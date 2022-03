I corsi di laurea online si stanno affermando con sempre maggiore decisione nel panorama dell’istruzione italiana. Questo dipende principalmente dal fatto che la pandemia ha accelerato e reso sempre maggiormente necessario un processo di digitalizzazione già avviato: sia le aziende che gli studenti si stanno rendendo conto che istruirsi non basta più, serve anche tanta esperienza nel campo. Le lauree online erogate dalle Università Telematiche riconosciute dal Miur sono le uniche che ti permettono di studiare e lavorare contemporaneamente grazie ad una piattaforma e-learning che massimizza il tempo a disposizione.

I corsi universitari online sono riconosciuti dal Miur e hanno lo stesso valore legale dei titoli conseguiti negli atenei tradizionali. Esistono lauree brevi online e lauree magistrali online, la scelta tra l’una o l’altra dipende sostanzialmente dal titolo di partenza. In questa breve guida ti parleremo di quali lauree online sono riconosciute dividendole in lauree triennali online e lauree magistrali online per permetterti di decidere il percorso più giusto per te.

I corsi di laurea online riconosciuti dal Miur

I corsi di laurea online riconosciuti dal Miur sono davvero tantissimi. Sono divisi in corsi di laurea breve online e corsi di laurea magistrale online e afferiscono alle seguenti facoltà:

Ogni università online ha facoltà e indirizzi diversi per permettere agli studenti di scegliere in base alle proprie velleità e alla localizzazione dell’Istituto nel panorama di tutte le sedi italiane dell’ateneo. Nessuno può indirizzarti su quale sia il corso più adatto a te perché tutto dipende dagli sbocchi lavorativi delle università online a cui sei realmente interessato. Come ti vedi tra 10 anni? Quale pensi che sia il tuo lavoro del futuro? Nei prossimi paragrafi ti mostreremo l’elenco dettagliato di tutti i corsi universitari online divisi tra lauree triennali e lauree magistrali in base alle quali potrai scegliere dove immatricolarti.

In fondo all’articolo, poi, troverai un form dedicato a te: basterà compilarlo inserendo i tuoi dati personali per essere ricontattato senza costo e senza impegno ed essere così guidato nella scelta del percorso più adatto alle tue esigenze.

Lauree triennali online: i corsi brevi disponibili

Le lauree triennali online afferiscono a tutte le facoltà di cui ti abbiamo già parlato. Puoi iscriverti ad una laurea breve online solo dopo aver ottenuto il diploma o un titolo equivalente. Una volta terminato il liceo o l’istituto tecnico di riferimento potrai iniziare a lavorare e contemporaneamente studiare all’interno di un’università telematica. Qui di seguito potete trovare una tabella con tutti i corsi di laurea triennale online riconosciuti dal Miur.

Codice Classe di Laurea Triennale L-01 Laurea online in Beni Culturali L-03 Laurea online in Arti della Musica, dello Spettacolo e della Moda L-04 Laurea online in Disegno Industriale L-07 Laurea online in Ingegneria Civile e Ambientale L-08 Laurea online in Ingegneria dell’informazione L-09 Laurea online in Ingegneria Industriale L-10 Laurea online in Lettere L-11 Laurea online in Lingue e Culture Moderne L-12 Laurea online in Mediazione Linguistica L-13 Laurea online in Scienze Biologiche L-14 Laurea online in Scienze dei Servizi Giuridici L-15 Laurea online in Scienze del Turismo L-16 Laurea online in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L-18 Laurea online in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale L-19 Laurea online in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-20 Laurea online in Scienze della Comunicazione L-22 Laurea online in Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-24 Laurea online in Scienze e Tecniche Psicologiche L-26 Laurea online in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari L-28 Laurea online in Scienze e Tecnologie della Navigazione L-33 Laurea online in Scienze Economiche e Statistiche L-36 Laurea online in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali L-40 Laurea online in Sociologia L-Gastr Laurea online in Scienze, culture e politiche della gastronomia

Ora scopriamo insieme invece quali sono i corsi di laurea specialistica online tra cui scegliere.

