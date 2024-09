Università di Scienze Gastronomiche: Corsi di Laurea e Costi Unisg

L’Università degli studi di Scienze Gastronomiche (detta anche Unisg) è una delle università private riconosciute dal MIUR che si contraddistigue la verticalità sul mondo della gastronomia e per il fatto che i suoi corsi coniugano studio, attività pratiche e viaggi didattici e attraggono studenti da diversi Paesi.

La formula didattica dell’Università degli studi di Scienze Gastronomiche mira ad offrire agli studenti Unisg una visione dei sistemi di produzione globale del cibo, apprezzandone il passato, il presente e le differenze tra le diverse culture.

Indice

La Unisg è un’università che si pone dunque l’obiettivo di formare i gastronomi del futuro: professionisti che abbiano competenze multidisciplinari (scienze, politica, economia ed ecologia) e che siano in grado di dare valore alla sostenibilità, comprendendo tutte le fasi di produzione del cibo. L’offerta formativa comprende un corso di laurea triennale, due corsi di laurea magistrale, otto programmi di master della durata di un anno e corsi brevi come summer school e training aziendali.

Università di Scienze Gastronomiche: caratteristiche principali

L’Unisg nasce nel 2004 dalla collaborazione tra l’associazione Slow Food, la Regione Piemonte e la Regione Emilia Romagna. Nel corso della sua storia il numero dei corsi Unisg è notevolmente cresciuto, così da arrivare ad un’offerta didattica completa, variegata e unica nel suo genere, con una vocazione internazionale.

Dal 1° settembre 2021 il Rettore è il professor Bartolomeo Biolatti.

Corsi di laurea Unisg: offerta formativa

L’Unisg offre corsi di laurea triennali e magistrali per tutti quegli studenti che intendono acquisire una professionalità solida nell’ambito della cultura gastronomica e nell’innovazione del food.

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale Unisg:

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Area: Tutte Classe: Tutte CFU: Tutti Durata: Tutte Scienze e Culture Gastronomiche Scienze della Nutrizione L-Gastr 180 3 Anni richiedi info Scarica Scheda Nessun corso trovato

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Corsi di Laurea Triennale Unisg

Il corso di laurea triennale Unisg in Scienze e Culture Gastronomiche propone un approccio multidisciplinare per formare i gastronomi del futuro. Il percorso prevede infatti lo studio di materie quali antropologia del cibo, comunicazione, diritto alimentare, sociologia, filosofia del cibo.

I punti di forza della laurea triennale Unisg in Scienze e Culture Gastronomiche sono i seguenti:

la maggior parte dei laureati Unisg ( 88%) trova lavoro entro un anno dalla laurea

dalla laurea possibilità di svolgere tirocini in Italia e all’estero , in più di 20 Paesi

, in più di 20 Paesi coaching e tutoraggio

presenza di una community di studenti internazionale. Gli studenti Unisg provengono da 97 Paesi diversi.

Corsi di Laurea Magistrale Unisg

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale Unisg:

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Area: Tutte Classe: Tutte CFU: Tutti Durata: Tutte Food Industry Management Scienze della Nutrizione LM/GASTR 120 2 Anni richiedi info Scarica Scheda Nessun corso trovato

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

I corsi di Laurea Magistrale Unisg sono al momento due: il corso di laurea in Sustainable Food Innovation & Management e quello in International Gastronomies and Food Geo-Politics.

Il corso di laurea magistrale Unisg in Sustainable Food Innovation & Management mira a formare dei professionisti che abbiano una visione analitica della gastronomia e che sappiano migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari. I punti di forza che caratterizzano il corso sono:

la buona percentuale (90%) di studenti occupati entro un anno dalla laurea

dalla laurea la possibilità di sviluppare dei progetti sul campo , in aziende o istituzioni

, in aziende o istituzioni l’opportunità per gli studenti Unisg di partecipare a due viaggi didattici per comprendere meglio le strategie delle aziende che operano sul mercato e le dinamiche economiche

per comprendere meglio le strategie delle aziende che operano sul mercato e le dinamiche economiche possibilità di svolgere il tirocinio in Italia o all’estero a partire dal secondo anno.

Il corso di laurea Magistrale Unisg in International Gastronomies and Food Geo-Politics offre l’opportunità di approfondire le culture alimentare dei vari Paesi nel mondo e studiare il ruolo del cibo nella politica internazionale.

