chimica, informatica), Trasporti (nelle Discipline ingegneristiche), Oceanografia e fisica dell’atmosfera (nelle Discipline geologiche e geofisiche), Diritto della navigazione (nelle Discipline Giuridiche).

Laurea Magistrale in Scienze dei Trasporti Online: le specialistiche disponibili

Come già specificato, la laurea magistrale in Scienze dei Trasporti Online non è disponibile nelle università telematiche, tuttavia non è escluso che a breve qualche altro ateneo per via telematica possa inserire un corso di questo tipo sia triennale, sia specialistico. Nell’attesa le opzioni per chi desidera un titolo di studi magistrale sono due: iscriversi ad un corso specialistico in un’università classica oppure restare in un ateneo per via telematica, ma scegliere un corso di laurea affine.

Università Telematiche con Scienze dei Trasporti Online: le facoltà online

La facoltà di Scienze dei Trasporti on line viene erogata solo dall’Università Telematica Giustino Fortunato: questo ateneo è nato nel 2006 ed è così uno dei più recenti tra quelli riconosciuti dal MIUR. Questa università viene apprezzata molto per l’offerta formativa innovativa in quanto ci sono dei corsi – come questo – che non sono presenti in altre facoltà.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) riconosce gli atenei per via telematica e monitora in generale tutti gli istituti grazie all’ANVUR; stiamo parlando di un ente pubblico che annualmente controlla le università telematiche e tradizionali in base alla loro offerta formativa, ai professori, alla segreteria studenti e alla segreteria amministrativa, valutandole e attribuendo loro un punteggio. In questo modo le università telematiche hanno lo stesso valore legale di quelle tradizionali. Ricordiamo che Unifortunato nel 2019 ha avuto un accreditamento del 5,5, che corrisponde a Soddisfacente, risultando così tra le migliori università online.

Anche le opinioni degli studenti sono importanti per capire il livello di un’università e in realtà non ci sono molte lamentale a riguardo, anche se tra i fattori negativi ce n’è uno importante che riguarda le sedi disponibili sul territorio italiano, visto che ce ne sono poche. Ricordiamo che gli studenti devono andare in aula per svolgere gli esami di profitto, perciò avere una succursale della facoltà vicino casa sicuramente è un pregio. In questo caso se uno stesso corso di laurea viene messo a disposizione da più università telematiche, uno studente potrebbe optare per quella che ha più sedi in diverse città.

Per quanto riguarda la questione esami nello specifico Unifortunato permette di sostenere solo due esami in ogni sessione, anche se teniamo a ricordare che negli atenei online le sessioni ci sono molto spesso, quindi a dicembre, gennaio, marzo, aprile, luglio e settembre. L’esame di un determinato corso può essere svolto – orale o scritto, in questo caso a crocette – solo dopo aver dimostrato di aver seguito tutte le videolezioni e ovviamente essendo in regola con i pagamenti (proseguendo nella lettura scopriremo insieme anche i costi).

Come in tutte le università telematiche le iscrizioni si possono fare in qualsiasi periodo dell’anno e quindi non ci sono date di scadenza da ricordare; inoltre non è previsto alcun test ostativo, ma gli immatricolati verranno sottoposti solo ad una verifica per valutare la preparazione iniziale. In caso di lacune ci saranno degli Obblighi Formativi Aggiuntivi da superare nel corso del primo anno di studi.

Un’altra opportunità molto interessante è fornita dalla possibilità di ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari, ovvero la conversione in CFU dell’eventuale carriera universitaria e/o lavorativa pregressa. Vi ricordiamo che i CFU sono un sistema di valutazione universitaria introdotta nel nostro Paese nel nuovo millennio per convertire numericamente le ore di lavoro svolto per ogni esame, dandogli un punteggio universale riconosciuto da tutte le università online e statali.

Ma cosa fare per far riconoscere gli esami svolti nel triennio? Si inviano all’ateneo di destinazione una lista di esami sostenuti con il numero di crediti formativi universitari corrispondenti ad ogni esame e si attende la valutazione finale. Questo vale anche nel caso di passaggio da università telematica a università tradizionale o di cambiamento di percorso universitario.

Il riconoscimento CFU presso gli atenei telematici ha la stessa procedura di quello delle università frontali, perciò va presentata la domanda e aspettare una valutazione da parte della Commissione. Dovrete compilare un documento riassuntivo di tutte le esperienze passate, formative e lavorative e dovrete fare molta attenzione, poiché alcuni università non permettono di presentare integrazioni o correzioni. Non è facile perché ogni esame ha una denominazione diversa:

Gli esami del vecchio ordinamento sono quelli istituiti prima dell’entrata in vigore del DM 509/1999, quindi prima che venissero istituiti i CFU

Gli esami del nuovo ordinamento sono quelli superati dopo l’entrata in vigore del DM 509/1999 e caratterizzati da CFU e settore scientifico disciplinare (SSD)

Laurea online in Scienze dei Trasporti: quanto costa?

