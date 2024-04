Gli studenti dell’Universitas Mercatorum dicono di essere completamente soddisfatti di questa università. Le recensioni sull’Università Mercatorum sono molto positive e oltre alla qualità della didattica è apprezzata anche l’opportunità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. La Mercatorum viene descritta come un buon ateneo, all’avanguardia, che ha a cuore il benessere degli studenti.

Prima di vedere insieme le opinioni degli studenti, vi ricordiamo che l’offerta formativa di questa realtà è molto ampia e mette a disposizione percorsi accademici caratterizzati dall’innovazione, affiancati da un incubatore e acceleratore d’impresa. I corsi di laurea Mercatorum riguardano diverse facoltà tra quelle fondamentali nell’attuale panorama del mondo imprenditoriale: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia e Scienze Umanistiche.

In questo nostro approfondimento vi parleremo di quali sono le recensioni e le opinioni sull’Universitàs Mercatorum. Oltre alle recensioni positive e alle domande più gettonate che si possono trovare sul web per capire meglio come funziona questa struttura, vi riporteremo anche i commenti negativi. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Universitas Mercatorum: le opinioni degli studenti

Gli studenti ed ex studenti che hanno frequentato l’Universitas Mercatorum hanno pubblicato online tendenzialmente recensioni positive. I commenti Mercatorum descrivono un ateneo all’avanguardia, che si occupa del benessere degli allievi e che vuole fargli ottenere il massimo. Come le altre università telematiche italiane è riconosciuta dal MIUR e monitorata dall’Anvur da cui è valutata positivamente sul mercato universitario.

Un altro fattore importante, soprattutto nel mondo professionale, riguarda la notevole offerta formativa. Oltre alle facoltà che vi abbiamo elencato in precedenza, sono attivi insegnamenti afferenti a settori di grande importanza per il brand Italia, come Moda e Turismo che vanno ad arricchire l’offerta didattica migliorando ulteriormente le recensioni sull’Universitas Mercatorum. Senza dimenticare i docenti che sono ritenuti molto validi.

Chi frequenta o ha frequentato questa università può contare su una collaborazione di tipo pubblico (Camere di Commercio) – privato (a seguito dell’accordo con il gruppo Pegaso) per la governance di una istituzione universitaria nata con lo scopo di assumere la leadership nella formazione delle imprese, con una particolare attenzione alle startup.

Recensioni di Mercatorum: le domande più comuni

Quali sono invece le domande più comuni su Mercatorum? Molti utenti si chiedono se sia una università valida ed affidabile ed ovviamente la risposta è sì, in quanto oltre ai giudizi positivi del MIUR e dell’ANVUR, anche le stesse recensioni ottime di studenti ed studenti confermano questa tesi.

Mercatorum è una buona università? Anche in questo caso la risposta ha esito positivo, visto che nel piano di studi si possono trovare materie sempre nuove, al passo con i tempi e che preparano seriamente gli studenti per il mondo del lavoro. Questo vale per chi ha già un lavoro che per chi vuole crearsi una professione o ha già una idea imprenditoriale da realizzare. Infine questo ateneo è facile o difficile? Molti pensano che gli esami siano più facili di quelli proposti da altre realtà di questo tipo, perché sono con domande a risposta multipla. Alcune opinioni sono discordanti e c’è chi ritiene che sia una modalità d’esame che richiede un maggiore impegno e una preparazione molto precisa e puntuale. Non a caso si tratta di una delle poche recensioni negative, di cui vi parliamo nel paragrafo successivo.

Mercatorum: le opinioni negative

Ovviamente è normale che in una moltitudine di opinioni positive, ci siano delle recensioni negative. L’università Mercatorum è molto piccola, anche se ha il grande vantaggio di far parte del circuito Unipegaso che ne controlla la qualità. Il problema però di essere una realtà molto piccola è che spesso i processi non sono sempre monitorati. Alcuni futuri iscritti hanno espresso commenti tutt’altro che positivi in merito alla segreteria didattica che a volte fa fatica a rispondere a tutte le richieste in maniera celere.

Inoltre alcuni si sono lamentati della modalità d’esame (a crocette) che prevede che per prendere il massimo dei voti sia necessario rispondere esattamente a 30 risposte esatte (con valore +1). Questo ateneo tiene molto al giudizio degli studenti e cerca di trarre massimo vantaggio anche dalle recensioni negative. Non a caso leggere le opinioni negative può far sì che l’università possa migliorare e quindi ottenere il massimo sotto tutti i punti di vista.

Mercatorum: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso le recensioni sull’universitas Mercatorum sono positive: la piattaforma di e-learning in cui è possibile seguire le lezioni – e che è messa a disposizione dall’ateneo – mette a disposizione percorsi didattici organizzati secondo modelli scientifici d’eccellenza in funzione di competenze lavorative altamente competitive, in uno spazio collaborativo e di ampia condivisione.

Ricordiamo che la didattica viene erogata dalla piattaforma iUniversity e tiene conto delle più recenti strategie di insegnamento/apprendimento, inoltre mette in luce l’interesse dello studente, mettendolo al centro del percorso formativo e costruendo percorsi personalizzati che tengano conto anche delle competenze acquisite nei contesti informali e non formali. L’ateneo mette a disposizione anche strumenti di comunicazione e supporti metodologici e motivazionali che hanno l’obiettivo di accompagnare gli iscritti nel loro percorso.

Il nostro approfondimento termina qui, ma se avessi bisogno di ulteriori dettagli a riguardo, non esitare a compilare il form qui di seguito. Verrai ricontattato il prima possibile dagli esperti di AteneiOnline, che ti daranno un orientamento personalizzato e gratuito.