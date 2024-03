L’Università Telematica Mercatorum è stata riconosciuta con D.M. il 10 maggio 2006. Il suo nome richiama le antiche Camere di Commercio la cui vocazione era la regolazione dei mercati, proteggendo gli interessi di tutti i settori. Durante gli anni questo ateneo ha avuto una crescita esponenziale, tanto da essere il terzo ateneo online italiano per numero di iscritti nel passato anno accademico, tra le 11 Università Online Riconosciute dal Miur.

Mercatorum mette a disposizione corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico e corsi singoli, tutti erogati in modalità e-learning, quindi a distanza. Ricordiamo che questa struttura prevede un metodo di didattica moderno e alternativo, ossia una successione progressiva fra lo studio (learn) e il lavoro (Act). Ma quali sono i corsi presenti nell’offerta formativa?

Corsi di Laurea Mercatorum: Facoltà, Tipologie e Costi

I corsi di laurea Mercatorum fanno riferimento alle seguenti facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia e Scienze Umanistiche con corsi triennali, magistrali e a ciclo unico.

Per quanto riguarda i costi Mercatorum la retta varia da un minimo di 1.700 € a un massimo di 4.000 €, a cui vanno aggiunti 16 euro per la marca da bollo virtuale e 140 euro della tassa regionale. La cifra si può abbassare grazie ad agevolazioni, convenzioni e borse di studio per gli studenti più meritevoli oppure per quelli che hanno ISEE basso.

Corsi di Laurea Triennale Mercatorum

Gli studenti possono iscriversi ai corsi di laurea se sono in possesso di un Diploma di Scuola Superiore Secondaria di II grado o di altro titolo conseguito all’estero ma riconosciuto in Italia, come scritto nel D.M. 03/11/99, n° 509 e modificato dal DM n. 270 del 22-10-2004. Le iscrizioni sono aperte in qualsiasi periodo dell’anno, perciò le future matricole non hanno scadenze da rispettare in tal senso.

In tutto, l’università Mercatorum eroga 25 corsi di laurea triennale. Ecco l’elenco completo:

Corsi di Laurea Magistrale Mercatorum

In merito ai corsi di laurea magistrale Mercatorum c’è bisogno di un titolo di laurea oppure del diploma universitario triennale o di altro titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

In tutto, l’università Mercatorum eroga 7 corsi di laurea magistrale a cui va aggiunto anche il corso a ciclo unico (perciò della durata di cinque anni) di Giurisprudenza. Ecco l’elenco completo:

Corsi Singoli Mercatorum

Infine, per quanto riguarda i corsi singoli Mercatorum, gli studenti possono iscriversi a singoli insegnamenti e sostenerne i relativi esami, ottenendo una certificazione dell’attività svolta. In questo caso i costi sono minori: 120 euro come contributo per le procedure di iscrizione e rilascio del libretto universitario, inoltre 50 euro per CFU (Credito Formativo Universitario).

