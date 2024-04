LM-78: Classe di laurea Magistrale in Scienze Filosofiche

La laurea magistrale in Scienze Filosofiche, identificata nel sistema universitario italiano con il codice LM-78, rappresenta un percorso di studi avanzato che mira a fornire una profonda comprensione delle questioni filosofiche, stimolando la riflessione critica e l’analisi metodologica dei problemi. Questo percorso di studi si articola sia nelle università tradizionali che in quelle telematiche, offrendo diverse opportunità professionali e didattiche ai suoi laureati. Ma andiamo a vedere meglio in cosa consiste la laurea LM-78!

LM-78 nelle Università Italiane

Le università italiane offrono programmi di laurea magistrale in Scienze Filosofiche LM-78 con l’obiettivo di approfondire la conoscenza e la comprensione dei grandi temi e dei sistemi filosofici, dalla loro genesi storica fino alle implicazioni contemporanee. Gli studi sono caratterizzati da un approccio multidisciplinare che spazia dalla filosofia teoretica a quella pratica, dalla logica alla storia della filosofia, dall’estetica alla filosofia politica. Le facoltà di Filosofia prevedono la partecipazione attiva degli studenti attraverso seminari, workshop e ricerca autonoma, culminando nella stesura di una tesi magistrale. Le università italiane, sia statali che private, forniscono accesso a ricche biblioteche e centri di ricerca, facilitando così lo studio e la ricerca filosofica.

Ecco alcune delle università frontali in cui è possibile trovare il corso di laurea in Scienze Filosofiche:

Scienze Filosofiche nelle Università Telematiche

Le università telematiche rappresentano un’opzione sempre più valida per chi desidera intraprendere o proseguire i propri studi in Scienze Filosofiche con maggiore flessibilità. Questi atenei offrono programmi di laurea magistrale in modalità e-learning, permettendo agli studenti di organizzare lo studio in base ai propri impegni personali e professionali. Il curriculum è paragonabile a quello delle università tradizionali in termini di contenuti e obiettivi formativi, ma con la comodità di accedere a lezioni, materiali didattici e supporto docente online. Anche in questo caso, il corso di laurea in Filosofia online culmina nella redazione di una tesi magistrale, con la possibilità di partecipare a seminari e conferenze in modalità virtuale.

Scienze Filosofiche: sbocchi lavorativi

I laureati in Scienze Filosofiche LM-78 possono accedere a una varietà di percorsi professionali grazie alle competenze acquisite in termini di pensiero critico, capacità di analisi e comprensione dei fenomeni culturali e sociali. Alcuni degli sbocchi lavorativi includono:

Insegnamento : previo conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, è possibile insegnare filosofia e storia nei licei.

: previo conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, è possibile insegnare filosofia e storia nei licei. Ricerca : in ambito accademico, museale o presso istituti di ricerca specializzati in studi umanistici e sociali.

: in ambito accademico, museale o presso istituti di ricerca specializzati in studi umanistici e sociali. Editoria e giornalismo : grazie alle capacità di scrittura, analisi e critica, è possibile lavorare nella redazione di testi, articoli e contenuti culturali.

: grazie alle capacità di scrittura, analisi e critica, è possibile lavorare nella redazione di testi, articoli e contenuti culturali. Comunicazione e pubbliche relazioni : per enti, associazioni e imprese che necessitano di competenze nella gestione della comunicazione complessa e nella promozione culturale.

: per enti, associazioni e imprese che necessitano di competenze nella gestione della comunicazione complessa e nella promozione culturale. Consulenza filosofica: attività emergente che applica il pensiero filosofico alla vita quotidiana e alle organizzazioni.

LM-78: cosa si può insegnare

Con una laurea magistrale in Scienze Filosofiche LM-78, è possibile accedere a diverse classi di concorso per l’insegnamento, previa acquisizione dell’abilitazione specifica. Le classi di concorso sono:

A-18 (ex A036 ) – Filosofia e Scienze umane

A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052 ) – Filosofia e Storia

A-77 (ex A090 ) – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

A-78 (ex A091 ) – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

A-79 (ex A092 ) – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

A-80 (ex A093 ) – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

A-81 (ex A094 ) – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

A-84 (ex A097 ) – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

A-85 (ex A098 ) – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

A-12 (ex A043 A050 A051 A052 ) – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-71 (ex A082 A083 A084 A085 ) – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e Il grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

A-70 (ex A080 A081 A083 A084 ) – Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

La preparazione per l’accesso a queste classi di concorso richiede un ulteriore percorso di studi post-laurea, attraverso il conseguimento di crediti formativi specifici e la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento indetti dal Ministero dell’Istruzione.