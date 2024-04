L’università Unidav è una struttura molto piccola, perciò risulta spesso complicato rintracciare recensioni sull’ateneo. L’Università telematica Da Vinci ha comunque dei giudizi positivi, visto che i suoi studenti ed ex studenti lo ritengono un buon ateneo. Le opinioni online sull’UniDav non sono tantissime, tuttavia questa realtà è una delle undici università telematiche riconosciute dal MIUR e questo dà senz’altro un’indicazione del fatto che si tratti di un ateneo di qualità certificata.

Nel nostro approfondimento vi parleremo proprio degli aspetti positivi, ma anche di quelli negativi di Unidav, come segnalato dagli stessi studenti ed ex studenti attraverso le recensioni pubblicate in Rete. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Università UniDav: le opinioni degli studenti

Nonostante le recensioni UniDav siano poche, sembrano essere tutte molto positive. Gli studenti apprezzano molto la maggior parte del corpo docente. Inoltre il carico di studio è paragonabile a quello di un ateneo statale: i piani di studio e i programmi d’esame sono infatti gli stessi dell’Unich, e anche i libri di riferimento per la preparazione agli esami sono gli stessi, così come – quasi sempre – la modalità d’esame, avendo i docenti in comune.

Molti allievi pensano che la preparazione online sia superiore a quella dei colleghi tradizionali, avendo a propria disposizione un numero maggiore di strumenti didattici per approfondire e capire al meglio le lezioni. Il grande vantaggio è che dà modo di approfondire moltissimi insegnamenti mentre si porta avanti parallelamente proprio profilo lavorativo: non a caso, come le altre telematiche, è un’università perfetta per gli studenti lavoratori. Le recensioni sui master sono molto positive per cui dopo aver conseguito la laurea ed avviato la propria carriera, si può pensare di continuare gli studi.

Ricordiamo che oltre alla valutazione del MIUR, le università online sono valutate ogni anno dall’Anvur (L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca che è un ente pubblico della Repubblica Italiana, vigilato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e si occupa della valutazione dell’attività delle università in Italia) che mette in risalto i punti a favore e le criticità, permettendo alla struttura di migliorare nel tempo, imparando dai propri errori.

Recensioni di UniDav: le domande più comuni

Visto che online sono poche le recensioni su UniDav, sono tante le domande che si possono trovare. Se l’università è valida la risposta è ovviamente sì, per tutti i motivi di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Unidav è affidabile o no? Su questa domanda i pareri sono tuttavia discordanti, visto che pesa tanto il fatto che l’ateneo per un certo periodo di tempo abbia improvvisamente sospeso la didattica, portando il malcontento tra gli studenti. Purtroppo quando le università sono piccole e si riscontrano difficoltà oggettive nel portare avanti lezioni ed esami diventa tutto più difficile.

Infine l’Unidav è facile o difficile come università? Le risposte qui sono diverse e dipendono molto da quali sono le aspettative che si hanno. Gli iscritti sono molto combattuti dall’interruzione improvvisa della didattica, come già detto in precedenza. Allora vediamo insieme quali sono le recensioni negative su questa realtà.

UniDav: le opinioni negative

Le uniche recensioni negative di UniDav riguardano proprio la temporanea interruzione improvvisa delle lezioni che c’è stata in passato. Il tutto però era stato causato da problemi ai piani alti di questa realtà che poi sono stati risolti.

Nonostante ciò ricordiamo che la validità della laurea è stata confermata durante la procedura di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio. Questo garantisce agli iscritti che la laurea UniDav abbia la stessa validità di quella degli atenei frontali e degli atenei online riconosciuti dal MIUR. Chi ottiene un titolo di studio in questa struttura, quindi ha le stesse possibilità di trovare occupazione e di partecipare a concorsi di chi si laurea nelle altre università. Attualmente infatti le lauree online sono ben viste dalle aziende (al contrario, in passato, prima della pandemia, c’erano molti pregiudizi), che anzi apprezzano l’impegno degli studenti a migliorare le proprie competenze lavorative anche se già si fa parte del mondo professionale.

UniDav: la nostra valutazione complessiva

La nostra valutazione di UniDav, nel complesso, è positiva. La laurea ha validità in Italia e all’estero come qualsiasi altra laurea conseguita nel nostro paese in un ateneo statale o telematico riconosciuto dal MIUR. Da precisare che, come gli altri titoli accademici ottenuti in Italia, la laurea dell’Università Leonardo Da Vinci è riconosciuta anche all’estero se il paese in cui ti vuoi trasferire per lavorare o continuare gli studi è uno Stato membro dell’UE e/o ha accordi bilaterali con l’Italia. C’è tutta una procedura da seguire per vedersi riconosciuti i Crediti Formativi Universitari (CFU) ma è riconosciuta come una buona università.

La nostra guida sulle opinioni sull'Università UniDav termina qui