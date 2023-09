La scuola del Teatro Musicale è la prima scuola di teatro musicale in Italia ad essere riconosciuta dal MIUR.

Nei corsi della Scuola Teatro Musicale gli studenti lavorano in piccoli gruppi o individualmente in continuo contatto con i docenti e possono partecipare attivamente alle produzioni di fondazioni e teatri con cui la scuola collabora.

Ogni anno la scuola organizza anche dei viaggi all’estero per assistere ad importanti spettacoli di teatro musicale contemporaneo a Londra, New York e in altre capitali europee.

Scuola del Teatro Musicale: caratteristiche principali e storia

La storia dell’accademia prende avvio nel 2013 a Novara, anno in cui vengono attivati il corso professionale per attori e i corsi open in collaborazione con il Teatro Coccia e la Compagnia della Rancia. L’anno successivo viene attivato il corso della Scuola Teatro Musicale dedicato ai registi. Nel 2015 viene prodotto Next to normal, il primo musical della scuola.

Nel 2018 la Scuola Teatro Musicale lancia il master per direttori musicali e nel 2021 apre due nuove sedi, una a Milano e una a Prato.

Ciò che caratterizza la scuola è una formazione che prevede ore di tirocinio e di praticantato grazie a collaborazioni con prestigiosi teatri italiani come il Teatro degli Arcimboldi e il Teatro Coccia, festival come il Festival dei 2Mondi di Spoleto, conservatori ed enti di formazione internazionali come l’AICOM di Parigi e la TAI Escuela Universitaria de Artes di Madrid. Viene inoltre promossa l’internazionalizzazione attraverso il programma Erasmus+.

La scuola si propone poi di accompagnare gli allievi in un percorso di formazione il più possibile personalizzato per permettere loro, a seconda delle attitudini personali, di operare nel mercato nazionale ed internazionale delle produzioni teatrali. Gli studenti durante i corsi della Scuola Teatro Musicale vengono messi in contatto con artisti, produttori, registi, agenti, specialisti e creativi del settore.

La scuola è anche particolarmente attiva in ambito sociale attraverso progetti d’inclusione indirizzati a bambini e ragazzi disabili o con situazioni di disagio familiare o economico.

Corsi di laurea Scuola Teatro Musicale: l’offerta formativa

Attualmente presso la Scuola Teatro Musicale è attivo un corso di laurea in recitazione. Ci sono poi dei corsi pre-accademici a Milano e Prato in recitazione, canto e danza. Periodicamente vengono attivati anche seminari e masterclass su temi specifici come sound design, light design, teatro musicale.

Il corso della Scuola Teatro Musicale per Attori si svolge ogni anno da ottobre a giugno. Il piano di studi prevede, oltre alle lezioni teoriche, anche esercitazioni e prove in teatro che si svolgono durante l’intera giornata per cinque giorni alla settimana.

Le materie del percorso formativo coprono 10 ambiti di studio: recitazione, pratiche linguistiche, discipline fisiche e vocali, drammaturgia e sceneggiatura, musica, discipline storiche metodologiche e critiche, progettazione e realizzazione scenica, pedagogia teatrale, economia e organizzazione dello spettacolo, regia.

A completare l’offerta formativa vi è la possibilità di collaborare con i più importanti festival e teatri italiani e partecipare a viaggi di istruzione a Londra e a New York per assistere ad importanti produzioni teatrali.

Facoltà Scuola Teatro Musicale: le aree didattiche

Le aree didattiche attualmente attive presso la Scuola Teatro Musicale sono Musical, Recitazione, Canto, Direzione Musicale e Regia del Musical.

I corsi della Scuola Teatro Musicale dell’area didattica in Musical mirano a formare gli allievi nei seguenti ambiti: Recitazione, Canto e Movimento Coreografico.

Chi si iscrive ai corsi Scuola Teatro Musicale nell’area didattica in Recitazione potrà lavorare come attore professionista capace di esprimersi nelle diverse specificità̀ del teatro musicale.

L’area didattica in Canto permetterà agli studenti di interpretare in maniera professionale brani dal repertorio del teatro musicale italiano o straniero.

I corsi della Scuola Teatro Musicale dell’area didattica in Direzione Musicale consentono agli studenti di lavorare nella gestione dell’allestimento di uno spettacolo musicale in tutte le sue fasi, partendo dalla pre-produzione fino ad arrivare alla messa in scena.

Chi segue i corsi della Scuola Teatro Musicale dell’area didattica in Regia del Musical potrà invece lavorare nell’ambito della regia del musical specializzandosi nelle discipline della regia, grazie alla collaborazione con gli allievi attori e direttori musicali e alla partecipazione attiva all’allestimento di produzioni.

Master Scuola Teatro Musicale: l’offerta formativa post-laurea

Per quanto riguarda i master della Scuola Teatro Musicale attualmente attivi, vi sono il Master in Regia del Musical e il Master in Direzione Musicale.

Il master della Scuola Teatro Musicale in Regia del Musical si svolge da ottobre a giugno. Chi frequenta il master si trova ad affrontare ben sette ambiti disciplinari: regia, drammaturgia, discipline storiche metodologiche e critiche, tecniche e linguaggi audiovisivi, musicologia, economia e organizzazione dello spettacolo, musica.