Lauree magistrali online: i corsi specialistici disponibili

I corsi di laurea magistrale online sono strettamente legati ai percorsi di lauree brevi online: potrai infatti iscriverti alla laurea specialistica online della durata di due anni solo dopo aver ottenuto il titolo di Dottore di laurea triennale online. Le opzioni sono moltissime, di seguito potete trovare una tabella con l’elenco completo.

Codice Classe di Laurea Magistrale LM-02 Laurea magistrale online in Archeologia LM-14 Laurea magistrale online in Filologia Moderna LM-23 Laurea magistrale online in Ingegneria Civile LM-26 Laurea magistrale online in Ingegneria della Sicurezza LM-29 Laurea magistrale online in Ingegneria Elettronica LM-30 Laurea magistrale online in Ingegneria Energetica e Nucleare LM-31 Laurea magistrale online in Ingegneria Gestionale LM-32 Laurea magistrale online in Ingegneria Informatica LM-33 Laurea magistrale online in Ingegneria Meccanica LM-37 Laurea magistrale online in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane LM-38 Laurea magistrale online in Lingue Moderne Comunicazione e Cooperazione Internazionale LM-47 Laurea magistrale online in Organizzazione e Gestione dei Servizi per Sport e Attività Motorie LM-51 Laurea magistrale online in Psicologia LM-52 Laurea magistrale online in Relazioni Internazionali LM-56 Laurea magistrale online in Scienze dell’Economia LM-57 Laurea magistrale online in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM-61 Laurea magistrale online in Scienze della Nutrizione Umana LM-62 Laurea magistrale online in Scienze della Politica LM-63 Laurea magistrale online in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni LM-67 Laurea magistrale online in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate LM-77 Laurea magistrale online in Scienze Economico-Aziendali LM-85 Laurea magistrale online in Scienze Pedagogiche LMG-01 Laurea magistrale online in Giurisprudenza

L’ultimo corso di laurea a distanza è a ciclo unico: 5 anni a cui ci si può iscrivere solo se in possesso di un diploma o titolo equipollente e al termine dei quali si ottiene una laurea magistrale. In generale tutte le lauree telematiche di cui ti abbiamo parlato fanno parte dell’offerta formativa che qualifica le università italiane. Sono escluse attualmente i corsi di Medicina e Chirurgia, Veterinaria e in generale quelle che vengono definite “professioni sanitarie” perché richiedono una presenza in aula che nelle università telematiche al momento non è ancora obbligatoria. Nei prossimi paragrafi scenderemo ancora più nel dettaglio per scoprire se esistono corsi di laurea online gratis e quale siano le migliori lauree online riconosciute dal Miur. Se vuoi ricevere maggiori informazioni ti invitiamo a compilare il form che trovi in pagina

Le migliori lauree online (per sbocchi lavorativi)

I corsi universitari online si stanno affermando nel panorama dell’istruzione con sempre maggiore insistenza. In un mondo che corre veloce, avere la possibilità di studiare e contemporaneamente sviluppare un’importante esperienza sul campo è un vantaggio per qualsiasi azienda. Ecco perché gli sbocchi lavorativi dei corsi di laurea online sono sempre di più e riguardano praticamente ogni aspetto del settore impiegatizio. Ci sono, tuttavia, delle differenze che si basano sostanzialmente sulle richieste del mercato.

Secondo una recente ricerca Almalaurea le migliori lauree online che offrono maggiori sbocchi lavorativi sono:

Ingegneria

Economia

Lingue

Scienze Motorie

Psicologia

Architettura

Scienze della Nutrizione

Scienze della Formazione

Nei prossimi 5 anni, poi, è stato stimato che ci sarà sempre più bisogno di personalità legate all’universo digitale: growth hacker, seo, sem, social media manager ecc… Per queste professionalità non esiste ancora un corso di laurea a distanza (o anche tradizionale) dedicato, ecco dunque che a fare la differenza è ancora di più l’esperienza lavorativa che potrai fare solo se i ritmi universitari te lo permetteranno, se potrai organizzare il tempo o decidere quando seguire le lezioni.

