Rapporto Istat 2026, la laurea protegge dal lavoro povero: ma la mobilità sociale crolla tra i Millennials

Il Rapporto Istat 2026 conferma con dati inequivocabili il vantaggio occupazionale legato al possesso di un titolo di studio terziario. Il tasso di occupazione raggiunge l’85,3% tra chi ha conseguito la laurea o percorsi ITS equivalenti, scende al 74,6% per i diplomati e crolla al 56,1% per chi possiede solo la licenza media.

Il divario è netto e strutturale: chi investe nell’istruzione universitaria ottiene probabilità di impiego significativamente superiori rispetto a chi si ferma prima.

Questo vantaggio resiste anche in un contesto economico critico. Tra il 2019 e il 2025 i salari reali in Italia hanno registrato un calo del potere d’acquisto pari all’8,6%, eroso dall’inflazione e dalle crisi internazionali. Nonostante ciò, i laureati continuano a posizionarsi su fasce retributive mediamente più elevate e a ottenere contratti più stabili.

La differenza si misura anche nel rischio di precarietà: circa il 17% degli occupati in Italia è esposto al cosiddetto lavoro povero, una condizione che colpisce in misura molto minore chi detiene qualifiche avanzate.

Per gli studenti in fase di orientamento, i numeri parlano chiaro: il titolo terziario rimane l’investimento più sicuro per proteggere il proprio futuro lavorativo, garantendo non solo maggiori chance di trovare impiego, ma anche migliori condizioni contrattuali e retributive nel lungo periodo.

La mobilità sociale: l’ascensore fermo e la discesa tra i Millennials

Il Rapporto Istat 2026 fotografa un fenomeno senza precedenti nella storia economica recente italiana: per la prima volta la mobilità discendente supera quella ascendente. Tra i Millennials, ovvero la generazione nata tra il 1980 e il 1994, il 27,1% vive condizioni occupazionali e reddituali peggiori rispetto ai propri genitori, mentre solo il 25% riesce a migliorare la propria posizione sociale.

Questo dato segna il blocco definitivo dell’ascensore sociale che per decenni aveva caratterizzato il progresso del Paese. Le origini familiari e il capitale culturale di provenienza pesano in modo determinante sulle traiettorie di vita e sulle opportunità lavorative dei giovani.

L’eredità socio-culturale conta più del merito individuale, rendendo sempre più difficile emanciparsi dalla condizione di partenza.

In questo scenario l’istruzione superiore rappresenta uno dei pochi argini concreti per invertire la rotta e contrastare la discesa sociale, garantendo competenze e qualifiche che il mercato continua a premiare nonostante le persistenti disuguaglianze strutturali.

Le disuguaglianze educative: solo il 17,6% dei figli di genitori poco istruiti consegue la laurea

L’accesso all’università resta fortemente condizionato dall’estrazione familiare: appena il 17,6% dei giovani i cui genitori possiedono un basso titolo di studio riesce a conseguire la laurea. Il dato contrasta in modo netto con il percorso dei figli di genitori laureati, tra i quali ben il 75% ottiene a sua volta il medesimo titolo accademico.

Questa polarizzazione dimostra che il background culturale della famiglia di origine pesa in modo determinante sulle traiettorie formative dei ragazzi.

Il divario si riflette anche nel confronto europeo: in Italia solo il 31,6% dei 25–34enni possiede un titolo terziario, contro una media UE che supera il 44,1%. Il gap di oltre dodici punti percentuali penalizza la competitività del sistema produttivo e la capacità di attrarre investimenti innovativi.

Per contrastare questa emorragia di talenti occorrono interventi strutturali: percorsi di orientamento capillari, soprattutto nelle aree periferiche, e sostegni economici mirati, come borse di studio e agevolazioni per fuorisede, risultano indispensabili per incentivare l’iscrizione universitaria delle fasce più vulnerabili.

Il titolo di studio come scudo: povertà assoluta e aspettativa di vita

L’istruzione avanzata si rivela un fattore protettivo decisivo contro la marginalizzazione economica. I dati del Rapporto Istat 2026 evidenziano come la povertà assoluta colpisca il 15,1% delle persone con licenza media, mentre tra i laureati l’incidenza crolla al 2,3%.

Questo divario dimostra che il titolo universitario costituisce una barriera concreta contro l’indigenza materiale.

Il vantaggio dell’istruzione superiore non si limita al reddito: influenza direttamente la salute e la longevità. I laureati beneficiano di un’aspettativa di vita superiore a 30 anni, con un guadagno di 4,2 anni per gli uomini e 2,8 anni per le donne rispetto a chi possiede un basso livello di scolarizzazione.

Le competenze elevate consentono l’accesso a professioni meno usuranti e a una maggiore consapevolezza preventiva.

La fuga dei cervelli: le priorità operative indicate dal Rapporto Istat 2026

Il Rapporto Istat 2026 evidenzia come l’Italia continui a perdere capitale umano qualificato a causa dell’emigrazione di laureati verso l’estero. Nonostante gli investimenti pubblici nella formazione universitaria, il Paese fatica a trattenere i talenti formati, con conseguenze negative sul sistema produttivo e sull’innovazione.

Le priorità individuate riguardano la necessità di valorizzare concretamente le competenze avanzate attraverso retribuzioni allineate agli standard europei e percorsi di carriera basati sul merito. Il rapporto sottolinea l’urgenza di interventi mirati soprattutto per le discipline STEM e il settore sanitario, ambiti che oggi offrono all’estero condizioni contrattuali decisamente più competitive rispetto a quelle disponibili in Italia.