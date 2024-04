L’Università KORE di Enna, il quarto ateneo siciliano, e una delle Università private riconosciute dal MIUR, vanta un’offerta didattica che comprende cinque macroaree: Scienze Economiche e Giuridiche, Scienze dell’Uomo e della Società, Studi Classici Linguistici e della Formazione, Scienze Mediche, e l’area tecnica con corsi di Ingegneria e Architettura. Conosciuta anche come UKE o Unikore, in questa guida vedremo se è consigliabile o no iscriversi presso la KORE, sulla base delle recensioni online.

Leggi le opinioni di studenti ed ex studenti, in modo da farti un’idea. Buona lettura!

Università KORE di Enna: recensioni degli studenti

L’università Kore di Enna nelle recensioni è apprezzata in particolare per la metodologia di insegnamento: “I professori sono per la maggior parte giovanissimi e preparatissimi, molto disponibili al dialogo (ad eccezione di qualcuno ovviamente) e lo studente non viene considerato un semplice numero di matricola. Insomma, chi decide di iscriversi alla KORE di certo non se ne pentirà, io continuerei a sceglierla senza rimpianti e la consiglio a chiunque voglia intraprendere dei percorsi universitari…”

Gli sbocchi professionali, tuttavia, sono limitati dalla difficile situazione economica della Sicilia. Le strutture e i servizi offerti raggiungono standard elevati, con particolare attenzione alla pulizia. La vita extra-universitaria è caratterizzata da un ambiente pulito e tranquillo, favorito dalla posizione ad Enna: “Università valida, con tantissimi corsi di laurea. Le strutture sono nuove e in ottime condizioni, i servizi abbastanza soddisfacenti”.

È, inoltre, presente la possibilità di attività extra-curriculari. I docenti sono disponibili e competenti, soprattutto nell’insegnamento delle lingue e delle culture moderne come l’inglese e il cinese: “L’Università Kore di Enna eccelle nella didattica grazie a professori giovani, preparati e dedicati. Materie sempre aggiornate, struttura ben curata, e una biblioteca di prim’ordine. Laboratori di alta qualità completano un’esperienza accademica straordinaria. Altamente raccomandata”.

All’Università KORE di Enna gli esami sono facili?

I professori risultano molto disponibili nei confronti degli studenti, soprattutto nella preparazione degli esami. Le difficoltà che si possono incontrare durante lo studio, quindi, possono essere superate tramite un confronto diretto con i docenti: “ottimi insegnamenti, possibilità di attività extra e prof disponibili (parlando di lingue e culture moderne, inglese e cinese). prof di cinese in particolare, incredibilmente preparati“.

La presenza di una biblioteca fornita e la possibilità di poter frequentare dei laboratori di alto livello, aiutano gli studenti nella preparazione degli esami. Ogni esame presenta le proprie difficoltà, a fare la differenza è avere a disposizione un’ampia gamma di servizi che possono aiutare a dissipare ogni minimo dubbio. In questo ateneo gli studenti dichiarano di avere tutti i mezzi necessari per una preparazione ottimale.

Recensioni di Università KORE: le domande più comuni

Tra le domande più comuni che si pongono gli studenti che vogliono intraprendere un percorso formativo in questa università è il costo.

Seguono domande su quanti studenti sono presenti in ateneo, quali materie si studiano e, per i percorsi di studi a cui si può accedere solo sostenendo un test, quanti sono i posti disponibili.

Tra chi, invece, frequenta già l’ateneo le domande più comuni che si possono trovare sul web sono quelle inerenti alle domande che i docenti pongono durante gli esami, in modo da avere una traccia di partenza su cui prepararsi e affrontare al meglio l’esame.

Università KORE: le opinioni negative

L’università Kore viene talvolta biasimata per la difficoltà degli studenti fuori sede nel contattare l’ateneo: “[…] non è per niente facile per i fuori sede riuscire a parlare al telefono con qualcuno della segreteria per avere delle informazioni. Nemmeno per email. La casella di posta risulta intasata. Quindi se non si è sul posto, c’è poco da fare. Considerando che è un’università privata, il servizio dovrebbe essere celere. Peccato!”

Nel ranking del Censis delle Università Italiane 2023/24 risulta inoltre migliorabile, rispetto alla media, sulle spese destinate alle borse di studio e ai servizi per gli studenti.

KORE: la nostra valutazione complessiva

L’Università Kore di Enna nelle recensioni degli studenti è generalmente apprezzata per l’eccellenza della didattica, grazie a un corpo docente professionale e competente. La soddisfazione degli studenti, inoltre, emerge dai risultati di un questionario dettagliato, nel quale i laureandi esprimono valutazioni sui servizi, sui docenti, sulle strutture, sull’apprendimento delle lingue e su altri aspetti del funzionamento dell’ateneo frequentato. Qualche area di possibile miglioramento è stata invece segnalata sui servizi di segreteria.

Le materie offerte sono sempre aggiornate e la struttura dell’università è ben curata, con una biblioteca di prim’ordine a disposizione degli studenti. Sono presenti anche numerosi laboratori, che sono di alta qualità. La possibilità di frequentare laboratori di alto livello arricchisce ulteriormente l’esperienza accademica. L’ateneo, inoltre, è attivamente coinvolto in progetti di internazionalizzazione: attualmente conta circa 200 accordi con università straniere.

