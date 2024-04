LM-88: Classe di laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale

La classe di laurea magistrale LM-88-Sociologia e ricerca sociale rappresenta un percorso avanzato di studi che mira a fornire competenze approfondite in sociologia, metodologie di ricerca sociale, e analisi dei fenomeni sociali contemporanei. Questo corso di laurea magistrale è offerto sia dalle università tradizionali (in presenza) che dalle università telematiche in Italia, rendendolo accessibile a una vasta gamma di studenti con differenti esigenze e stili di vita.

In questa guida:

LM-88 nelle Università Italiane

Nelle università italiane, la laurea LM-88 mira a fornire una formazione avanzata in sociologia e ricerca sociale, con un forte accento sulle metodologie di ricerca qualitativa e quantitativa. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a lezioni frontali, seminari, e laboratori di ricerca, che consentono un apprendimento dinamico e interattivo. Le facoltà di Sociologia offrono spesso collaborazioni con enti di ricerca, organizzazioni non governative, e aziende, offrendo così agli studenti la possibilità di acquisire esperienza pratica attraverso stage e progetti di ricerca.

Ecco alcune delle università frontali in cui è possibile trovare il corso di laurea in Sociologia e Ricerca Sociale:

Sociologia e Ricerca Sociale nelle Università Telematiche

Le università telematiche, invece, offrono una maggiore flessibilità, consentendo agli studenti di seguire il corso di laurea magistrale LM-88 a distanza. Questo è particolarmente vantaggioso per chi lavora o ha altri impegni. Il materiale didattico è accessibile online attraverso piattaforme e-learning, con lezioni video, forum di discussione, e tutoraggi virtuali. Anche in questo contesto, è possibile partecipare a stage e progetti di ricerca.

Specifichiamo, inoltre, che le iscrizioni alle università online sono aperte tutto l’anno e non presentano test d’ingresso a numero chiuso, in modo da agevolare l’accesso al corso di laurea in Sociologia online. Di fatto, offrono anche diverse agevolazioni economiche che consentono di ridurre l’importo della retta, la quale può essere anche rateizzata.

Sociologia e Ricerca Sociale: sbocchi lavorativi

La laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale LM-88 apre a una varietà di sbocchi lavorativi in diversi settori. I laureati possono trovare opportunità in enti pubblici, aziende private, organizzazioni non profit, e organizzazioni internazionali. Alcuni esempi di ruoli professionali includono:

Analista di ricerca sociale: lavorando per istituti di ricerca, enti pubblici o privati, con l’obiettivo di analizzare dati sociali per influenzare politiche pubbliche o strategie aziendali.

lavorando per istituti di ricerca, enti pubblici o privati, con l’obiettivo di analizzare dati sociali per influenzare politiche pubbliche o strategie aziendali. Esperto in politiche sociali: sviluppando, implementando e valutando politiche sociali per governi o organizzazioni non governative.

sviluppando, implementando e valutando politiche sociali per governi o organizzazioni non governative. Consulente per organizzazioni internazionali: fornendo analisi e consulenze su questioni sociali globali.

fornendo analisi e consulenze su questioni sociali globali. Sociologo d’impresa: analizzando dinamiche sociali all’interno delle aziende per migliorare il benessere dei dipendenti e l’efficienza organizzativa.

analizzando dinamiche sociali all’interno delle aziende per migliorare il benessere dei dipendenti e l’efficienza organizzativa. Responsabile di progetti sociali: gestendo progetti per organizzazioni non profit o settore pubblico che mirano a migliorare le condizioni sociali di comunità specifiche.

LM-88: cosa si può insegnare

La laurea magistrale LM-88 consente anche l’accesso a determinate classi di concorso nell’insegnamento, previo conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Con questa laurea, è possibile insegnare nelle seguenti classi di concorso:

A18 – Filosofia e Scienze umane (ex A036): insegnamento nelle scuole secondarie di II grado

insegnamento nelle scuole secondarie di II grado A65 – Teoria e tecnica della comunicazione: insegnamento negli Istituti tecnici, settore Tecnologico, indirizzo grafica e comunicazione

Dopo aver conseguito l’abilitazione, è necessario superare un concorso pubblico.