LM-52: Classe di laurea Magistrale in Relazioni Internazionali

La classe di laurea LM-52 corrisponde alla Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali. Questo percorso di studio offre una formazione avanzata e multidisciplinare nel campo delle relazioni internazionali, con un forte focus su politica internazionale, economia, diritto internazionale, storia e lingue straniere. Gli studenti acquisiscono competenze analitiche, metodologiche e tecniche necessarie per comprendere e gestire complesse dinamiche internazionali.

In questa guida:

LM-52 nelle Università Italiane

Le università italiane offrono corsi di laurea LM-52 che combinano lezioni frontali, seminari, laboratori e, in molti casi, opportunità di stage presso organizzazioni internazionali, ministeri, ONG e aziende. Questi corsi di laurea si propongono di preparare gli studenti a carriere nel settore pubblico e privato, fornendo loro gli strumenti per analizzare scenari internazionali, elaborare strategie di politica estera e promuovere la cooperazione internazionale.

Ecco in quali università frontali è possibile trovare il corso di laurea in Relazioni Internazionali LM-52:

Ora vediamo invece l’offerta delle Università Online riconosciute dal Miur.

Relazioni Internazionali nelle Università Telematiche

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Le università telematiche italiane offrono la possibilità di conseguire una Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) attraverso piattaforme di apprendimento online. Questo formato è particolarmente adatto per chi lavora o per chi ha bisogno di flessibilità negli orari di studio. I corsi di laurea online mantengono gli stessi standard qualitativi di quelli in presenza, garantendo una formazione completa nelle varie aree delle relazioni internazionali.

Gli studenti seguono lezioni virtuali, partecipano a forum di discussione, svolgono esercitazioni e progetti di gruppo, e sono valutati attraverso esami online o progetti finali. Anche le università telematiche offrono opportunità di stage e collaborazioni con enti esterni, per favorire l’inserimento professionale dei laureati in Scienze Politiche online.

Se vuoi avere maggiori info su questo percorso e assistenza gratuita con l’iscrizione, contatta gli esperti di AteneiOnline: ti basterà compilare il form presente in pagina.

Relazioni Internazionali: sbocchi lavorativi

I laureati in Relazioni Internazionali possono accedere a una vasta gamma di carriere nel settore pubblico e privato. Tra gli sbocchi lavorativi più comuni si trovano:

Diplomazia e servizio consolare: lavorare in ambasciate, consolati, o in organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l’Unione Europea.

lavorare in ambasciate, consolati, o in organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l’Unione Europea. Organizzazioni non governative (ONG): impegnarsi in campagne di sensibilizzazione, aiuti umanitari e progetti di sviluppo internazionale.

impegnarsi in campagne di sensibilizzazione, aiuti umanitari e progetti di sviluppo internazionale. Imprese internazionali: occuparsi di relazioni estere, analisi di mercato estero, o gestione di progetti internazionali.

occuparsi di relazioni estere, analisi di mercato estero, o gestione di progetti internazionali. Istituzioni finanziarie internazionali: lavorare in banche di sviluppo o fondi monetari internazionali analizzando l’impatto economico di politiche e progetti.

lavorare in banche di sviluppo o fondi monetari internazionali analizzando l’impatto economico di politiche e progetti. Ricerca e insegnamento: dedicarsi alla ricerca accademica o insegnare in scuole superiori e università, dopo ulteriori qualificazioni.

LM-52: cosa si può insegnare

Con una Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, è possibile accedere a diverse classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado. La classe di concorso a cui si può accedere con la laurea LM-52 è A-46 (ex A019) – Scienze giuridico-economiche, garantisce l’abilitazione per l’insegnamento del diritto e dell’economia.

Grazie all’accesso a questa classe di concorso è possibile insegnare presso il Liceo delle Scienze Umane, ma anche presso istituti tecnici a indirizzo economico o tecnologico, e tanti altri ancora.

È importante verificare i requisiti specifici per la classe di concorso, che possono includere il possesso di determinati crediti formativi universitari (CFU) in specifiche discipline.