Il master della Scuola Teatro Musicale in Direzione musicale dura un anno e prevede l’approfondimento dei seguenti ambiti: direzione, vocalità, orchestrazione, materie tecnico-artistiche e teorico-critiche, lingue.

Test ammissione Scuola Teatro Musicale: come funziona?

Per iscriversi ai corsi della Scuola Teatro Musicale è necessario sostenere una prova di ammissione che riguarda la recitazione, il canto e la danza. Per quanto riguarda la recitazione viene richiesto di recitare un monologo di un autore pubblicato. Per la prova di canto sarà necessario interpretare due brani del repertorio di teatro nazionale o internazionale. Per la danza invece verrà proposta una coreografia da replicare al momento. Per chi non ha effettuato studi pregressi in tale ambito basterà eseguire dei semplici movimenti coreografici che permetteranno di valutare la coordinazione del candidato.

Alle prove pratiche seguirà un colloquio individuale che ha l’obiettivo di testare la motivazione dell’allievo. È possibile sostenere le prove anche per via telematica.

Costi Scuola del Teatro Musicale: tasse e borse di studio

Per quanto riguarda il costo della Scuola Teatro Musicale, per il corso triennale per Attore è previsto il pagamento di una tassa regionale per il diritto allo studio di circa 140 euro, a cui si va ad aggiungere una prima rata di 1.000 euro circa, una seconda di circa 2.900 euro e una terza di 3.400 euro circa.

Per quanto riguarda i master della Scuola Teatro Musicale, il costo è di circa 6.800 euro da pagare in tre rate.

In merito alle borse di studio, la Scuola Teatro Musicale propone borse di merito e di reddito fino ad un massimo di 1.500 euro.

Gli studenti possono inoltre partecipare ai bandi per eventuali borse di studio erogate dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Sedi Scuola Teatro Musicale: dove si trova l’accademia

La Scuola Teatro Musicale ha diverse sedi e strutture. Oltre alla sede originaria a Novara presso il Teatro Coccia, vi è la sede di Milano al Teatro degli Arcimboldi, quella a Prato al Teatro Politeama Pratese e quella presso Il Maggiore di Verbania.

Scuola Teatro Musicale Milano

La sede di Milano presso il Teatro degli Arcimboldi si trova in Viale dell’Innovazione 20 e si articola in tre aree: foyer, sala e torre scenica. Il Teatro ospita musical, spettacoli e concerti di artisti di grande fama.

Scuola Teatro Musicale Novara

La sede storica della Scuola Teatro Musicale si trova all’interno del Teatro Coccia, in via Via Fratelli Rosselli 47. Si tratta di un’importante struttura della regione poiché è l’unico teatro di tradizione. La sala è composta dalla platea, da tre ordini di palchi e da due gallerie. Il teatro è perfetto per lo svolgimento della didattica perché il legno e la luminosità che lo caratterizzano garantiscono un ambiente di lavoro piacevole che favorisce la creatività.

Scuola Teatro Musicale Prato

La sede di Prato si trova presso il Teatro Politeama Pratese in via Giuseppe Garibaldi, 33/35. È presente una sala teatrale con platea e galleria e un Ridotto che offre uno spazio polifunzionale.

Scuola Teatro Musicale Verbania

La sede di Verbania si trova presso il Centro Eventi Multifunzionale in Via S. Bernardino, 49 a Pallanza. La struttura si compone di una sala teatrale, una sala più piccola, un ampio foyer, camerini, uffici, sale prova, bar ristorante e sala incontri.

Scuola del Teatro Musicale: opinioni e recensioni degli studenti

Per quanto riguarda i corsi della Scuola Teatro Musicale, le opinioni degli studenti sono ottime. Una studentessa riporta: “Il maggior punto di forza della Scuola del Teatro Musicale è saper valorizzare i talenti nel rispetto di ogni allievo, in quanto individualità unica e incluso in una collettività”.

Una studentessa esprime particolare soddisfazione per il livello di preparazione dei docenti: “Una accademia eccellente con insegnanti professionisti e di ottimo livello artistico”.

Buoni riscontri si hanno anche da parte di studenti che hanno avuto l’opportunità di frequentare altre scuole: “Dopo aver girato quasi tutte le scuole di arti performative in Italia e aver chiacchierato con i loro studenti, posso affermare senza timore che la STM sia una delle realtà più complete e meglio organizzate che esistano. Il costo della retta annuale non bassissimo è giustificato dall’enorme quantità di ore di lezioni tenute da docenti super qualificati, che permetteranno all’allievo di apprendere ed espandere conoscenze e competenze per ciò che riguarda la recitazione, il canto, la danza, ma anche la regia, e la storia del teatro, e la coscienza di guidare i macchinisti. I ragazzi sono stimolati a realizzare spesso anche le scenografie dei loro stessi spettacoli, rendendoli davvero pronti a tutto. Nonostante abbia già fatto un percorso formativo presso un’altra scuola di arti performative, volentieri m’iscriverei in questa!”