Costi laurea online: panoramica

I corsi di laurea online sono riconosciuti dal Miur e valutati ogni anno dall’Anvur, un ente pubblico che si occupa di vigilare sulla formazione. I costi dell’università online variano in base al percorso e all’ateneo scelto. Il costo della rata annuale è fisso e non dipende dall’ISEE ma può essere soggetto a variazioni che dipendono dalle agevolazioni messe a disposizione dall’università telematica di riferimento.

Esistono lauree online gratis?

Una delle domande che viene posta più spesso sugli atenei telematici è se esistano o meno delle lauree online gratis. La verità è che non esiste un corso di laurea online gratis, tutti hanno un costo. Periodicamente, però, diversi atenei mettono a disposizione delle agevolazioni e delle borse di studio che permettono di non pagare pressoché nulla della nostra permanenza agli studi: un esempio sono i Click Days di Unicusano che offrono borse di studio totali agli allievi più veloci ad aggiudicarsele. Come funzionano questi sistemi? Cosa sono le convenzioni delle università online?

Il sistema delle convenzioni e delle borse di studio per le lauree a distanza

Le rette universitarie online, lo abbiamo detto, hanno costi fissi che sono stabiliti dall’ateneo stesso. Essendo organismi privati il prezzo è a loro discrezione ma volendo comunque garantire il diritto allo studio a tutti vengono fornite delle scontistiche che si basano su una serie di convenzioni portate avanti con accordi bilaterali con Associazioni, Forze dell’Ordine, Istituzioni ed Enti Governativi. A questo sistema si aggiunge quello delle borse di studio – parziali o totali – che permettono di abbattere i costi delle università online riducendoli all’osso o, in alcuni casi, eliminandoli del tutto.

I corsi universitari online in Italia

Ciò che molti ignorano e non sanno è che le lauree telematiche in Italia hanno una storia pressoché ventennale. Le prime università online italiane sono state riconosciute dal Miur all’inizio del secolo e nel corso degli anni hanno subito leggere variazioni grazie anche all’intervento dell’Anvur che ogni anno gli affida un voto, facendone emergere le criticità. Per questo oggi godono di ampia fama tra studenti e aziende; hanno una struttura studiata negli anni che dimostra ogni giorno la propria efficacia.

Grazie ai corsi universitari online puoi studiare e lavorare contemporaneamente, acquisendo le competenze teoriche mentre le applichi sul campo. Il materiale didattico è sempre disponibile online – 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – perché è caricato su una piattaforma di e-learning che puoi consultare mentre sei in pausa dal lavoro, quando hai finito o quando stai per iniziare.

Ecco un elenco delle 11 Università Telematiche riconosciute dal Miur:

Le lauree online più “facili”

Non esiste una laurea online facile in senso assoluto perché tutte prevedono impegno, organizzazione e studio. Gli esami non sono in vendita e le prove avranno lo stesso valore di quelle conseguite in un ateneo tradizionale. C’è da considerare, però, che le telematiche per loro struttura ti permettono di risparmiare tempo e denaro con una formazione mirata e d’eccellenza e sicuramente riescono a semplificare l’esperienza universitaria dello studente.

Recensioni sulle lauree online e opinioni conclusive

Più passa il tempo e più le recensioni sulle lauree online sono sempre più positive, sia da parte degli studenti che delle aziende. Questa stima è giustificata dalla struttura stessa dell’università telematica che produce lavoratori indipendenti e preparati che hanno già esperienza sul campo. In alcuni casi – quello di Unitelma è il più emblematico – è poi oltretutto molto difficile capire che si tratti effettivamente di una laurea telematica perché si appoggiano a grandi atenei acquisendone anche la fama. Basta spostarsi in uno qualsiasi dei forum online dedicati al tema per scoprire che ormai le opinioni sulle lauree online sono pressoché tutte concordi nel giudicare molto positiva l’esperienza formativa offerta dalle Università Telematiche.

La nostra panoramica sui corsi di laurea online al momento finisce qui, se volete avere informazioni approfondite vi invitiamo a contattare lo Sportello Orientamento di AteneiOnline per una consulenza gratuita. Farlo è semplicissimo: vi basta compilare il form che trovate in pagina.