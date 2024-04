LMG-01: Classe di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

La classe di laurea LMG-01 corrisponde al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, istituita con l’obiettivo di formare giuristi di alto livello, capaci di inserirsi in vari ambiti professionali. Questo percorso di studi, della durata di cinque anni, è offerto sia dalle università tradizionali che da quelle telematiche in Italia, adattandosi così alle diverse esigenze degli studenti.

LMG-01 nelle Università Italiane

Nelle università italiane tradizionali, il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza prevede un approccio didattico che combina lezioni frontali, seminari, e attività pratiche come stage e tirocini, spesso obbligatori. Gli studenti vengono guidati nello studio del diritto in tutte le sue forme (civile, penale, amministrativo, ecc.), con una forte enfasi sulla comprensione e sull’applicazione pratica delle leggi. L’accesso alla facoltà di Giurisprudenza può richiedere il superamento di una prova di ammissione, a seconda dell’università scelta.

Ecco alcune delle università frontali dove è possibile frequentare il corso di laurea in Giurisprudenza LMG-01:

Giurisprudenza nelle Università Telematiche

Le università telematiche offrono un’alternativa flessibile allo studio tradizionale, permettendo di seguire il corso di laurea in Giurisprudenza online. Questo tipo di formazione è particolarmente adatto a chi lavora o ha altri impegni che rendono difficile frequentare corsi in presenza. Anche se l’approccio didattico è diverso, il piano di studi rimane comparabile a quello delle università tradizionali, garantendo la stessa qualità formativa e un titolo di studio riconosciuto dal Miur. Le lezioni vengono erogate tramite piattaforme online, con supporto di tutor e la possibilità di interagire con docenti e studenti attraverso forum e chat.

Tra gli altri vantaggi delle università online, troviamo la possibilità di iscriversi in qualsiasi periodo dell’anno senza dover sostenere un test d’ingresso ostativo. Al massimo, lo studente dovrà sostenere una prova conoscitiva volta a sondare le sue competenze di base. Inoltre, le università telematiche presentano moltissime agevolazioni economiche che permettono di facilitare l’investimento sulla propria formazione.

Laurea in Giurisprudenza: quali sono gli sbocchi lavorativi?

La laurea in Giurisprudenza apre le porte a una vasta gamma di carriere nel campo del diritto e oltre. I laureati possono accedere alle professioni legali tradizionali, come avvocato, magistrato (previo superamento di concorsi pubblici specifici) e notaio, oppure possono lavorare come consulenti legali per aziende, enti pubblici o organizzazioni non governative. Altri sbocchi lavorativi includono la carriera diplomatica, il lavoro nelle organizzazioni internazionali, nelle forze dell’ordine, nel settore bancario e finanziario per la gestione dei rischi legali, e nel campo dell’insegnamento e della ricerca accademica.

LMG-01: cosa si può insegnare?

Con una laurea in Giurisprudenza, è possibile insegnare nelle scuole secondarie di secondo grado, previa abilitazione all’insegnamento e l’iscrizione nelle apposite classi di concorso. C’è solo una classe di concorso accessibile ai laureati in Giurisprudenza, ovvero la A046 (Scienze giuridiche ed economiche), per insegnare diritto ed economia nelle scuole superiori. Ad esempio, possono insegnare nel liceo delle scienze umane, nel liceo sportivo e in diversi istituti tecnici e professionali.

Per accedere all’insegnamento è necessario, oltre alla laurea, superare un concorso pubblico per l’accesso ai ruoli docenti, seguito da un periodo di formazione e prova sul campo.