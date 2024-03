Orientamento Terza Media: gli indirizzi del Liceo delle Scienze Umane

Come bisogna comportarsi quando in terza media arriva il momento di scegliere la scuola superiore? Semplice, la risposta è una sola: occorre informarsi al meglio per poter valutare bene tutte le alternative. Proprio per questo noi della redazione abbiamo deciso di fornirvi una serie di guide ad hoc. In questo articolo vi parleremo degli indirizzi del Liceo delle Scienze Umane, il quale nasce nel 2010 dalle ex scuole per insegnanti d’asilo ed elementari, ovvero le scuole magistrali, divenute in seguito licei sperimentali: Liceo Socio-Psico-Pedagogico e Liceo delle Scienze Sociali.

Gli indirizzi di Scienze umane sono i seguenti: tradizionale ed economico-sociale. Il Liceo delle Scienze Umane incentra lo studio sulle scienze sociali (scienze umane), cioè psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia e filosofia. Nell’indirizzo tradizionale, oltre a queste materie, vi è lo studio di una lingua straniera affiancata dal latino. L’indirizzo economico-sociale ha come materie caratterizzanti diritto ed economia politica, insieme alle scienze umane, e inoltre è d’obbligo lo studio di due lingue straniere. Andiamo a vedere in cosa consistono esattamente le materie del Liceo di Scienze Umane!

Indirizzi del Liceo di Scienze Umane: le materie

Gli indirizzi di Scienze Umane presentano diversi piani di studio: vediamo in cosa consistono.

Liceo delle Scienze Umane: materie indirizzo tradizionale

Il programma del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo tradizionale prevede uno studio approfondito delle scienze umane, della filosofia, del latino, di una lingua straniera, del diritto e dell’economia. Ecco il piano di studio del Liceo delle Scienze Umane – tradizionale:

Liceo delle Scienze Umane – Indirizzo tradizionale Materie I biennio II biennio V I II III IV Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 Storia e geografia 3 3 – – – Storia – – 2 2 2 Filosofia – – 3 3 3 Scienze umane 4 4 5 5 5 Diritto ed economia 2 2 – – – Matematica 3 3 2 2 2 Fisica – – 2 2 2 Scienze naturali 2 2 2 2 2 Storia dell’arte – – 2 2 2 Scienze motorie o sportive 2 2 2 2 2 Religione 1 1 1 1 1 Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Liceo delle Scienze Umane: materie indirizzo economico-sociale

Ecco cosa si studia al Liceo delle Scienze Umane a indirizzo economico-sociale: come nell’indirizzo tradizionale, si studiano le scienze umane e la filosofia, ma il latino viene sostituito da una seconda lingua straniera e si dà più spazio al diritto e all’economia:

Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale Materie I biennio II biennio V I II III IV Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 Storia e geografia 3 3 – – – Storia – – 2 2 2 Filosofia – – 2 2 2 Scienze umane 3 3 3 3 3 Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 Matematica 3 3 3 3 3 Fisica – – 2 2 2 Scienze naturali 2 2 – – – Storia dell’arte – – 2 2 2 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 Religione 1 1 1 1 1 Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Una volta conseguita la maturità e il titolo di studio del Liceo delle Scienze Umane (ovvero il diploma), lo studente dovrà essere in grado di:

rapportare tutte le conoscenze acquisite attraverso lo studio delle scienze umane, ampliandole

conoscere ed applicare tutte le principali tipologie educative

identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali

confrontare teorie e strumenti necessari per capire la varietà della realtà sociale, facendo particolare attenzione ai fenomeni educativi

utilizzare in maniera critica e consapevole le principali metodologie relazionali e comunicative

Liceo delle Scienze Umane: sbocchi lavorativi e università

Ti chiedi cosa fare dopo il Liceo delle Scienze Umane? Questo istituto permette l’accesso a una qualsiasi facoltà universitaria. In particolare, tra gli sbocchi universitari dopo il Liceo delle Scienze Umane troviamo le seguenti facoltà:

Molte di queste facoltà sono presenti anche nelle università telematiche riconosciute dal Miur: i loro titoli di studio sono del tutto validi ai fini lavorativi e concorsuali, e inoltre ti consentono di studiare dove e quando vuoi, senza vincoli di spazio e tempo.

Infine, se ti chiedi anche “Che lavoro posso fare dopo il Liceo delle Scienze Umane?”, sappi che potrai lavorare come assistente sociale, assistente per l’infanzia, operatore di animazione sociale, esperto in servizi della comunicazione e in pubbliche relazioni, e nel campo dell’organizzazione e della promozione culturale.

