Naba Milano/Roma: opinioni e recensioni degli studenti

La NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, ha sede a Milano e a Roma ed è la più grande tra le Accademie di Belle Arti in Italia riconosciute dal sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dal MIUR. All’interno dell’offerta formativa è possibile trovare lauree triennali, lauree magistrali, master, special programs nel campo della moda, del design, delle arti visive, dei media e delle nuove tecnologie, della grafica e della comunicazione.

Ovviamente prima di scegliere un corso oppure un istituto a cui iscriversi, molto importante è leggere le recensioni e le opinioni di studenti ed ex studenti che possono dare così un giudizio obiettivo su quelle che sono le caratteristiche della scuola, parlando anche delle criticità, quindi mettendo in risalto quali potrebbero essere le cose da migliorare.

Opinioni Naba Milano 2024: le recensioni degli studenti

Tra le sedi NABA, quella a Milano è la più antica. Il Campus si trova all’interno di un complesso storico in cui ci sono ben 13 strutture con aule studio, aule computer, student lounge, diversi laboratori (fashion design, design, media design, visual arts) una biblioteca, un’area verde, un bar e un ristorante.

Non a caso molti studenti ed ex studenti sono felici dell’ambiente internazionale del campus: “Ottimo istituto. Struttura del campus molto bella e ben organizzata. Gli studenti sono tanti, che arrivano anche dall’estero. Ci sono tanti ragazzi e ragazze che vengono da diverse parti del mondo. Attraverso i workshop c’è modo di fare nuove esperienze e conoscere culture diverse”.

“Sono passata in segreteria per chiedere delle informazioni riguardo l’iscrizione e corsi. Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla gentilezza e cordialità che il ragazzo all’ingresso e le ragazze della reception. Ottimo biglietto da visita per chi intende iscriversi presso questa accademia“.

“Sono entusiasta di parlare a cuore aperto della mia esperienza alla NABA, in cui ho trovato un ambiente accademico stimolante e formativo. I docenti sono tutti molto preparati e dimostrano di avere una grande competenza nel loro ambito e un impegno costante nel fare delle lezioni coinvolgenti. Hanno l’abilità di far comprendere concetti difficili in maniera lineare e questo rende il percorso di studio molto appassionante. Inoltre, il servizio messo a disposizione dalla NABA ha soddisfatto le mie aspettative, mettendo a disposizione un supporto amministrativo produttivo e risorse online di qualità che hanno arricchito l’esperienza accademica. Per concludere, consiglio a tutti la NABA a chiunque cerchi una realtà che unisca professionalità accademica e un servizio di qualità“.

“Sono ancora al primo anno di corso, ma come ho letto in un’altra recensione, si tratta di una realtà molto dinamica; i docenti sono sempre disponibili in tutto, ma come ogni essere umano hanno dei piccoli difetti (secondo il mio modesto giudizio, non tanto gravi quanto il personale docente nelle altre università). Oltre al prezzo un po’ troppo alto rispetto agli altri competitor, bisogna però specificare che non è una classica università, è come un Accademia, c’è molto pratico e, se non in sessione, c’è molto tempo a tua disposizione per mettere le basi per il proprio futuro. Per me è perfetta per le mie necessità“.

Opinioni Naba Roma 2024: le recensioni degli studenti

La sede romana della NABA si trova in due edifici storici del Novecento nel quartiere Ostiense. Il campus si estende su 6000 mq e ha al suo interno laboratori di fashion design, media design, visual arts, una biblioteca, spazi studio e ristoro. Proprio recentemente è stato inaugurato un nuovo edificio come consolidamento e crescita di NABA come polo culturale di riferimento nella Città Eterna.

La scelta di questo posto è stata influenzata dal suo attuale ruolo come punto di riferimento per l’innovazione. La zona di Ostiense sta crescendo rapidamente e ospita molte istituzioni e aziende che collaborano con NABA, creando una specie di “Ostiense Valley“. Inoltre, c’è la volontà di offrire nei prossimi anni soluzioni abitative collegate alla sede per venire incontro ai bisogni degli studenti fuori sede.

Anche in questo caso le recensioni NABA in generale sono positive: “Mi sto trovando molto bene in NABA, la cosa che apprezzo di più è avere professori che sono in primis professionisti di settore, è sicuramente un plus per una didattica di qualità“.

“Molto avanzata dal punto di vista delle arti visive, ma deve ancora migliorare per quanto riguarda la qualità e quantità dei servizi. Da rivalutare anche le opportunità offerte a livello di esperienze e attività legate all’università ma in orari extrascolastici“.

“Frequento NABA da un anno e sono molto soddisfatto. I docenti sono qualificati e sono sempre disponibili con gli studenti. Il campus è molto bello e curato, quando entri sembra di arrivare in un campus americano. I laboratori sono ben forniti, tutto ciò di cui avevo bisogno!“.

“Docenti disponibili, argomenti e corsi adatti al percorso scelto, struttura e servizi di alto livello, grandi e diversificati sbocchi lavorativi“.

“Ottima realtà di stampo pratico-teorico. Una esperienza molto positiva è di grande accrescimento sia lavorativo sia umano. Rispetto ad un ateneo tradizionale ho notato maggiore motivazione dei professori a trasmettere le proprie conoscenze ed una forte apertura al dialogo e al miglioramento dell’offerta formativa. La consiglio vivamente a ricerca una formazione capace di trasmettere agli allievi un forte know how e spirito di osservazione critica nei confronti della materia studiata“.

Recensioni Naba: considerazioni conclusive

Le opinioni sull’Accademia NABA sono in gran parte buone e il punto di forza sembra essere quello del personale docente, altamente qualificato e disponibile per rispondere a tutte le esigenze degli iscritti.