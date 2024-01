Studiare alla Cattolica: recensioni e opinioni degli studenti

Se stai considerando di studiare alla Cattolica, uno dei fattori principali che può convincere uno studente ad iscriversi o meno in una determinata università è sicuramente quello delle recensioni ed opinioni di studenti ed ex studenti.

Le informazioni sui costi, sui servizi messi a disposizione sono fondamentali, anche per fare dei rapidi calcoli sui soldi a disposizione e sulle aspirazioni che uno ha. Una recensione negativa o positiva però può davvero cambiare le carte in tavola. Per questo motivo è molto importante leggere cosa scrivono le persone che stanno frequentando i corsi attualmente oppure quelli che lo hanno fatto in passato per capire quali sono i punti a favore e quali le criticità.

Quindi è consigliato o no studiare alla Cattolica? Vediamo insieme quali sono le opinioni e recensioni degli studenti per i corsi principali ed anche per i Master!

Corsi di Laurea Università Cattolica: opinioni e recensioni degli studenti

“Sono una ex studentessa e consiglio l’Università Cattolica a tutti. Sono passati tanti anni e posso confermare che è stata molto stimolante e profondamente utile per il mio percorso personale e professionale“, questa è una delle opinioni sulla Cattolica che si possono trovare online. Nello specifico però è importante analizzare ogni singolo corso oltre che alle caratteristiche generali della struttura. Cosa dicono quindi studenti ed ex studenti sui corsi di Banking and Finance in Cattolica, Management Internazionale, Economia dei Beni Culturali e Management per l’Impresa?

Banking and Finance in Cattolica: le opinioni degli studenti

Il corso di Banking and Finance fa parte della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative che vuole diffondere conoscenza e promuove il dibattito nella aree tematiche della banca, dei mercati finanziari, delle assicurazioni e della finanza d’impresa.

Banking and Finance in Cattolica ha opinioni positive, infatti viene considerata una delle migliori lauree presenti nell’ambito finanziario in Italia. Fino a qualche tempo fa infatti permetteva anche di avere la doppia laurea con la London Business School (una delle università più prestigiose al mondo). In Rete ecco cosa possiamo trovare: “Personalmente ti consiglio di iscriverti a questo corso e di fare richiesta per il doppio titolo di studio (double degree) con queste premesse avrai maggiore possibilità di lavorare in tutte le banche che vorrai“.

Management Internazionale in Cattolica: le opinioni degli studenti

Sono poche le opinioni di Management Internazionale Cattolica, ma ci sono alcuni ex studenti che all’inizio della loro esperienza pensavano di trovarsi di fronte ad un ambiente chiuso. Si tratta invece di una realtà variegata in cui trovare tutti i tipi di persone. Inoltre l’organizzazione è migliore di quella delle università pubbliche: “Sicuramente avrà le sue pecche, ma io mi sono trovato bene con la divisione che fanno degli esami in prove parziali e del supporto che ti danno a livello amministrativo, ovviamente devi informarti bene su come funziona una volta entrato per giostrartela al meglio”.

Economia dei Beni Culturali in Cattolica: le opinioni degli studenti

Economia dei Beni Culturali in Cattolica ha opinioni contrastanti, infatti ci sono commenti negativi in merito alla possibilità di scambio all’estero, valutando il programma Erasmus classico (che viene chiamato Exchange) molto competitivo infatti, solo con una media alta, buone conoscenze delle lingue e molti crediti all’attivo si può sperare di ambire a mete istituzionali buone. Nel complesso però le recensioni sono a favore di questo corso: “Devo essere sincero, è una buona università, ben organizzata e quindi sono contento della mia esperienza però bada, molti la descrivono come un’università “prestigiosa”, non lo è. Ha un buon nome certo, ma fidati non ti curare troppo del nome, quello che conta è l’impegno che tu ci metti e questo vale sempre, se pensi che il nome dell’Università ti darà una marcia in più ti sbagli, l’università ti può dare più o meno strumenti ma la differenza la fai tu“.

Questo corso fa parte della Facoltà di Economia che è perfetta per tutte quelle persone che intendono approfondire le finalità dell’economia, in maniera tale da rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Management per l’Impresa in Cattolica: le opinioni degli studenti

Il corso di Management per l’Impresa in Cattolica ha opinioni buone: chi arriva dal liceo scientifico sicuramente per alcune materie può trovare una preparazione e capacità di coinvolgimento nettamente superiori, un po’ meno per altre: “Generalmente i docenti sono preparati, motivati e sempre a disposizione degli studenti. I contenuti ci sono e anche il personale docente è molto preparato ma il livello di inglese dei professori si può migliorare, dipende dalla materia ovviamente”.

Master Cattolica: opinioni e recensioni degli studenti

All’università Cattolica sono presenti anche numerosi Master, per far in modo che gli studenti acquisiscano competenze lavorative approfondite: si tratta di una maniera per avere un titolo qualificato basato su un percorso altamente specializzato. Al momento ci sono in tutto 235 corsi a disposizione tra Master di primo e secondo livello (il primo corrispondente al livello 7 nell’European Qualification Framework e il secondo al livello 8).

Le aree di studio a cui si può fare riferimento sono Medicina e Chirurgia, ma sono previsti anche alcuni Master in Psicologia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, seppure in quantità minore. I master dell’Università Cattolica hanno una durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU): “Ateneo eccezionale. Facoltà che meritano davvero, personale cordiale, senza parlare poi dei tanti progetti che permettono di coinvolgere la gente“, “Ottima presentazione e organizzazione. Ho incontrato persone competenti che hanno risposto alle mie esigenze“.

Recensioni Università Cattolica: considerazioni conclusive

Le recensioni dell’Università Cattolica sono contrastanti, ma in gran parte positive. Tra le lamentele maggiori troviamo quelle su problemi di segreteria, anche se è comprensibile visto che stiamo parlando di una struttura di grandi dimensioni. UniCatt offre davvero molti vantaggi ma sappiamo che non è una scelta semplice per molti aspetti: non tutti gli studenti hanno avuto un percorso regolare ma tutti, insieme a professori, tutor e segreteria, hanno trovato una maniera per superare gli ostacoli e oggi sono o già laureati oppure laureandi.