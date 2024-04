L’università Dante Alighieri è tra le Università Private Riconosciute dal Miur una di quelle maggiormente radicate nell’area del Mediterraneo. Fondata nel 1984 a Reggio Calabria, nel 2007 ha conosciuto una tappa importante del suo percorso attraverso il riconoscimento legale. Oggi propone un’offerta formativa volta a inserire nel mondo del lavoro professionisti dello sviluppo, dell’inclusione e della comunicazione. È dunque consigliabile, o meno, intraprendere un percorso formativo in questo ateneo? Leggiamo le recensioni di studenti ed ex studenti, per consentirti di farti un’idea in merito.

Università Dante Alighieri: le opinioni degli studenti

L’università Dante Alighieri ha recensioni positive riguardo i docenti, ritenuti competenti, cordiali e molto disponibili: “Ateneo a misura di essere umano, la didattica si basa su un approccio proattivo. Imparare è stimolante e mai banale, i docenti sono molto disponibili e questo rende più fluido lo scambio di informazioni con gli studenti. Anche il personale di supporto è sempre pronto a venire incontro alle esigenze degli utenti”.

Il percorso di studio viene definito da studenti ed ex studenti come interessante e stimolante. Il programma formativo viene considerato bene strutturato e le nozioni apprese lungo tutto il lasso temporale di studio sono utili per ciò che si vuole andare a fare nel mondo del lavoro: “Lo stage formativo mi ha insegnato molto e la struttura che mi ha ospitata, mi ha fatto una proposta di lavoro. Consiglio questo corso a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco!”

All’Università Dante Alighieri gli esami sono facili?

Gli esami si svolgono con una modalità che presenta un’elevata flessibilità, permettendo agli studenti di pianificare le sessioni d’esame con grande facilità. La possibilità di poter visionare le videolezioni in qualsiasi momento, consente allo studente di reperire tutto il materiale utile per la preparazione degli esami e per colmare eventuali lacune. Laddove ci dovessero essere delle difficoltà, i professori sono molto disponibili.

Questo aspetto si fa sentire nelle recensioni dell’ateneo: “I professori sono tutti, anche quelli più severi, un sogno. Le lezioni vengono svolte alla pari, gli studenti vengono messi nelle condizioni di poter intervenire attivamente durante la lezione senza mai sentirsi fuori luogo, a volte vengono proprio coinvolti nella presentazione delle lezioni”.

Recensioni di Dante Alighieri: le domande più comuni

Tra le domande più comuni troviamo quelle relative ai test, all’iscrizione ai corsi, quanti sono in lingua italiana e i relativi programmi.

Ci sono, inoltre, molte domande anche sulle lezioni: quando avvengono, dove si possono seguire. Si richiedono informazioni anche sul costo dei corsi e sugli attestati rilasciati a fine corso.

Per approfondire, trovi tutte le risposte alle domande più comuni nella nostra guida generale: Università per Stranieri Dante Alighieri: Corsi di Laurea, Master, Costi

Dante Alighieri: le opinioni negative

Tra le note negative è segnalata a volte la poca disponibilità dell’ateneo nel supportare l’ex studente dopo il tirocinio. Dopo aver conseguito la laurea ed effettuato lo stage, lo step successivo è quello della ricerca del lavoro. Alcuni ex studenti, infatti, lamentano di essere lasciati soli ad affrontare questo percorso, a fronte di una spesa economica di una certa entità effettuata per il percorso di studi. A parere di alcuni studenti, l’università potrebbe quindi essere organizzata meglio sotto questo aspetto. Da notare tuttavia che su questo tema abbiamo registrato anche opinioni positive riportate nei paragrafi precedenti.

Ci sono state anche segnalazioni di modalità informative troppo aggressive: “La persona con cui mi sono trovata a parlare […] mi ha parlato dei corsi, poi dei costi ed infine mi ha chiesto i documenti. Mi è sembrato strano, in quanto doveva essere un semplice colloquio, visto che era la prima volta che ci siamo visti ho pensato che avrei avuto il tempo di pensarci. Poco dopo, mi ha consegnato dei moduli e ha cercato di farmeli firmare, al che mi sono rifiutata subito, in quanto ovviamente dopo che ti sparano €2700 un attimo bisogna organizzarsi per iniziare un percorso simile”.

Dante Alighieri: la nostra valutazione complessiva

L’Università Dante Alighieri risulta in genere piuttosto apprezzata nelle recensioni, in quanto offre l’opportunità di conciliare il percorso di formazione con il lavoro. La possibilità di avere a disposizione delle videolezioni, infatti, consente agli studenti maggiore flessibilità nella gestione dello studio. Le videolezioni coprono una vasta gamma di argomenti, i temi sono approfonditi in modo chiaro e comprensibile, e sono accessibili con facilità a qualsiasi ora.

L’ateneo Dante Alighieri ha opinioni molto buone rispetto all’eccellente struttura, ai docenti e al rettorato. Gli studenti internazionali apprezzano l’atmosfera accogliente e l’ambiente stimolante dell’università. È degno di nota il fatto che risulta che l’istituzione risponde tempestivamente alle recensioni negative, dimostrando interesse rispetto ai feedback degli studenti. L’Università Dante Alighieri sembra quindi rappresentare una scelta affidabile per coloro che desiderano intraprendere corsi di lingua italiana o altre discipline offerte.