I punti di forza del corso Unisg sono:

la maggior parte degli studenti (90%) trova lavoro entro un anno dalla laurea

la possibilità per gli studenti Unisg di prendere parte a due viaggi didattici in Italia e all’estero con l’obiettivo di conoscere più da vicino produttori, imprese, istituzioni e comprendere appieno il rapporto tra il cibo e il territorio

in Italia e all’estero con l’obiettivo di conoscere più da vicino produttori, imprese, istituzioni e comprendere appieno il rapporto tra il cibo e il territorio l’ampia presenza di studenti provenienti dall’estero (2 su 5)

(2 su 5) borse di studio Unisg e finanziamenti agevolati

Facoltà Unisg: i dipartimenti dell’ateneo

All’interno dell’Ateneo vi è la Facoltà di Scienze della nutrizione per quanto riguarda l’area didattica. Per quanto riguarda la Ricerca invece vi sono 3 aree di studio: Ambiente, Percezione e Qualità, Mobilità.

La Facoltà Unisg di Scienze della Nutrizione

La Facoltà Unisg di Scienze della Nutrizione si pone l’obiettivo di offrire una formazione completa e multidisciplinare sul mondo dell’enogastronomia. Fin da subito all’attività teorica viene affiancata la pratica che consente un più agevole accesso al mondo del lavoro. La Facoltà Unisg di Scienze della nutrizione ha una rete di contatti con aziende ed enti in Italia e all’estero che consente agli studenti di svolgere tirocini professionalizzanti fin dal primo anno di frequenza. Inoltre il rapporto con i docenti Unisg è molto diretto, grazie anche a sessioni di tutoraggio attive durante tutto il percorso accademico.

Master Unisg di Primo e Secondo Livello

L’offerta di Master Unisg è ampia e variegata, con una vocazione internazionale:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Tra i master di primo livello Unisg vi sono ad esempio il Master in Food Culture, Communication e Marketing che ha l’obiettivo di insegnare agli studenti come promuovere prodotti sostenibili e di qualità.

Al momento non vi sono master di secondo livello alla Unisg. Tuttavia è presente un master executive in Cultura e management del vino pensato per chi già lavora e ha bisogno di un percorso di apprendimento flessibile. Oltre alle lezioni frontali, ai workshop e alle degustazioni, vengono proposte anche lezioni registrate in modo da poterle seguire anche a distanza, a seconda delle proprie disponibilità.

Sedi Unisg: dove si trova il campus

Il campus Unisg è ubicato nell’Agenzia di Pollenzo, voluta nel 1832 da re Carlo Alberto di Savoia per costruire una masseria-modello dove condurre esperimenti per il miglioramento della produzione agricola. Oggi il complesso è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

L’Unisg Pollenzo si trova quindi nei pressi del fiume Tanaro nel comune di Bra (nella provincia di Cuneo) in una cornice suggestiva che richiama il legame con il mondo dell’agricoltura e con la cultura dell’enologia.

All’interno del campus Unisg è presente un Laboratorio di Analisi Sensoriale, un Laboratorio di Cinema, il Pollenzo Food Lab, la Banca del Vino, una Biblioteca e Sala Studio, la Mensa – Le Tavole Accademiche e gli Orti Educativi.

Il Laboratorio di Analisi Sensoriale ospita tutte le attività didattiche degli insegnamenti di Analisi sensoriale e Consumer Science dei corsi di laurea triennale, magistrale e master dell’Ateneo.

Il Laboratorio di Cinema è uno spazio del Campus Unisg dove vengono narrate le tradizioni alimentari e il rapporto del cibo con la contemporaneità. Al Pollenzo Food Lab si svolge invece il Master of Applied Gastronomy: Culinary Arts, i laboratori per diversi corsi Unisg e le Summer School. La Banca del Vino invece organizza laboratori e degustazioni di vini per gli studenti Unisg.

La Mensa – Le Tavole Accademiche non è solo il luogo in cui si svolge la pausa pranzo degli studenti, ma è anche un posto per la formazione. Qui gli chef preparano piatti gustosi e sostenibili. Periodicamente sono ospiti anche chef provenienti da altre regioni del mondo che preparano per gli studenti Unisg le loro ricette.

Gli Orti Educativi infine sono uno spazio molto importante del campus Unisg poiché consentono agli studenti di applicare i principi agroecologici appresi in aula e nei viaggi didattici. L’obiettivo finale è formare gastronomi consapevoli delle diverse modalità di produzione del cibo.

Test ammissione Unisg: come funziona?

Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Unisg occorre sostenere un test di ammissione. Solitamente il test d’ingresso alla Unisg si svolge ad inizio settembre. Per parteciparvi gli studenti devono prima effettuare la pre-iscrizione che può essere effettuata online, sul sito dell’Ateneo.

