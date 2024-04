La classe di laurea LM-59 – Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità rappresenta un percorso formativo avanzato che mira a formare professionisti qualificati nel campo della comunicazione in diversi ambiti: pubblico, aziendale e pubblicitario. Questo articolo si propone di esplorare le opportunità offerte da questo percorso di studi nelle università italiane, sia tradizionali sia telematiche, gli sbocchi lavorativi disponibili per i laureati e le possibilità di insegnamento a seguito della laurea.

In questa guida:

LM-59 nelle Università Italiane

Le università italiane tradizionali offrono il corso di laurea LM-59 come un percorso che combina fondamenti teorici e applicazioni pratiche. Il curriculum è progettato per fornire agli studenti una comprensione profonda dei processi comunicativi, delle tecniche di marketing e pubblicitarie, nonché delle dinamiche della comunicazione aziendale e istituzionale. Gli studenti della facoltà di Scienze della comunicazione hanno l’opportunità di partecipare a laboratori, stage e progetti con enti e aziende, che consentono loro di acquisire esperienza pratica e di applicare le conoscenze teoriche in contesti reali.

Ecco alcune delle università frontali è possibile trovare il corso di laurea in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità LM-59:

Scienze della comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità nelle Università Telematiche

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Area: Tutte Ateneo: Tutti Costo: Tutti Comunicazione Digitale e Marketing Digital Marketing Mercatorum Da € 1700 a € 3400 richiedi info Piano di Studi Nessun corso trovato

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Le università online riconosciute dal Miur hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni, offrendo flessibilità e accessibilità a chi non può frequentare corsi in presenza. Anche in questo settore, la classe LM-59 è disponibile e mira a fornire un’istruzione di qualità equivalente a quella delle università tradizionali. Attraverso piattaforme e-learning avanzate, gli studenti dei corsi di laurea in Scienze della comunicazione online possono accedere a lezioni, materiali didattici e partecipare a forum di discussione, mantenendo al contempo impegni lavorativi o personali. Anche le università telematiche spesso stabiliscono partnership con aziende e agenzie per offrire opportunità di stage, essenziali per lo sviluppo di competenze pratiche.

I costi delle università online, inoltre, risultano davvero convenienti grazie alle numerose agevolazioni economiche che offrono: queste sono destinate a più categorie di persone, come le donne in gravidanza, i dipendenti PA, i giovani tra i 17 e i 20 anni, gli appartenenti ai sindacati e alle Forze Armate e dell’Ordine. Insomma, è davvero difficile non trovare una convenzione adatta alle proprie esigenze!

Se vuoi avere maggiori info sulla laurea LM-59 online e assistenza gratuita con l’iscrizione, contatta gli esperti di AteneiOnline: ti basterà compilare il form presente in pagina.

Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità: sbocchi lavorativi

I laureati in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità LM-59 possono accedere a un ampio ventaglio di carriere nei settori pubblico e privato. Tra gli sbocchi lavorativi più comuni vi sono:

Esperti di comunicazione aziendale: gestione della comunicazione interna ed esterna delle aziende.

Specialisti in pubblicità: creazione, gestione e valutazione di campagne pubblicitarie.

Responsabili delle relazioni pubbliche: costruzione e mantenimento della reputazione aziendale o di enti pubblici.

Analisti dei media: monitoraggio e analisi dei media per informare le strategie comunicative.

Social media manager: gestione dei canali social di aziende o enti, sviluppando strategie di comunicazione online.

LM-59: cosa si può insegnare

Con una laurea magistrale LM-59, i laureati possono accedere a diverse classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, a seconda delle ulteriori certificazioni ottenute e dei percorsi formativi complementari. Ecco a quali classi di concorso puoi accedere con la laurea LM-59:

A-18 (ex A036 ) – Filosofia e Scienze umane

– Filosofia e Scienze umane A-65 – Teoria e tecnica della comunicazione

Con l’abilitazione nella classe A-18 è possibile insegnare in vari istituti, come:

Invece con l’abilitazione nella classe A-65 è possibile insegnare solo nell’Istituto Tecnico, settore tecnologico (indirizzo grafica e comunicazione).