Quali sono i costi della laurea online in Scienze dei Trasporti online? La retta di questo corso di laurea presso l’Università Telematica Giustino Fortunato è di 3.500 euro all’anno a cui però bisogna aggiungere i costi di segreteria e quelli della tassa regionale per il diritto allo studio che va trasmessa direttamente all’ente di riferimento per un totale di 140 euro.

Nelle università telematiche la retta non varia in base all’ISEE, come accade negli atenei classici, ma per abbattere i costi ci sono delle convenzioni ed agevolazioni a disposizione. Nel caso di Unifortunato, si può risparmiare il 20% grazie a queste convenzioni:

ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea): per gli iscritti e i parenti.

CAF CISL Nazionale: per iscritti e collaboratori CAF CISL Nazionale.

C.A.N.A.P (Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza fra i Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS Spa): per soci e familiari C.A.N.A.P.

URBE AERO ATO (Approved Training Organization): gli iscritti all’Urbe Aero avranno uno sconto del 20% rispetto.

Altre agevolazioni di questa università riguardano, tra gli altri:

ACLI

Aeroclub Benevento

CRAL Regione Lombardia

Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate

Mastroberardino

South East Aviation Services (SEAS)

Università degli Studi Cantabria

ODCRC Cosenza

Istituto Italiano di Project Management

Hanno delle riduzioni del 20% anche gli studenti con disabilità fisica pari o superiore al 66%, inoltre, sono messe a disposizione anche delle borse di studio con un contributo economico che viene assegnato annualmente a chi ha difficoltà economiche ma allo stesso tempo ha dei buoni voti ed è in regola con gli esami.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze dei Trasporti?

La migliore università telematica di Scienze dei Trasporti? Ovviamente l’Università Telematica Giustino Fortunato, anche perché l’unica, quindi la risposta è facile. Nonostante sia una delle università con pochi iscritti (830 studenti, con 58 immatricolati e 240 laureati), il giudizio di questi è stato sempre positivo per la disponibilità dei tutor e dei professori a distanza pronti ad aiutare in caso di problemi sulle lezioni ed anche per la qualità dei servizi.

Come già accennavamo prima le recensioni sono positive riguardano soprattutto l’offerta formativa, poiché ci sono corsi che non sono disponibili in altre facoltà. Talvolta questi corso di studio permettono anche di fare carriera in maniera veloce e di essere assunti in grandi aziende. Le recensioni sono positive anche per la facilità nell’accesso alle lezioni online e per avere per il materiale didattico, senza dimenticare la gentilezza del personale.

L’università Unifortunato ha anche istituto un premio dal nome Il Fortunato d’Oro, si tratta di un premio che viene dato a personalità del mondo della cultura che lavorano in diverse aree sociali e con le loro prese di posizione contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del territorio nazionale.

Tornando a qualche nota dolente rimane sempre il problema delle sedi, visto che ci sono università telematiche che hanno molte sedi, spesso anche più di una nella stessa città. Gli studenti iscritti agli atenei online non hanno obblighi di frequenza, tuttavia la presenza per gli esami e per la laurea è fondamentale, perciò avere una sede vicino casa è un vantaggio per evitare di spostarsi troppo. In questo caso, visto che gli iscritti a Scienze dei Trasporti hanno possibilità di seguire il corso solo con l’Università Unifortunato, ora vediamo insieme dove poter andare per effettuare le verifiche di profitto.

Scienze dei Trasporti online nelle principali città italiane

L’Università Telematica Giustino Fortunato ha poche sedi in Italia: quella principale con segreteria studenti e segreteria amministrativa si trova in Campania, a Benevento, in viale Raffaele Delcogliano, 12. Si tratta di un quartiere tranquillo immerso in un parco con 10mila mq di verde, perciò chi arriva da fuori potrà fare anche delle belle passeggiate rilassanti prima o dopo l’esame. La sede ha anche un grande parcheggio riservato agli studenti così chi arriva in automobile non ha problemi di lasciare la vettura incustodita; ci sono anche numerosi mezzi pubblici che arrivano all’ateneo per tutti quelli che invece non hanno una macchina. Oltre alla sede centrale di Benevento, Unifortunato è presente a Milano, Roma, Palermo e Catania.

Scienze dei Trasporti Online a Roma: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Roma la sede di Unifortunato si trova in via XX settembre 68/B, nel pieno centro della città, vicino alla Stazione Termini, perciò è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici, sia per chi arriva da fuori Roma con il treno.

Scienze dei Trasporti Online a Milano: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Milano la sede di Unifortunato si trova in Galleria del Corso, 2, un passaggio coperto che collega corso Vittorio Emanuele II con Piazza Cesare Beccaria, anche in questo caso in centro.

Scienze dei Trasporti Online a Torino: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Torino la sede di Unifortunato più vicina è quella di Milano, visto che nel capoluogo piemontese non ci sono succursali.

Scienze dei Trasporti Online a Napoli: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Napoli la sede di Unifortunato più vicina è quella di Benevento, a circa 55 chilometri dal capoluogo campano, in viale Raffaele Delcogliano, 12. Questo ateneo ha anche altre due sedi, quella di Catania e quella di Palermo, quindi chi vive nella città partenopea ha anche queste due opzioni.

