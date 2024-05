L’università Unisg è un’istituzione accademica unica nel suo genere, situata nel cuore delle Langhe, nel nord Italia. Università privata fondata nel 2004 su iniziativa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e sostenuta da un’ampia rete di partner internazionali, l’Unisg è dedicata alla promozione della cultura alimentare attraverso un approccio interdisciplinare. L’ateneo offre un’esperienza didattica che integra conoscenze teoriche e pratiche, ponendo l’accento sul legame tra cibo, cultura, ambiente e sostenibilità. Se ti stai chiedendo se in definitiva sia consigliabile o meno iscriversi in questa università, di seguito troverai recensioni e commenti di studenti ed ex studenti Unisg: buona lettura!

Università Unisg: le opinioni degli studenti

L’università Unisg ha recensioni che ci risultano in gran parte positive. La didattica presso UNISG è caratterizzata da un approccio interdisciplinare e esperienziale, che incoraggia gli studenti a esplorare il mondo del cibo attraverso molteplici prospettive: “Un’Università moderna, all’avanguardia, fuori dal comune che ti consente di avere un approccio olistico al mondo enogastronomico. Ho avuto l’opportunità di frequentare il corso di laurea triennale, che ha veramente aperto i miei orizzonti con viaggi in tutto il mondo, lezioni svolte da docenti internazionali e opportunità di lavoro ricevute subito dopo la laurea. Sono stati 3 anni altamente formativi! La consiglio vivamente!”.

La cultura alimentare è appunto al centro dell’esperienza formativa. Gli studenti hanno l’opportunità di esplorare la storia, la tradizione e la diversità culinaria attraverso corsi, seminari, visite guidate e incontri con esperti del settore: “Un esperimento italiano di rilievo internazionale in un castello in cui si respira la storia dei Savoia. Restauro eccellente ed ora meta di centinaia di ragazzi da tutto il mondo che vengono a imparare la cultura e il valore del cibo e della sua produzione”.

L’università, inoltre, promuove la valorizzazione delle produzioni alimentari locali e la difesa della biodiversità, incoraggiando una visione globale del cibo radicata nella tradizione locale: “Un esperimento italiano di rilievo internazionale in un castello in cui si respira la storia dei Savoia. Restauro eccellente ed ora meta di centinaia di ragazzi da tutto il mondo che vengono a imparare la cultura e il valore del cibo e della sua produzione. Prima di giudicare è bene conoscere e posso confermare che è un progetto serio, innovativo e che guarda al futuro”.

Buone anche le valutazioni sul personale: “Ben fatta, ben strutturata, personale cordiale e accogliente che aiuta molto gli studenti”.

Altri studenti sottolineano infine la facilità con cui si può trovare lavoro dopo il percorso accademico: “Ottima Università, sbocchi lavorativi ottimi”.

All’Unisg gli esami sono facili?

L’ateneo si impegna a fornire agli studenti tutti gli strumenti utili per sostenere gli esami: “ho trovato alcuni appunti davvero fatti bene”. La possibilità di integrare la teoria con l’aspetto pratico di ogni materia di studio, inoltre, consente agli studenti di comprendere fino in fondo ciò che stanno studiando. I docenti sono disponibili e cercano di andare incontro alle esigenze degli studenti anche attraverso sessioni di tutoraggio. Tutto questo consente agli studenti di avere un approccio completo nella preparazione degli esami.

Le domande più comuni sulla Unisg

Scorrendo i vari commenti online si trova una risposta a una delle domande più comuni: quanto costa frequentare questa università. La spesa per sostenere gli studi è alta, ma di sicuro si […] proiettati nel mondo del lavoro che si è scelto di seguire. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la nostra guida generale sulla Unisg.

Molti si interrogano anche su cosa si può fare dopo aver conseguito la laurea in questa disciplina e, qualora, si decidesse di volere percorrere la strada dell’insegnamento cosa si può insegnare con questo titolo di studio: ti diciamo subito che i laureati in Scienze Gastronomiche trovano sbocchi professionali in una vasta gamma di settori, tra cui consorzi per la valorizzazione dei prodotti, produzioni televisive, redazioni di riviste specializzate, agenzie di comunicazione, enti locali, promozione turistica, aziende agricole e di ristorazione, attività agrituristiche, commercio internazionale e grandi catene distributive.

Unisg: le opinioni negative

Tra le tante recensioni sulla Unisg, non abbiamo rilevato molte opinioni negative; eccone comunque una riguardante l’organizzazione: “peccato non abbiano un organizzazione tale da poter garantire lo svolgimento dei corsi. Nel mio caso, dopo essere stato ammesso ad un master, mi hanno avvisato 3 settimane prima dell’inizio che il corso in questione non si sarebbe tenuto causa il NON raggiungimento del numero minimo di iscritti causandomi non pochi disagi in quanto avevo già lasciato il mio lavoro all’estero e fissato un appartamento a Bra. Molto deludente per una struttura di questo tipo non aver neanche ricevuto una email di scuse formali”.

Tra i commenti negativi c’è anche chi pensa che sia un’operazione puramente commerciale e chi, invece, afferma: “I Radical Chic per definizione! O “Sinistra al caviale” se volete. Parlano di solidarietà ma la segreteria ha un sistema incentrato sullo sbarramento e sullo scarica barile. Parlano di democrazia e di pari diritti ma la retta all’università supera i 10000 euro annui”.

Università Unisg: la nostra valutazione complessiva

L’università Unisg ha recensioni molto buone nel campo delle scienze alimentari e della gastronomia, rappresentando un vero e proprio centro internazionale di eccellenza. L’ateneo, inoltre, per comprendere cosa pensano gli studenti sulla qualità della didattica offre loro la possibilità di compilare un questionario dove possono valutare l’organizzazione, la struttura, le prove d’esame, il loro gradimento sui docenti ed esprimere eventuali criticità.

In conclusione, l’Unisg ha quindi complessivamente recensioni più che buone, con studenti, ed ex studenti che sono entusiasti dell’approccio interdisciplinare di questa università.