Costi Università di Scienze Gastronomiche

In merito ai prezzi della Unisg, si parla di una retta annuale di circa 15.500 euro annui per la laurea triennale. È necessario versare un primo acconto di circa 2.000 euro entro una settimana dalla comunicazione dell’esito del test di ammissione alla Unisg. Seguono altre due rate da saldare, una in genere nel mese di settembre e un’altra nel mese di febbraio.

Per quanto riguarda i costi della Unisg per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale parliamo di un importo di circa 15.500 per il primo anno e di circa 10.200 per il secondo anno. Il pagamento può essere effettuato versando un acconto subito dopo l’ammissione al corso magistrale Unisg e successivamente altre due rate, similmente a quanto visto per il corso di laurea triennale.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida dedicata: Costi e Convenzioni dell’Università Unisg.

Borse di studio Unisg

La Unisg offre borse di studio per i suoi studenti da più di 18 anni, investendo oltre 12 milioni di euro per il diritto allo studio. Il 35% dell’importo viene ottenuto grazie al contributo di più di 80 aziende, fondazioni, enti e privati.

Alcune borse di studio Unisg sono ad esonero parziale, altre ad esonero totale e sono rivolte agli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e dei master. Gli studenti interessati a partecipare ai bandi devono consultare la sezione Finanziamenti Agevolati & Borse di studio del sito dell’Ateneo.

Erasmus Unisg

L’Erasmus alla Unisg viene incentivato per quel che riguarda il programma Erasmus+ Traineeship (outgoing) che consente agli studenti Unisg di svolgere periodi di tirocinio all’estero. Il programma è riservato agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale.

Al momento non è previsto l’accesso per gli studenti Unisg ai programmi di mobilità europei. Questo perché l’Università di Scienze Gastronomiche prevede già per ciascun corso i viaggi didattici e continui scambi culturali grazie alla presenza di studenti provenienti da numerosi Paesi diversi. Fa parte del consueto programma didattico lo scambio con comunità e territori di altre nazioni.

Come funzionano lezioni, esami e tesi alla Unisg?

Le lezioni alla Unisg si svolgono in presenza. Viene comunque solitamente assicurata la registrazione di ogni lezione che viene poi resa disponibile dal docente. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Unisg sono considerati studenti a tempo pieno, vi è quindi l’obbligo di frequenza.

Per prenotare gli esami alla Unisg è necessario collegarsi al sito web dell’Ateneo. Nella sezione Bacheca Appelli d’Esame è possibile consultare tutte le date. Gli esami Unisg avvengono in presenza e possono prevedere una prova scritta, orale o entrambe le modalità. Se il docente decide di pubblicare online l’esito dell’esame sarà possibile consultare la votazione ottenuta nella Bacheca Esiti.

Per quanto riguarda la tesi alla Unisg, lo studente deve produrre un elaborato e discuterlo con la Commissione esaminatrice. L’elaborato prodotto si deve basare sulle conoscenze acquisite durante il percorso accademico e può contenere delle integrazioni ottenute grazie all’esperienza sul campo e ai tirocini. Di solito la tesi alla Unisg deve prevedere una parte empirica che si basi su metodologie scientifiche come ad esempio l’elaborazione di dati, l’osservazione, gli studi etnografici.

La tesi magistrale Unisg deve essere prodotta in lingua inglese.

È necessario presentare la domanda di laurea online due mesi prima della discussione della tesi. La Unisg richiede inoltre che tutti gli esami vegano superati almeno 15 giorni prima della seduta di laurea.

Opinioni e recensioni Unisg

Gli studenti Unisg hanno generalmente un’opinione positiva dell’Università di Scienze Gastronomiche. Sulla Unisg le recensioni che si leggono sul web sono di questo genere: “Ben fatta, ben strutturata, personale cordiale e accogliente che aiuta molto gli studenti”.

Sulla pagina Facebook della Unisg alcune opinioni esprimono grande entusiasmo per i viaggi didattici: “Un’università dinamica, completa, eccitante che consiglierei a tutti coloro che amano il mondo della gastronomia e che guardano con occhi curiosi alle diverse culture enogastronomiche!”.

Tra le pochissime opinioni negative sulla Unisg, vi è quella di un utente che la ritiene un’operazione commerciale: “Mi lascia perplesso: sembra un’operazione puramente commerciale”.

In generale le recensioni degli Studenti Unisg sono dunque positive sia per quanto riguarda l’organizzazione e la formula didattica, sia in merito alle opportunità lavorative post-laurea.