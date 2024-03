Secondo la XXIV° indagine AlmaLaurea, che ha coinvolto circa 300mila laureati in 77 atenei italiani, la LUMSA è un’Ateneo che supera le medie nazionali sotto vari punti di vista, e ha quindi raccolto opinioni in gran parte positive.

In primo luogo sulla soddisfazione per il corso di laurea. La regolarità negli studi, i buoni rapporti tra docenti e studenti, la dotazione di aule e spazi studi sono gli altri fattori che portano questo Ateneo a essere un fiore all’occhiello delle Università presenti sul territorio nazionale.

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono le opinioni e le recensioni della LUMSA da parte di studenti ed ex studenti, per comprendere meglio quali sono i punti di forza di questa realtà universitaria, senza tralasciare eventuali criticità che si potrebbero incontrare nel corso del percorso di studio.

In questa guida:

LUMSA: opinioni e recensioni

La splendida location nel quartiere Prati Roma e l’elevata qualità delle strutture sono tra i punti di forza di questo Ateneo. Gli studenti apprezzano, inoltre, che i palazzi storici siano completamente ristrutturati e riallestiti.

Tra le recensioni lasciate sui vari canali social si può leggere l’apprezzamento che molti studenti fanno all’organizzazione dell’università LUMSA. Viene descritta come impeccabile e l’ambiente viene considerato accogliente e ben strutturato.

La preparazione dei professori viene evidenziata come positiva. I professori, infatti, sono competenti nella loro materia e dimostrano un’incredibile disponibilità nei confronti degli studenti. Questo aspetto contribuisce a creare un ambiente di apprendimento stimolante e collaborativo.

Questa una delle tante testimonianze di studenti che hanno intrapreso un percorso universitario presso la LUMSA di Roma: Università molto organizzata, segreteria efficiente. Aule accoglienti e docenti molto competenti. I tempi di attesa per le risposte alle mail sono brevi.

Le opinioni e le recensioni dell’Università LUMSA sono concordi sull’organizzazione dell’Ateneo e viene considerata ideale per programmare delle esperienze di studio all’estero e per imparare come ci si relazione con le aziende.

Psicologia LUMSA: opinioni

Per il dipartimento della LUMSA di Psicologia le opinioni sono molto buone. La didattica viene elogiata per qualità e per la preparazione dei docenti, ritenuti competenti e sempre pronti ad aiutare chi ha delle difficoltà lungo il percorso didattico. Tra tanti commenti lasciati online, questo riassume tutte le opinioni lasciate da studenti ed ex studenti. Ho frequentato la facoltà di scienze e tecniche psicologiche ed in seguito la specialistica in psicologia del lavoro. Ottima qualità didattica, i docenti tutti preparati e molto disponibili, cosa rara.

Economia LUMSA: opinioni

Ottima università, la mia esperienza è stata positiva. Frequento il corso di economia, professori molto validi proveniente da Roma 3, Luiss, Bocconi e molti altri atenei. Consigliata. Anche per il dipartimento della LUMSA di Economia le opinioni sono positive. I docenti sono preparatissimi e quando seguono dei laureandi non esitano a fornire il loro contributo con proposte scientifiche e tecniche.

Giurisprudenza LUMSA: opinioni

Anche per il dipartimento della LUMSA di Giurisprudenza le opinioni sono positive. Come per tutto l’Ateo gli studenti ed ex studenti rimarcano la disponibilità e la professionalità dei docenti. I professori, infatti, sono ritenuti molto competenti sia nell’insegnamento sia nella cura e nella dedizione verso gli studenti. I servizi vengono ritenuti ottimi e l’organizzazione dell’università viene definita brillante.

LUMSA Palermo: opinioni e recensioni

La LUMSA di Palermo è focalizzato sulla formazione nei settori giuridico, economico e sociale. Si leggono molte recensioni positive da parte di studenti ed ex studenti, come questa Si trova all’interno di un palazzo nobiliare, ben curato, con un ampio giardino utilizzato anche come parcheggio moto. Università ben strutturata, diverse le aule, così come gli uffici, e gli spazi adibiti agli studenti.

L’Ateneo è elogiato per la sua serietà e per la disponibilità dei docenti verso gli studenti. Commenti molto positivi sulla struttura e sul giardino che la caratterizzano. Altri studenti hanno, invece, riscontrato delle difficoltà. In particolare relative alla convalida dei CFU di esami sostenuti da un’università statale. Per questa categoria è prevista solo nuova iscrizione come matricola, in quel caso vieni considerato “puro” e “degno di immatricolazione”, nel mio caso invece sono stato “demonizzato” e considerato come un “caso non recuperabile”.

LUMSA: lamentele e opinioni negative

Sono molto deluso dal corso di laurea triennale in “Tecniche informatiche per la gestione dei dati”: prima dell’iscrizione ti raccontano che è “professionalizzante”, ma dopo un paio d’anni ti rendi conto che non è vero. Inoltre, segreteria e amministrazione funzionano a sprazzi, e l’ufficio “tirocini” è una vera e propria presa in giro. Questa è una delle opinioni negative che abbiamo registrato da parte degli studenti sulla LUMSA.

Per alcuni studenti l’esperienza alla LUMSA è stata negativa, molto probabilmente perché si erano fatte delle aspettative diverse che sono state deluse nel corso del percorso di studio. In questi casi, che sono comunque una minoranza, i servizi sono considerati pochi e quelli sportivi sono stati ritenuti scadenti. Ci sono lamentele anche su informazioni che arrivano con ritardo e sulle modalità di iscrizioni, ritenute poco organizzate.

LUMSA: la nostra valutazione complessiva

Da quanto fin qui scritto le opinioni e le recensioni sulla LUMSA sono in gran parte positive. Il 95,9% dei laureati presso questo Ateneo ha infatti dichiarato di essere soddisfatto della propria esperienza di studio. Ci sono tre indicatori significativi che giustifica questo dato:

il rapporto con i docenti , considerato positivo nel 97,1% dei casi;

, considerato positivo nel 97,1% dei casi; il carico di studio , considerato adeguato dal 92,8% dei laureati;

, considerato adeguato dal 92,8% dei laureati; la qualità delle aule, apprezzata dal 97,7% degli intervistati.

Ciò che emerge anche dalle opinioni sulla LUMSA è che gli studenti sceglierebbero nuovamente questo Ateneo e il corso di studi intrapreso; questo si evince anche dalla regolarità negli studi di tutti coloro che intraprendono questo percorso universitario.

Quanto scritto si evince anche da questo commento: Università LUMSA: in continuo automiglioramento, capace di seguire e consigliare i suoi studenti in ogni fase della sua vita da studente/laureato, annovera professori di grande spessore, cura con dedizione sia le discipline umanistiche che quelle scientifiche. Potrei stare ore a raccontare le storie di tanti talenti che hanno vissuto, studiato e lavorato fra le mura della Lumsa, ora stimati professionisti. Ed altrettanto bene va detto sui docenti che vi lavorano: molto disponibili e competenti. Trasmettono con naturalezza la loro peculiare trasversalità tra materie scientifiche ed umanistiche per garantire una formazione a 360°. Ancor oggi ringrazio chi anzitempo mi consigliò la Lumsa.