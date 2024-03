L’università telematica Unidav (Leonardo da Vinci) nasce dal progetto dell’università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara e dell’omonima Fondazione nel 2004: le lezioni sono erogate in modalità e-learning come tutte le Università Online Riconosciute dal Miur, mentre gli esami si devono svolgere dal vivo presso la sede principale di Torrevecchia Teatina (Chieti) e presso le altre sedi Unidav presenti su tutto il territorio italiano.

Questo ateneo mette a disposizione degli iscritti una formazione didattica in cui la qualità è il principale obiettivo perseguito. Una qualità ottenuta attraverso una struttura docente che è la stessa dell’ateneo universitario Gabriele D’Annunzio. Ricordiamo che la laurea Unidav è riconosciuta per accedere a qualunque concorso pubblico o privato e presso qualsiasi azienda che abbia bisogno di assumere laureati, in quanto il valore legale è lo stesso di una laurea ottenuta nelle università frontali.

Corsi di Laurea UniDav: Facoltà, Tipologie e Costi

I corsi di laurea UniDav fanno riferimento alle seguenti facoltà: Giurisprudenza, Scienze Manageriali e Scienze della Formazione con corsi triennali, magistrali e a ciclo unico.

Per quanto riguarda i costi UniDav la retta è di 2.200 euro annuali ripartiti tra tasse di iscrizione e contributi a cui è necessario sommare 16 euro per la marca da bollo virtuale e 140 euro della tassa regionale. L’ateneo prevede la possibilità di usufruire delle convenzioni stipulate dalla struttura, capaci di abbassare i costi di iscrizione per gli studenti convenzionati con determinati istituti pubblici o privati.

Corsi di Laurea Triennale UniDav

Chi intende iscriversi ai corsi triennali UniDav deve essere in possesso di un Diploma di Scuola Superiore Secondaria di II grado o di altro titolo conseguito all’estero ma riconosciuto in Italia, come scritto nel D.M. 03/11/99, n° 509 e modificato dal DM n. 270 del 22-10-2004. Ricordiamo che l’anno accademico di questa università comincia dal momento in cui si pagano le tasse e dura un anno preciso, perciò le lezioni sono a ciclo continuo, senza interruzione.

L‘università UniDav eroga 1 solo corso di laurea triennale. Ecco i dettagli:

Corsi di Laurea Magistrale UniDav

In merito ai corsi di laurea magistrale UniDav per l’iscrizione c’è bisogno di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo conseguito all’estero ma riconosciuto qui in Italia.

Anche in questo caso l’università UniDav eroga 1 corso di laurea magistrale a cui però va aggiunto quello a ciclo unico della durata di cinque anni. Ecco l’elenco completo:

Corsi Singoli UniDav

Infine, per quanto riguarda i corsi singoli UniDav, questi permettono di seguire insegnamenti di corsi di laurea per ottenere i CFU (crediti formativi universitari) necessari per partecipare a concorsi pubblici o a scuole di specializzazione.

